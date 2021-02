Le transfert d’Upamecano au Bayern depuis Leipzig ne signifie pas que la Bundesliga est brisée

Le commentateur de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, analyse les mouvements de haut niveau en Allemagne, alors qu’un défenseur vedette choisit de laisser les champions du titre pour les champions et qu’un entraîneur prometteur annonce qu’il rejoindra le Borussia Dortmund.

Ces quelques jours étranges d’adieux dans le football allemand ont tous commencé alors que j’étais à l’antenne vendredi dernier pour diffuser la victoire étroite du RB Leipzig sur le FC Augsburg pour le flux mondial de la Bundesliga. Leipzig avait pour une fois laissé de côté son défenseur vedette Dayot Upamecano, apparemment avec la prochaine réunion de la Ligue des champions avec Liverpool à l’esprit. Mais une autre histoire se préparait.

Mon coordinateur de match Rudi Schaarschmidt et le producteur exécutif Ivo Hrstic, tous deux surveillant les développements à notre siège TV à Cologne, ont pu me transmettre des détails importants. Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, venait de donner une interview à Bild confirmant essentiellement qu’Upamecano les rejoindrait. Le Bayern déclenchait la clause de libération très discutée permettant à l’international français de signer pour le Rekordmeister pour un montant de 42,5 millions d’euros.

Donc à la mi-temps, nous avons pu raconter cette partie de l’histoire. Ce que nous n’avions pas, c’était la confirmation de Leipzig, car le directeur sportif Markus Kroesche n’irait pas jusqu’à admettre que cela se passait. Trente-six heures plus tard, Leipzig a reconnu le transfert d’Upamecano au Bayern.

Cela n’a été absolument pas surprenant pour quiconque accorde une attention même semi-étroite au football allemand. En fait, les lecteurs de cette chronique sauront que je décris cela comme une affaire pratiquement terminée depuis quelques semaines. Mais dimanche et lundi, ma chronologie des médias sociaux était soudainement pleine d’opinions sur les équipes allemandes qui se rendaient au Bayern.

Tout d’abord, c’était le choix du joueur, et qui peut lui reprocher de vouloir rejoindre la meilleure équipe du monde? Deuxièmement, je pense qu’il y a un malentendu fondamental sur le fonctionnement des clubs allemands. Pas plus tard que la semaine dernière dans cet espace, j’ai discuté de la façon dont Leipzig a toujours un plan de succession pour les joueurs sortants. C’est l’essence même de leur modèle d’entreprise. Ils savaient que compte tenu de la clause de rachat en place, Upamecano serait absent cet été et les clubs de Premier League auraient également un intérêt.

Disons qu’Upamecano avait annoncé qu’il se rendait en Angleterre plutôt qu’en Bavière. Le Bayern a du poids et de la puissance de traction, et pour sa part, il allait toujours recruter un défenseur de haut niveau, Upamecano ou autre. Quelle différence pratique cela fait-il pour Leipzig où il choisit d’aller? Ils ont prévu sa sortie il y a longtemps. Leur objectif est maintenant de polir le prochain Upamecano et ils frappent fréquemment la cible lors de telles missions.

Quand Upamecano arrive à Munich, David Alaba partira après 13 années incroyables et un record conjoint de neuf Meisterschale (Trophée du championnat) succès. Encore une fois, il n’y a rien de mystérieux à propos de cette nouvelle en soi, en fait, c’est une certitude clouée depuis un certain temps. Ce que j’ai trouvé un peu étrange, c’est la nécessité pour l’international autrichien de tenir un point de presse à ce stade sans être en mesure de remplir certains des blancs quant à son prochain déménagement. Pour être honnête, nous avons appris que la destination sera probablement celle du Real Madrid ou de Barcelone et ses compétences en espagnol sont suffisamment bonnes pour se faire comprendre sur le terrain.

Alaba, il faut le dire, n’a pas été un facteur convaincant pour le Bayern cette saison, souffrant de l’une de ses campagnes les plus ordinaires – être charitable.

Dayot Upamecano quittant le RB Leipzig est en préparation depuis un certain temps et son déménagement au Bayern Munich n’est pas une surprise. Jan Woitas / alliance de photos via Getty Images

Des adieux beaucoup plus bruyants ont été annoncés cette semaine par des non-joueurs. J’aurai beaucoup plus à dire sur Marco Rose allant du Borussia Monchengladbach au Borussia Dortmund dans une prochaine chronique, mais pour revenir sur le thème de la dynamique unique du football allemand, pourquoi est-il si difficile que quelqu’un puisse remplir son obligation contractuelle tout en vous avez déjà fait connaître votre futur parcours professionnel?

C’est monnaie courante en Allemagne et certainement à Gladbach, où cela s’est produit il y a deux ans, lorsque Dieter Hecking a vu la fin de la saison avant de laisser la place à Rose. Je me rends compte qu’en Angleterre, par exemple, un tel scénario ne se produirait probablement pas et le sentiment persiste que quelqu’un pourrait abandonner des outils ou que cela pourrait conduire à un conflit d’intérêts.

Max Eberl, responsable sportif de Gladbach, le résume succinctement et aussi bien que n’importe qui: « Ce club fait confiance aux gens qu’il emploie. »

Entre-temps, le contrat de travail de Jochen Schneider en tant que directeur sportif chez Schalke sera résilié à la fin de la saison, a annoncé cette semaine le conseil de surveillance. Je suis un peu désolé pour Schneider, un bon footballeur qui s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais il a pris de terribles décisions et l’a admis. Les fans inconditionnels de Schalke sont sur le dos de Schneider depuis un certain temps et sa position est devenue intenable.

Schalke a basculé entre quatre entraîneurs différents au cours de cette saison déchirée et il y a eu une ambiance de désaccord et d’instabilité sur la montre de Schneider depuis plus d’un an. Il est juste qu’ils amènent une nouvelle personne pour – sauf miracle – finaliser la transition vers le football de deuxième niveau à Gelsenkirchen le trimestre prochain.

Dans le cas de Schneider, Neil Sedaka s’est trompé avec le titre de sa chanson il y a toutes ces années: « Breaking Up is Hard To Do (mais pas nécessairement toujours). »