Le transfert de l’AC Milan au défenseur d’Aston Villa pourrait ouvrir la voie à la vente de l’international néerlandais par l’Inter Milan

Les espoirs de l’Inter Milan de tirer profit de l’ailier Denzel Dumfries cet été pourraient être renforcés par son rival, l’AC Milan, et sa poursuite de Matty Cash.

Comme indiqué dans l’édition d’aujourd’hui du journal Tuttosport et via FCInterNews.itMilan cible Cash, l’international polonais d’Aston Villa, et espère l’amener en Serie A.

Si Villa acceptait une vente, ils se tourneraient vers Dumfries de l’Inter comme remplaçant direct et le directeur sportif Monchi a déjà entamé des discussions avec les agents du Néerlandais pour le convaincre de faire le changement.

L’Inter souhaite déplacer Dumfries afin de pouvoir financer d’autres objectifs de transfert, l’ancien joueur du PSV Eindhoven étant considéré comme un joueur qui pourrait être sacrifié moyennant des frais considérables.

Cependant, Dumfries n’est pas encore convaincu par un transfert à Aston Villa et préférerait rester à l’Inter ou rejoindre un plus grand club de Premier League, même si ses revendications salariales de 5 millions d’euros ne seraient pas un problème.

Si le joueur de 28 ans part, l’Inter ciblera Yukinari Sugawara de l’AZ Alkmaar, Emil Holm de Spezia ou Dan Ndoye au Hellas Vérone.

Les fonds provenant de la vente de Dumfries serviront également à recruter un nouveau gardien pour défier Yann Sommer et recruter un autre attaquant.