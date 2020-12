Liverpool a un certain nombre de joueurs aux prises avec des blessures en ce moment et les défenseurs Virgil van Dijk et Joe Gomez sont absents de longue date.

Malgré les blessures, leurs résultats sur le terrain n’ont pas été gravement affectés, les Reds étant deuxièmes de la Premier League à la différence de buts n’ayant perdu qu’une seule fois.

Ils ont également assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une importante victoire 1-0 contre l’Ajax mardi.

Cependant, à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier, l’équipe de Jurgen Klopp a été sans surprise liée à un certain nombre de recrues défensives potentielles.

Voyons ce que les derniers potins de transfert de Liverpool en disent.

Avec Van Dijk et Gomez hors de combat dans un avenir prévisible, la légende de Liverpool, John Barnes, estime que les Reds devraient signer Kalidou Koulibaly en janvier, déclarant à BonusCodeBets: « Si Koulibaly vient, c’est un joueur qui pourrait jouer aux côtés de Van Dijk à son retour.

« Il serait donc facile de convaincre Koulibaly de rejoindre Liverpool, contrairement à certains autres joueurs de haut niveau, car c’est une personne qui, s’il venait, entrerait directement dans la première équipe et jouerait chaque match.

« A part Koulibaly, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un là-bas que Liverpool chercherait à obtenir en janvier. Si Liverpool est incapable de convaincre quelqu’un d’améliorer la première équipe, alors pourquoi recruter un nouveau joueur?