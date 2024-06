Le transfert de West Ham signale la fin du tramage

La signature par West Ham de Luis Guilherme de Palmeiras a peut-être finalement marqué la fin des jours de transfert de « Dithering Dave ».

Je n’ai jamais compris pourquoi les clubs de football s’approchent si près du jour de la date limite des transferts lorsqu’ils achètent des joueurs. Bien sûr, la transaction elle-même peut être confrontée à des complications, mais le dépistage et les négociations préliminaires peuvent tous être effectués avant qu’une fenêtre ne s’ouvre.

La signature du prodige brésilien Guilherme est un excellent exemple de la façon dont un transfert devrait fonctionner. Le dépistage s’est terminé vers la fin de la saison dernière, et les négociations et les examens médicaux auront tous lieu avant l’ouverture de la fenêtre de transfert.

C’est le genre de préparation qui semble évidente, en particulier pour les joueurs étrangers qui doivent déménager avec leur famille et apprendre une nouvelle langue. Ce transfert précoce rend beaucoup plus probable que le joueur s’intègre avec ses nouveaux coéquipiers et ait la même pré-saison que ceux déjà établis au London Stadium.

Honnêtement, je ne peux pas dire si Luis Guilherme sera bon, mauvais ou indifférent. Cependant, en étant préparé et en réalisant nos affaires de transfert dès le début, le garçon a toutes les chances de prospérer à West Ham.