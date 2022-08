Le transfert de Man United de Casemiro depuis le Real Madrid est le deuxième plus gros frais jamais enregistré pour un joueur de plus de 30 ans

La décision rapide de Manchester United de conclure un accord pour signer Casemiro cette semaine a fait la une des journaux, tandis que les frais potentiels qu’ils paieront au Real Madrid – un montant initial de 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), avec un autre 10 millions de livres sterling (11 millions d’euros) en plus- ons – a soulevé des sourcils pour un joueur qui a eu 30 ans en février.

L’accord ne fait pas du milieu de terrain brésilien le joueur de plus de 30 ans le plus cher de tous les temps. C’est son futur coéquipier à United – et ancien madrilène Cristiano Ronaldo qui détient toujours cet honneur. La Juventus a finalement payé 100 millions d’euros pour signer Ronaldo, maintenant âgé de 37 ans, de Madrid en juillet 2018.

Cette décision était source de division à l’époque, de nombreux supporters madrilènes estimant que le club avançait trop tôt sur son record de buteur. Les géants espagnols venaient de remporter trois Ligues des champions consécutives, une série qui a été suivie d’une sécheresse européenne de quatre ans après le départ de Ronaldo, avant de remporter à nouveau le trophée pour la 14e fois la saison dernière.

Ronaldo a marqué 81 buts en championnat en trois ans à la Juventus, remportant la Serie A lors de ses deux premières saisons en Italie, mais n’a pas réussi à trouver le succès en Europe et est revenu dans l’ancien club United en 2021.

Casemiro – un autre départ de Madrid – occupe désormais la deuxième place sur la liste des plus de 30 ans la plus chère, alors qu’il est confronté à la tâche peu enviable de renverser la saison de United après deux défaites lors de leurs deux premiers matchs de Premier League.

Casemiro devrait rejoindre l’ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo à Manchester United, faisant de la paire les deux plus de 30 ans les plus chers de tous les temps. Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Il a dépassé un joueur dont le transfert en a surpris plus d’un lorsqu’il a été annoncé par Barcelone en août 2020 : Miralem Pjanic. Le meneur de jeu de Bosnie-Herzégovine, aujourd’hui âgé de 32 ans, a signé avec la Juventus pour un montant de 60 millions d’euros – le Brésilien Arthur allant dans l’autre sens – dans le cadre d’un accord conçu pour aider les comptes du club, autant que les performances sur le terrain.

Pjanic n’a fait que six départs pour le Barça en 2020-21 et a passé la saison dernière en prêt à Besiktas, bien qu’il soit maintenant de retour dans le giron pour le moment pour 2022-23.

Un autre joueur de Barcelone, Robert Lewandowski, est le n ° 4 sur la liste. Le club a versé 45 millions d’euros au Bayern Munich pour signer le double vainqueur européen du Soulier d’or, âgé de 33 ans, même s’il ne lui restait qu’un an sur son contrat.

Il est suivi par un joueur qui avait une réputation mitigée au Camp Nou : l’ancien milieu de terrain du Brésil Paulinho. Le joueur de 34 ans a fait une série de mouvements déroutants – rejoignant Barcelone depuis Guangzhou Evergrande pour un montant de 40 millions d’euros en 2017, retournant au club chinois un an plus tard en prêt, avant de signer pour eux de manière permanente pour un montant de 42 millions d’euros. .

Frais de transfert les plus élevés pour les joueurs de plus de 30 ans An Joueur De À Frais 2018 Cristiano Ronaldo Real Madrid Juventus 100 M€ 2022 Casemiro Real Madrid Manchester United 70 M€ 2020 Miralem Pjanic Juventus Barcelone 60 M€ 2022 Robert Lewandowski Bayern Munich Barcelone 45 M€ 2019 Paulinho Barcelone Guangzhou Evergrande 42 M€ 2017 Léonard Bonucci Juventus AC Milan 42 M€ 2022 Kalidou Koulibaly Naples Chelsea 40 M€ 2018 Radja Nainggolan Rome InterMilan 38 M€ 2000 Gabriel Batistuta Fiorentina Rome 36 M€ 2019 Jasper Cillessen Barcelone Valence 35 M€

Deux défenseurs centraux vétérans sont sixième et septième sur la liste, peut-être sans surprise étant donné que les défenseurs ont tendance à atteindre leur apogée un peu plus tard dans leur carrière. Léonard Bonucciaujourd’hui âgé de 35 ans, a quitté la Juventus – après sept ans au club – pour rejoindre le rival de la Serie A, l’AC Milan, en juillet 2017 pour un montant de 42 millions d’euros, pour retourner à Turin un an plus tard, tandis que Chelsea s’emparait du Napoli. Kalidou Koulibaly cet été pour 40 millions d’euros.

Un autre club italien, l’Inter Milan, a payé 38 millions d’euros pour signer le milieu de terrain international belge Radja Nainggolan de Rome en 2018. Il n’a duré qu’une saison à San Siro avant de partir pour Cagliari en prêt.

Nous devons remonter jusqu’en 2000 pour le prochain nom sur la liste. L’icône de la Serie A et légendaire attaquant argentin aux cheveux longs Gabriel Batistuta était sans doute le plus grand joueur de la Fiorentina avant de signer pour la Roma pour 36 millions d’euros, puis un montant record pour un joueur dans la trentaine. Les frais étaient justifiés, avec 20 buts en championnat aidant la Roma à remporter son premier Scudetto en 18 ans, toujours leur dernier titre en Serie A.

Pour compléter le top 10, c’est le premier gardien de but que nous avons mentionné. Valence a payé 35 millions d’euros pour signer Jasper Cillessen de Barcelone en juin 2019, dans le cadre d’un accord qui a vu un autre gardien, Neto, se déplacer dans l’autre sens et – tout comme le transfert de Pjanic – était autant une question de comptabilité créative que de création d’équipe.

En fait, une caractéristique commune de plusieurs des transferts historiques dans le top 10 des plus de 30 ans est qu’ils n’ont pas fonctionné comme prévu – allant d’être simplement décevants à des flops purs et simples. United espère que Casemiro sera l’exception.