Le transfert de Paul Bernardo était «sain»: examen des corrections

OTTAWA –

La décision très controversée du Service correctionnel du Canada de transférer le violeur en série notoire et tueur condamné Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne était « judicieuse » et respectait toutes les lois et politiques applicables, a révélé un examen.

Selon un rapport publié jeudi par la commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), Anne Kelly, la décision de transférer Bernardo de l’établissement à sécurité maximale Millhaven en Ontario à l’établissement à sécurité moyenne La Macaza au Québec à la fin mai sera maintenue.

Cette décision était fondée en partie sur ce que le SCC considère comme un plan d’intégration des délinquants efficace et sur le comportement «généralement conformiste» de Bernardo, après que la cote de sécurité de Bernardo a été réexaminée 14 fois entre 1999 et 2022, environ tous les deux ans, selon les besoins.

L’examen a également révélé que même si le SCC « est allé au-delà de la politique dans ce cas pour informer les victimes », des mesures supplémentaires auraient dû être prises pour fournir plus d’informations.

Cette constatation a incité le comité à recommander au SCC de partager l’examen et les recommandations avec les victimes inscrites avant d’être libérés publiquement, ce qui s’est produit.

Le panel a également recommandé le renforcement des notifications et de l’engagement des victimes en créant un comité dédié à ce travail, ce que le SCC a déclaré jeudi, sera fait.

« Je reconnais que certains peuvent ne pas soutenir ce résultat. Bien que cette affaire ait ouvert un débat plus vaste et important sur le rôle des services correctionnels dans notre société, il est important pour nous d’examiner le contexte plus large… Nos sentiments envers un délinquant ne doivent pas guider nos décisions », a déclaré le commissaire dans un communiqué accompagnant le rapport.

Kelly et les responsables ont tenu une conférence de presse à Ottawa jeudi pour parler de leurs conclusions concernant le transfert tant décrié.

Tout en exprimant son « regret » pour la douleur que toute cette épreuve a causée aux Canadiens, Kelly a défendu le système comme étant « fondamentalement basé sur la réhabilitation des délinquants », même si, comme dans le cas de Bernardo, ils resteront incarcérés pour le reste de leur vie.

POURQUOI BERNARDO A-T-IL ÉTÉ TRANSFÉRÉ ?

Bernado, 58 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité indéterminée et a été désigné comme délinquant dangereux. Il a été condamné en 1995 pour l’enlèvement, le viol, la torture et le meurtre de deux adolescentes – Kristen French, 15 ans, et Leslie Mahaffy, 14 ans – au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de Tammy Homolka.

Dans le rapport de jeudi, des détails considérables sont fournis sur le temps passé par Bernardo derrière les barreaux, son comportement et ses demandes de transfert passées.

Par exemple, alors que Bernardo était depuis un certain temps réputé répondre aux critères pour passer à sécurité moyenne, ces résultats ont été annulés pour le maintenir à sécurité maximale à chaque fois jusqu’à l’examen le plus récent en novembre 2022, en partie à cause du risque accru pour la sécurité auquel il était confronté, compte tenu de son statut de délinquant notoire.

Et, alors que Bernardo a postulé et a été rejeté pour un déménagement à l’établissement de Bath à sécurité moyenne en juin 2022 en raison de son incapacité à s’intégrer avec d’autres détenus, après avoir travaillé avec des hauts fonctionnaires de l’établissement de Millhaven, il a pu s’intégrer pleinement en juillet 2022, puis a demandé avec succès son déménagement à l’établissement La Macaza, où il demeure.

« L’équipe de gestion de cas (CMT) du délinquant travaille depuis de nombreuses années pour faciliter l’intégration du délinquant au sein de la population carcérale », lit-on dans l’examen de 85 pages.

Le SCC a noté jeudi que La Macaza avait des protocoles de sécurité comparables à ceux de l’établissement à sécurité maximale d’où il venait, notamment un périmètre bien défini, de hautes clôtures, une surveillance stricte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une surveillance des mouvements des détenus.

La divulgation de ces informations personnelles spécifiques sur un délinquant est rare, note l’examen, mais a été partagée dans ce cas en raison de « l’intérêt et du désir du public de comprendre pourquoi Paul Bernardo a été reclassé ».

« Je veux qu’il soit clair qu’à tout moment, un détenu peut être renvoyé à un niveau de sécurité supérieur, si cela est jugé nécessaire, pour assurer la sécurité du public ou de nos établissements », a déclaré Kelly jeudi, notant que Bernardo est toujours évalué comme un risque élevé pour la sécurité du public.

Cette décision ne signifie pas que Bernardo continuera à descendre en cascade dans le système, a déclaré le SCC jeudi.

NOUVELLE DIRECTIVE MINISTÉRIELLE PUBLIÉE

Le transfert de Bernardo a été en grande partie tenu secret au sein du gouvernement jusqu’à ce qu’il se produise, déclenchant une fureur de controverse politique centrée autour du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino.

Au milieu de ce tumulte, en juin, le SCC a confirmé qu’un comité de trois personnes examinerait la « pertinence » de la classification de sécurité de Bernardo et du transfert ultérieur, et pour s’assurer que les droits des victimes et les politiques fédérales étaient respectés, promettant la publication des conclusions dans quelques semaines.

Cet examen a été effectué après que le ministre s’est entretenu avec Kelly pour exprimer « en termes très clairs » les préoccupations des familles des victimes de Bernardo et de tous les Canadiens concernant le transfert « incompréhensible », une décision que le ministre n’a aucun rôle à prendre.

Après qu’il a été révélé que le bureau du ministre et le bureau du premier ministre Justin Trudeau étaient au courant des plans de transfert de Bernardo des mois avant que cela ne se produise, Mendicino « a traité » la « rupture du flux d’informations » au sein de son bureau et a déclaré qu’il publierait une « directive ministérielle » obligeant l’agence correctionnelle du Canada à réformer la façon dont elle gère les transferts de prison très médiatisés.

Le communiqué de jeudi indique que la directive ministérielle a maintenant été rédigée et sera mise en œuvre.

La directive stipule qu’à l’avenir, chaque fois que le SCC envisage d’appuyer le transfèrement d’un délinquant, l’organisme doit :

Rassemblez et examinez les informations et les commentaires des victimes dès le départ ;

Exiger de tout le personnel qu’il vérifie toujours si des victimes vivent à proximité de l’établissement où le délinquant peut être transféré ;

Et, dans les cas où des délinquants notoires sont transférés à un niveau de sécurité réduit, le commissaire doit aviser le ministre de la Sécurité publique « officiellement et directement ».

Mendicino a également demandé au SCC de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport – intitulé « Examen du transfert d’un détenu de l’établissement Millhaven à l’établissement La Macaza le 29 mai 2023 » – et de lui faire rapport dans les 30 jours sur la mise en œuvre de la directive dans son intégralité.

« Les Canadiens s’attendent à juste titre à ce que notre système de justice pénale traite les victimes d’actes criminels et leurs familles avec dignité et respect. En tant que gouvernement, nous veillerons à ce que les victimes reçoivent les soins qu’elles méritent, à ce que la Charte des droits des victimes soit respectée et à ce que la sécurité de nos communautés passe avant tout », a déclaré le ministre dans une déclaration accompagnant la publication de la directive.

Tout au long du tumulte suscité par son transfert, Mendicino a déclaré qu’il attendait les résultats de cet examen avant d’envisager les prochaines étapes.

S’adressant aux journalistes à Kingston, en Ontario, avant la publication du rapport, Trudeau n’a pas dit s’il pensait que son ministre avait correctement géré le dossier Bernardo, mais a déclaré qu’il gardait à l’esprit les familles French et Mahaffy.

« Je pense que le pays tout entier est encore sous le choc de l’angoisse de ces actes terribles, terribles. Et c’est la lentille avec laquelle nous devons traverser tous ces processus », a déclaré Trudeau. « Nous avons un système judiciaire qui fonctionne de manière indépendante, mais nous devons continuer à nous assurer qu’il le fait d’une manière qui donne la priorité aux victimes et aux familles, qui rassure les gens sur le fait qu’il est rigoureux dans la manière dont il avance… Et il y aura bien sûr un travail continu. »



Plus à venir…