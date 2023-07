Le transfert de Lionel Messi en MLS a duré trois ans – Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami

Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a déclaré que le passage de Lionel Messi à la MLS était en préparation depuis trois ans et qu’il espère que l’Argentin pourra avoir une influence similaire à celle de Michael Jordan et David Beckham.

Messi, 36 ans, sera dévoilé en tant que joueur de l’Inter Miami plus tard ce mois-ci après avoir annoncé sa décision de passer à la MLS en juin.

Mas, l’un des cerveaux du déménagement de Messi aux États-Unis, a également révélé que le club était en pourparlers avec Jordi Alba, Luis Suarez et Angel Di Maria au sujet de transferts potentiels vers le sud de la Floride.

Parler à El Pais, Mas a déclaré: « En 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions l’amener (Messi) à Miami, une ville mondiale en plein essor. Quand les gens pensent au football aux États-Unis, nous voulons qu’ils pensent à Miami.

« Il y a un élément familial qui est très important – Messi sera dans son propre hémisphère, presque dans le même fuseau horaire que Rosario. Il était plus important de lui vendre l’idée du football aux États-Unis. C’est le meilleur marché commercial de la planète. Messi peut faire de la MLS l’une des deux ou trois plus grandes ligues du monde.

« J’imagine une vie après le football pour Messi très similaire à celles de David (Beckham) ou Micheal Jordan. Il peut continuer son travail dans un marché qui ne cessera de croître. Il aura des opportunités qu’il n’aurait pas ailleurs.

« (Les négociations ont duré) trois ans. Un an et demi de négociations intenses. Beaucoup de conversations avec Jorge (Messi, le papa de Lionel). Je l’ai vu comme fait à la fin du mois de mai. David (Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami) a parlé à Leo, uniquement sur des sujets de football, car il jouait toujours au PSG. Il ne voulait pas qu’il ressente de pression. Nous avons parlé à Barcelone, Miami, Rosario, Doha… J’ai passé toute la Coupe du monde au Qatar à regarder l’Argentine. En termes de conclusion, le contrat avec Apple était très important.

Interrogé sur qui pourrait rejoindre Messi à Miami, Mas a déclaré: « Pour nous, il était essentiel d’entourer Messi de joueurs à son niveau. Nous discutons avec Busquets depuis plus ou moins un an. Il sera très important dans le vestiaire, encore plus pour les joueurs de l’académie.

« Deux ou trois autres joueurs arrivent. Nous avons parlé à Jordi Alba.

« (Luis Suarez) est sous contrat – il a une clause (de libération) et je ne sais pas s’il partirait. Nous avons également discuté avec (Angel) Di Maria, mais il semble qu’il soit sur le point de signer ailleurs. Toutes les annonces seront faites avant le 15 juillet.

(Photo : Getty Images)