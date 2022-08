Le transfert du prodige russe à Chelsea est «menacé» – médias

Des rapports ont lié Arsen Zakharyan à un passage en Premier League

Selon des informations en Russie, le transfert proposé par le talent adolescent russe Arsen Zakharyan à Chelsea devient moins probable. Le milieu de terrain a été pressenti pour un transfert de 15 millions d’euros (14,95 millions de dollars) vers la Premier League anglaise du club actuel du Dynamo Moscou.

Selon Sport-Express, l’accord pour le joueur de 19 ans – qui est largement considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus brillants du football mondial – est “sous la menace” en raison de problèmes liés au transfert des frais au club russe. Le temps presse alors que la fenêtre de transfert estivale du football européen se termine le 1er septembre.

L’agent de Zakharyan a affirmé la semaine dernière qu’un déménagement était “très proche” à se produire, bien que Sport-Express décrit maintenant cette probabilité comme “diminue progressivement.” Ailleurs, des rapports en Russie ont déclaré que Dynamo voulait des garanties fermes de Chelsea sur le transfert des fonds pour éviter tout problème.

Le Dynamo a récemment été contraint d’annuler un accord avec le jeune israélien Eden Kartsev, qui semblait prêt à se rendre à Moscou depuis le Maccabi Netanya en prêt avec une option pour rendre le transfert permanent. L’accord a échoué lorsque les fonds que Dynamo avait tenté de transférer ont apparemment été bloqués en Europe.

En février, la banque russe VTB – qui a été sanctionnée par l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis – a annoncé le transfert d’actions dans Dynamo, bien qu’elle sponsorise toujours les maillots de l’équipe et que le club joue à la VTB Arena de Moscou.

Si l’accord pour le milieu de terrain offensif Zakharyan se poursuivait, il ferait partie d’une frénésie de dépenses estivales à Chelsea sous la nouvelle propriété du club dirigée par Todd Boehly. Le financier américain a dirigé un consortium pour succéder à Stamford Bridge au milliardaire russe Roman Abramovich, qui a été sanctionné par le gouvernement britannique pour ses supposées relations avec Vladimir Poutine.

Chelsea a déjà investi plus de 190 millions de livres sterling sur de nouvelles stars cet été, avec le manager Thomas Tuchel accueillant l’ailier Raheem Sterling de Manchester City, son rival de Premier League, le défenseur Kalidou Koulibaly de Naples et l’arrière latéral Marc Cucurella de Brighton.

En termes de jeunes talents, ces dernières semaines, Chelsea a également capturé le gardien américain très apprécié Gabriel Slonina de l’équipe MLS Chicago Fire, ainsi que le jeune Anglais Carney Chukwuemeka d’Aston Villa. Ailleurs, le club londonien a conclu des accords avec le milieu de terrain de 19 ans de l’Inter Milan Cesare Casadei et l’ancien jeune d’Arsenal Omari Hutchinson.

Zakharyan se serait vu proposer un contrat de six ans chez les Blues. Le milieu de terrain a remporté quatre sélections pour la Russie et a fait 53 apparitions dans toutes les compétitions pour la configuration senior du Dynamo, marquant 13 fois et fournissant 16 passes décisives.