Le transfert de Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne à l’étude

Un examen de la décision du service correctionnel fédéral de transférer le tueur et violeur en série Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne au début du mois a commencé.

Dans une déclaration publiée à CTV Power Play, le Service correctionnel du Canada (SCC) a déclaré que le comité de trois personnes a commencé ses travaux et devrait terminer son examen « d’ici quelques semaines ».

« Nous savons que les Canadiens veulent connaître les raisons du transfèrement de ce délinquant. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il s’est appuyé sur sa révision de la cote de sécurité, qui est requise tous les deux ans, et sur une analyse autour de la gestion de son risque au sein d’un établissement », a déclaré un porte-parole du service dans un courriel.

L’examen du transfert, qui, selon le SCC, comprend une représentation externe, enquêtera sur la « pertinence » de la cote de sécurité de Bernardo et son déménagement subséquent à l’établissement La Macaza au Québec.

De plus, le SCC a déclaré qu’il examinera les considérations et les notifications des victimes et déterminera si le cadre politique législatif a été suivi avant le transfert.

Bernardo, 58 ans, purge les 10 dernières années de sa peine à perpétuité à l’établissement à sécurité maximale de Millhaven, près de Kingston, en Ontario. Bernardo a été condamné en 1995 pour l’enlèvement, la torture et le meurtre de Kristen French, 15 ans, en 1991 et de Leslie Mahaffy, 14 ans, en 1992.

Paul Bernardo arrive au palais de justice provincial à l’arrière d’un fourgon de police portant des menottes et des fers aux jambes, à Toronto sur une photo d’archive du 3 novembre 1995. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn

Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de Tammy Homolka, décédée après avoir été droguée et agressée sexuellement, et a admis avoir agressé sexuellement 14 autres femmes.

La nouvelle du transfert de Bernardo a suscité des paroles fortes de la part du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lundi dernier, qui a déclaré que le tueur notoire devrait « pourrir dans une prison à sécurité maximale » pour le reste de sa « misérable existence ».

Un jour plus tard, Ford a appelé Anne Kelly, la commissaire fédérale aux services correctionnels, à démissionner suite à la décision controversée.

« Nous voulons que les Canadiens aient confiance en nos décisions. Commissaire, je vais vous dire qu’aucun Canadien n’a confiance en vos décisions », a déclaré Ford à Queen’s Park le 6 juin.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a depuis soulevé la question avec Kelly, se disant « profondément préoccupé et choqué » par la décision.

Cependant, a noté Mendicino, parce que le service correctionnel fédéral fonctionne comme une institution indépendante, son bureau ne peut pas réviser la décision lui-même.

Le SCC a souligné la semaine dernière que l’établissement à sécurité moyenne où Bernardo se trouve actuellement est strictement gardé et que les déplacements des détenus sont contrôlés.

Avec des fichiers de La Presse canadienne