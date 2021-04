La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Bayern intéressé par Camavinga

France Football rapporte que le Bayern Munich espère recruter un joueur de 18 ans Eduardo Camavinga du Stade Rennais dans les prochaines semaines.

L’équipe de recrutement du Bayern, dirigée par Marco Neppe et Laurent Busser, a Camavinga en tête d’une liste de transfert qui comprend également un jeune de 24 ans. Florian Neuhaus de Borussia Monchengladbach.

2 Liés

Cependant, alors que la rumeur dit que Neuhaus serait disponible pour un montant pouvant atteindre 45 millions d’euros, Camavinga pourrait s’avérer une meilleure valeur.

Le Bayern a un duo régulier au milieu de terrain composé de Joshua Kimmich et Léon Goretzka – ce dernier serait sur le point de signer une prolongation de contrat qui le verrait rester au club jusqu’en 2026.

Cependant, le Bayern estime qu’il n’a jamais remplacé Thiago Alcantara après son départ pour Liverpool et ainsi Camavinga répond à leur besoin en tant que milieu de terrain défensif.

Le Bayern pense que le style de jeu du club et la ligue elle-même conviendraient à Camavinga et lui garantiraient du temps de jeu, ajoute le rapport.

Camavinga deviendrait le 10e joueur français à rejoindre le Bayern aux côtés de joueurs tels que Dayot Upamecano et Kingsley Coman.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le Bayern Munich cherche à renforcer ses options au milieu de terrain et Eduardo Camavinga de Rennes pourrait être un bon choix. Catherine Steenkeste / Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Steve Bruce tient à faire Joe WillockLe transfert du prêt de Newcastle United à Newcastle United est permanent, selon Le soleil. Willock est sorti du banc samedi pour marquer un but tardif contre West Ham United pour augmenter les chances de Newcastle de battre la relégation. Willock a également marqué lors d’un récent match nul 2-2 avec Tottenham. Bruce veut négocier un accord pour garder le joueur de 21 ans à St James ‘Park au-delà de l’été, mais estime qu’Arsenal voudra également le garder.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

– Ainsley Maitland-Niles a impressionné pendant son prêt à West Bromwich Albion, et le Miroir rapporte qu’il est ciblé par un certain nombre de clubs d’Angleterre et d’Europe. Le milieu de terrain Maitland-Niles a encore deux ans sur son contrat avec Arsenal, mais Crystal Palace est le dernier club à manifester son intérêt. Leeds United et Monaco aimeraient également le joueur de 23 ans.

– Insider du football pense que Liverpool envisage de déménager Ollie Watkins. Les Reds cherchent à rafraîchir une attaque qui a parfois échoué cette saison et gardent un œil sur le joueur de 25 ans, qui a marqué lors des deux matchs contre Liverpool pour Aston Villa cette saison. Watkins a jusqu’à présent marqué 12 buts en 30 matchs lors de sa première campagne en Premier League.

– Le Paris Saint-Germain est le prétendant le plus probable à l’arrière d’Arsenal Hector Bellerin, explique sport. L’arrière droit espagnol est susceptible de quitter cet été alors qu’il lui reste deux ans sur son contrat.

– Starlette de Santos Angelo, 16 ans, suscite l’intérêt d’un certain nombre de clubs européens, selon Calciomercato, et il pourrait être disponible pour moins que sa clause libératoire de 100 millions d’euros. La jeune star a été regardée par un certain nombre de grands clubs et les géants brésiliens seraient intéressés à le laisser partir pour apaiser leurs propres soucis financiers. Il pourrait être disponible pour environ 60 à 70 millions d’euros.