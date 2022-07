Le transfert du Bayern pour Matthijs de Ligt de la Juve dépend de la saga barcelonaise de Robert Lewandowski

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern améliore l’offre de De Ligt

Le Bayern Munich est sur le point de faire une deuxième offre pour le défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt mais devra décharger Robert Lewandowski d’abord, selon Calciomercato.

Les géants de la Serie A ont été clairs dans leurs demandes de 90 millions d’euros entre les frais fixes initiaux et tout supplément pour l’international néerlandais.

Le Bayern était initialement venu avec 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus, ce qui a été rejeté, mais souhaite faire venir le joueur de 22 ans, il repartira donc rapidement.

Il est suggéré que la prochaine proposition des champions de Bundesliga se rapproche des demandes initiales de la Juventus. Le rapport indique également que De Ligt a pris sa décision et souhaite rejoindre le Bayern, et a conclu un accord avec le club pour un contrat pluriannuel d’une valeur de 10 millions d’euros par saison.

Concernant Lewandowski, Barcelone avait une offre initiale de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros rejetée par le Bayern, tandis que le Paris Saint-Germain est maintenant entré et a montré sa volonté de se séparer de 50 millions d’euros.

Matthijs de Ligt est prêt à quitter la Juventus pour le Bayern Munich. Chris Ricco/Getty Images

– Fabrice Romano a rapporté que Levi Colwill devrait quitter Chelsea avec un contrat permanent cet été. Cette évolution s’accompagne de sources indiquant à ESPN que Chelsea se rapproche du transfert de 40 millions d’euros pour le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly, tout en continuant à rechercher un accord avec Manchester City Nathan Aké. Des sources ont également ajouté que Chelsea avait entamé des discussions avec le PSG concernant une décision de Presnel Kimpembe.

– Napoli fait un effort pour signer un agent libre Paulo Dybala car ils visent à atténuer le coup de perdre Lorenzo Insignérapports Calciomercato. L’AS Roma veut également que Dybala entre et le voit travailler bien derrière Tammy Abrahammais n’ont pas encore fait d’offre, tandis qu’Internazionale a réduit son intérêt en raison de difficultés à décharger Alexis Sanchez.

– Sky Sports Italie ont nommé les deux joueurs que Napoli envisage de remplacer le Koulibaly susmentionné, avec Brighton & Hove Albion Léo Skiri Ostigard déjà prêt à rejoindre l’équipe de Serie A. Ce sera entre Fenerbahce Kim Min Jae et celui du Latium Francesco AcerbiNapoli ne voulant signer qu’un seul des espoirs.

– West Ham United a fait à Sassuolo une offre de 40 millions d’euros pour Gianluca Scamaccarapports La Gazzetta dello Sport, qui ajoute que c’est 5 millions d’euros de plus que ce que le PSG a offert jusqu’à présent. L’équipe de Serie A espère 45 millions d’euros et Scamacca est fasciné par le PSG en raison de l’opportunité de jouer avec certains des meilleurs footballeurs du monde, bien qu’il soit également intéressé par la perspective de jouer au football de Premier League à Londres.

– Lens arrière droit Jonathan Clauss veut déménager à Marseille cet été, comme le rapporte L’Équipe. Marseille a déjà eu une offre de 5 millions d’euros plus des majorations d’une valeur de 1 million d’euros refusées pour l’international français, mais il souhaite que cette décision se concrétise.