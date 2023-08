Le transfert de Neymar du PSG à Al Hilal n’est pas une menace pour l’Europe

Lorsque Neymar achèvera un transfert de 90 millions d’euros (98,2 millions de dollars) en Arabie saoudite en quittant le Paris Saint-Germain pour Al Hilal, il sera présenté comme l’un des transferts les plus importants et les plus audacieux de l’été. Mais, en réalité, ce ne serait même pas la plus grosse affaire de la semaine. Au contraire, c’est juste un autre exemple d’un joueur de renom signalant la fin de sa carrière au plus haut niveau.

Le plus gros contrat de la semaine est le transfert de 100 millions d’euros de Harry Kane de Tottenham au Bayern Munich et cela n’a rien à voir avec les frais, qui ont maintenant été éclipsés par le transfert de 133 millions d’euros de Moisés Caicedo de Brighton à Chelsea.

Le transfert de Kane est une question d’ambition, tant de la part du joueur que de son nouveau club. Le joueur de 30 ans cherche désespérément à remporter des trophées majeurs après avoir échoué à collecter une seule pièce d’argenterie pendant toute sa carrière chez Spurs – il a fait ses débuts senior pour le club en 2011 – tandis que le Bayern vise à consolider sa position en tant que joueur allemand. force dominante et reconquérir à nouveau le titre de la Ligue des champions.

Le capitaine anglais aurait pu se rendre en Arabie saoudite et suivre de nombreuses autres stars de plus de 30 ans qui ont choisi d’essayer quelque chose de nouveau, dont Jordan Henderson, Sadio Mané, Karim Benzema et, bien sûr, Cristiano Ronaldo, et gagner d’énormes salaires en même temps, en aidant la Saudi Pro League (SPL) à se développer à un rythme rapide. Mais il a choisi une voie différente, peut-être parce qu’il a un travail inachevé en termes de victoire.

La majorité des autres joueurs qui se dirigent vers l’Arabie saoudite l’ont fait avec des ambitions déjà maintes fois assouvies. Tous ceux mentionnés ci-dessus ont remporté la Ligue des champions, certains à plusieurs reprises, et d’innombrables honneurs nationaux.

Kane a clairement indiqué que son transfert au Bayern était motivé par le désir de remporter des trophées et qu’il n’avait aucun regret. Les autres n’ont rien d’autre à gagner, et cela inclut Neymar, dont l’armoire à trophées était bien garnie avant de quitter Barcelone pour le PSG en 2017.

Les deux joueurs n’ont qu’un an d’écart d’âge, mais le Bayern n’a jamais montré d’intérêt pour Neymar, un joueur extrêmement talentueux, mais avec un nombre croissant de blessures. Le pic de Neymar est arrivé tôt, mais Kane est toujours à son apogée et a peut-être même encore plus de niveaux à gravir.

Alors que Neymar, 31 ans, qui signe pour Al Hilal avec un salaire d’une valeur de 120 millions d’euros par an, fera sans aucun doute la une des journaux et braquera encore plus les projecteurs sur la SPL, c’est un transfert qu’aucun grand club européen ne voulait faire lui-même. . La disponibilité de Neymar a été connue tout l’été, mais aucun grand club n’était prêt à investir dans un joueur avec un record de forme physique et de concentration, ainsi qu’un énorme salaire.

C’est le facteur clé pour lequel la ligue saoudienne est loin d’être une menace pour l’Europe. À l’heure actuelle, l’argent aide en fait à résoudre d’innombrables problèmes pour les grands clubs européens et, selon Marché des transfertsc’est maintenant une ligue de plus grande valeur que la Premiership écossaise.

En fait, la frénésie des transferts de cet été fonctionne pour tout le monde : l’Arabie saoudite, les joueurs, les clubs qui cherchent à se débarrasser des hauts revenus et, bien sûr, les agents qui prennent une part de chaque transaction qu’ils aident à conclure.

Le PSG devrait recevoir des frais de transfert de 90 millions d’euros pour Neymar, bien plus que tout ce à quoi ils pourraient s’attendre d’une équipe européenne qui se méfie de trop parier sur une superstar avec un bilan de forme physique en dents de scie. Ailleurs, le Bayern Munich (Sadio Mané), Chelsea (Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy), Manchester City (Riyad Mahrez) et Liverpool (Fabinho, Jordan Henderson) ont tous pu lever des sommes importantes pour les trentenaires qu’ils ne pouvaient pas. rêvaient de recevoir avant l’émergence du SPL.

Bien sûr, Liverpool ne voulait pas perdre les milieux de terrain Fabinho et Henderson le même été, mais ils ont pu encaisser plus de 60 millions d’euros pour deux gros revenus dont les performances sont en baisse depuis un certain temps. En fin de compte, c’est une affaire saine.

Le déménagement de Neymar en Arabie saoudite fera la une des journaux, mais il ne menace pas la domination de l’Europe sur les plus grandes stars du football. ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

ESPN a rapporté en avril que des personnalités de haut niveau au sein de la SPL souhaitaient recruter jusqu’à 50 joueurs des ligues majeures européennes cet été, et ils se sont rapprochés de cela. Neymar sera la 30e recrue des ligues majeures européennes – Angleterre, France, Espagne, Italie, Allemagne et Portugal – tandis que plusieurs autres sont également arrivés de Turquie, de Belgique, de Russie et d’Écosse. Dans cet article, il était également déclaré qu’il y avait une prise de conscience que l’Europe restait la puissance et que l’ambition de l’Arabie était de devenir la ligue incontournable en dehors des cinq grands européens.

Le fait de manquer Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami de la Major League Soccer a montré que les ligues en dehors de l’Europe peuvent également rivaliser avec l’argent et l’ambition saoudiens, mais il ne fait aucun doute que cet été a confirmé que la SPL est devenue un facteur majeur sur le marché des transferts. .

Mais lorsque vous considérez les joueurs qu’ils n’ont pas signés, cela place la SPL dans son contexte. Kane a déménagé au Bayern; Le Real Madrid a signé sans doute le jeune le plus recherché du jeu à Jude Bellingham pour un montant initial de 103 millions d’euros du Borussia Dortmund et, bien qu’Al-Hilal ait fait un record mondial de 300 millions d’euros pour l’attaquant du PSG Kylian Mbappé, le joueur de 24 ans a clairement indiqué qu’il avait encore des affaires inachevées en Europe avant d’envisager de déménager au Moyen-Orient, bien que l’accord ne soit qu’un contrat d’un an.

Les meilleurs joueurs, ceux qui ambitionnent de remporter de grands honneurs comme la Ligue des champions, ne sont intéressés que par jouer en Europe ; L’Arabie saoudite est encore loin d’être sur le radar des meilleures stars.

Le moment qui changera la donne pour la SPL sera lorsque l’un des clubs sera en mesure de signer un joueur à son apogée et de battre une meilleure équipe européenne à sa signature. Mais cela ne s’est pas encore produit et il n’y a aucun signe que cela se produise dans un proche avenir. Oui, Neymar est l’un des plus grands noms du football, mais sa star a déjà brillé de mille feux et risque désormais de s’épuiser.