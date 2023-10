Myron MedcalfRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

Le gardien de Virginie-Occidentale Kerr Kriisa, transféré de l’Arizona, purgera une suspension de neuf matchs cette saison après avoir admis avoir accepté des avantages inacceptables pendant son séjour avec les Wildcats, a annoncé l’école mardi.

Kriisa, qui avait une moyenne de 9,9 PPG et 5,1 APG la saison dernière en Arizona, a maintenu son engagement envers la Virginie occidentale après la démission de Bob Huggins et sa retraite cet été à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété.

Dans sa déclaration, la Virginie occidentale a déclaré avoir pris connaissance des violations potentielles de Kriisa en août.

“Fin août 2023, l’Université de Virginie occidentale a appris un problème potentiel d’éligibilité pour l’étudiant-athlète transféré de basket-ball masculin Kerr Kriisa, qui a admis avoir reçu des avantages non autorisés alors qu’il était inscrit à l’Université de l’Arizona”, indique le communiqué. “La Virginie occidentale a travaillé en coopération avec le personnel de réintégration des étudiants-athlètes de la NCAA pour parvenir à une résolution appropriée. À la suite de ses actions, Kriisa ratera neuf (9) matchs de la saison régulière 2023-2024 dans le cadre de sa réintégration d’éligibilité. Kriisa pourra de continuer à s’entraîner et à voyager avec l’équipe pendant sa suspension de la compétition. Il accepte la responsabilité de ses actes en Arizona et a hâte de rejoindre ses coéquipiers Mountaineer sur le terrain.

On ne sait pas si l’admission de Kriisa aura un impact sur l’Arizona, qui est en probation pendant trois ans à la suite de la décision du Processus indépendant de résolution des responsabilités dans le cas d’infractions de la NCAA contre l’université. En décembre, l’IARP a annoncé une peine de justification de 10 ans pour l’ancien assistant de l’Arizona, Book Richardson, mais aucune pénalité pour l’ancien entraîneur-chef Sean Miller, qui a récemment accepté une prolongation chez Xavier.

Dans le cadre de la décision de l’IARP liée à l’enquête du FBI sur le basket-ball universitaire en 2017, l’Arizona a reçu pour instruction « d’informer par écrit tous les étudiants-athlètes potentiels du basket-ball masculin, de la natation et du plongeon que l’établissement est en probation pendant trois ans, en détaillant violations commises. »

On ne sait pas non plus ce qui constituerait des « avantages inadmissibles » à l’ère du nom, de l’image et de la ressemblance. Les messages adressés à la NCAA n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Kriisa est originaire d’Estonie et il a joué en Lituanie avant son passage en Arizona. Les règles NIL pour les acteurs internationaux sont compliquées par les règles concernant les visas étudiants et les limitations de l’emploi extérieur pour ces étudiants.

En 2021, l’Immigration and Customs Enforcement a publié une note sur les avantages nuls pour les étudiants internationaux qui indiquait que l’organisation « surveillait activement les propositions de législation fédérale et étatique concernant l’utilisation du nom, de l’image et de la ressemblance pour les étudiants athlètes… Le programme est travailler avec ses partenaires au sein du Département américain de la Sécurité intérieure pour examiner la manière dont cette législation affecte les étudiants-athlètes internationaux.

La suspension de Kriisa est le dernier d’une série de défis pour la Virginie occidentale, qui a été choisie pour terminer neuvième cette saison lors du sondage de pré-saison du Big 12.

En juin, Huggins a démissionné et a pris sa retraite après une période de six semaines qui comprenait son utilisation d’une insulte gay lors d’une interview à la radio et plus tard, une arrestation pour conduite en état d’ébriété. Un mois plus tard, Huggins a poursuivi l’école en justice et a tenté de récupérer son emploi, affirmant qu’il n’avait jamais signé de lettre de démission. Josh Eilert, assistant de Huggins la saison dernière, est désormais l’entraîneur-chef par intérim.

Plus tôt ce mois-ci, la NCAA a refusé une dispense de transfert pour RaeQuan Battle, qui avait une moyenne de 17,7 PPG à Montana State la saison dernière mais n’a pas obtenu de diplôme de Montana State ou de Washington, sa première école. La Virginie occidentale a fait appel de la décision qui refuse l’éligibilité immédiate de Battle.

Et Akok Akok, qui a déjà joué à UConn et à Georgetown, est maintenant chez lui et se remet après s’être effondré dans ce que l’école a appelé une « urgence médicale » lors d’un match d’exhibition caritatif contre George Mason vendredi.

Kriisa, le transfert de l’Arizona, est arrivé cette intersaison en tant que leader potentiel pour une équipe de Virginie-Occidentale qui jouera sa première saison sans Huggins en marge depuis la campagne 2007-08.

“Je pense que nous sommes dans une bonne position en ce moment”, a déclaré Kriisa à ESPN lors de la journée des médias du Big 12, interrogé sur la capacité de son équipe à se gélifier pendant une intersaison turbulente. “Je n’ai jamais vraiment été inquiet de la chimie de l’équipe.”