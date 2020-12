Après une fenêtre de transfert estivale réussie qui leur a permis de décrocher l’or avec la signature de Diogo Jota, Liverpool espère un coup de pouce similaire en janvier si Jurgen Klopp sanctionne une décision pour renforcer sa défense.

Avec Virgil van Dijk et Joe Gomez absents pendant plusieurs mois, des renforts sont nécessaires en défense et les Reds sont pressés d’acquérir un défenseur central dans la nouvelle année.

Un certain nombre de défenseurs sont considérés comme le radar de Liverpool et l’attrait de jouer pour les champions de Premier League et de participer à la Ligue des champions devrait leur donner un avantage dans les négociations.

Voici les dernières rumeurs de transfert de Liverpool …

Le défenseur de l’Ajax Perr Schuurs a déclaré qu’il était conscient de l’intérêt de Liverpool et qu’il était heureux de rester avec le club néerlandais.

Schuurs a joué contre les Reds mardi en Ligue des champions et s’exprimant après le match, le joueur de 21 ans a été interrogé sur son avenir.

« Je l’entends et je le lis [Liverpool rumours] aussi », a-t-il déclaré à SBS6.

«C’est ma première saison en tant que joueur de base à l’Ajax. Je veux jouer ici encore quelques saisons et gagner des prix. Je ne travaille pas encore vraiment là-dessus. »