Le transfert de Jurgen Klopp chez Red Bull semble surprenant mais il ne devrait pas l’être

En tant que manager de Liverpool, Jurgen Klopp n’aimait pas les longues réunions. Plutôt que de rester assis à réfléchir à la dernière grande décision, il avait régulièrement des conversations importantes à la cantine du terrain d’entraînement tout en déjeunant.

Klopp était tout sauf formel, mais Mike Gordon – le président du propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group, un homme qui opère également avec le genre de confiance décontractée que l’on obtient normalement d’un entrepreneur Internet – a placé l’Allemand au même niveau qu’un entreprise. chef. Il était, selon Gordon, « quelqu’un que vous choisiriez pour diriger votre entreprise », comme il l’a dit à Raphael Honigstein dans son livre Bring the Noise.

Le nouveau rôle de Klopp en tant que responsable mondial du football chez Red Bull, qu’il assumera au début de l’année prochaine, offre potentiellement ce genre de responsabilité globale. » philosophie » traverse chacun de ses intérêts.

La décision, qui est arrivée soudainement – ​​neuf ans et un jour depuis son arrivée à Liverpool – pourrait, à première vue, être surprenante, étant donné à quel point Klopp semblait épuisé lorsqu’il a quitté Anfield en mai. À l’époque, il avait déclaré qu’il était à court d’énergie et qu’il avait besoin d’un repos total de la part de la direction du football.



Jurgen Klopp reçoit une haie d’honneur après son dernier match avec Liverpool (Clive Brunskill/Getty Images)

Il avait quitté le Borussia Dortmund avec un message similaire à la fin de la saison 2014-15, avant de débarquer rapidement dans le Merseyside après un été largement passé à jouer au tennis.

Klopp a du mal à rester assis pendant un certain temps, mais son nouveau travail chez Red Bull l’invite à revenir plus lentement et moins stressant au jeu qu’il aime – et, selon toute vraisemblance, un précurseur du travail qu’il occupe dans l’équipe nationale allemande. longtemps convoité, étant donné que rapports dans le pays suggérer qu’une clause de sortie existe dans son contrat.

Les commentaires de Gordon sur les capacités de Klopp ont été faits en 2017 et dans les années qui ont suivi, à mesure que Liverpool devenait de plus en plus performant, son pouvoir a augmenté. Avec cela, le réseau de soutien qui avait également contribué à l’ascension de Liverpool a été démantelé. Klopp ne dirigeait pas Liverpool parce que les décisions financières les plus importantes étaient toujours prises par Gordon. Pourtant, il était le visage public d’une entreprise multinationale et le département de football devenait le sien. Cela explique pourquoi Liverpool emploie désormais un entraîneur-chef plutôt qu’un manager et que le directeur sportif du club dirige les décisions stratégiques et en matière de personnel. Il serait bon d’entendre Klopp lui dire s’il pense qu’en assumer trop a contribué à son épuisement professionnel.

Peut-être que le concert chez Red Bull lui donne l’opportunité de comprendre un monde qui l’intéresse. L’année dernière, il a été question de son inscription à un cours de direction sportive, ce que ses représentants n’ont ni confirmé ni infirmé. Contrairement à Liverpool, il pourra faire son travail sans la pression de la préparation d’une équipe, des matches et des conférences de presse. Mardi, dans une publication sur Instagram, il a indiqué que ce tapis roulant l’avait empêché d’apprendre autant qu’il le souhaiterait. À partir de là, s’il finit par prendre la direction de l’Allemagne, il comprendra sûrement mieux les responsabilités qui incombent aux différents postes de direction.

Klopp n’est pas le premier ancien manager de Liverpool à remporter ce titre particulier chez Red Bull. En 2012, après que Gérard Houllier ait été contraint à la retraite en raison de problèmes de santé, il a rencontré le fondateur de l’entreprise, Dietrich Mateschitz, qui s’était présenté à une réunion en Autriche à moto et en jean.

L’influence de Houllier dépend en grande partie de l’impression de la personne à qui vous parlez. S’il affirmera plus tard qu’il a joué un rôle de premier plan dans la tentative de l’organisation d’intégrer Sadio Mané depuis Metz en 2012, les plus proches de sa candidature suggèrent que ses responsabilités étaient plus proches de celles d’un ambassadeur : se rendre dans différents pays, secouer mains avec des partenaires, et parfois chuchotant des conseils.

Les tâches de Klopp seront-elles aussi globales qu’elles le paraissent ? Il est certainement utile à la marque Red Bull, qui a besoin d’un peu de légitimité depuis qu’elle a commencé à investir dans le football en 2005.

Houllier était absent de Liverpool depuis huit ans au début de son implication, alors que le groupe Red Bull n’avait pas encore produit une équipe suffisamment talentueuse pour se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Même si son club de Leipzig s’est depuis qualifié pour ce tour de la compétition au cours de sept des huit dernières saisons, l’histoire d’une équipe issue des divisions régionales n’a pas vraiment été accueillie avec encouragement en Allemagne, où les règles sont plus strictes. La faveur de la représentation des fans et des investissements extérieurs importants est traitée avec méfiance.



Les supporters de Dortmund manifestent avant un match contre le RB Leipzig en 2017 (TF-Images/TF-Images via Getty Images)

À Dortmund et à Liverpool, Klopp a exploité l’authenticité des partisans de chaque club, s’attaquant parfois aux éléments artificiels des rivaux et d’autres endroits. S’il avait été à la tête de Dortmund en 2016 lorsqu’ils ont affronté pour la première fois en Bundesliga un RB Leipzig récemment promu, il aurait été intéressant d’entendre ses réflexions sur les actions des supporters de Dortmund qui ont boycotté le match en signe de protestation contre leurs adversaires. ‘modèle de propriété.

« Dortmund gagne de l’argent, mais nous le faisons pour jouer au football », a déclaré Jan-Henrik Gruszecki, l’un des organisateurs de la manifestation. Le Gardien. « Mais Leipzig joue au football pour vendre un produit et un style de vie. C’est la différence.

Klopp a donc peut-être entaché sa réputation en s’alignant sur le fabricant de boissons gazeuses – l’antithèse de ce qu’il représentait autrefois. Peut-être que cela sera déterminé, notamment en Allemagne, par sa visibilité lorsqu’il est en service chez Red Bull.



Klopp sera retiré de l’entraînement quotidien chez Red Bull (Alexander Hassenstein/Getty Images)

De retour en Angleterre, la société détient une participation minoritaire dans Leeds United, ayant pris la relève en tant que sponsor des maillots du club. « L’ambition de ramener Leeds United en Premier League et de s’établir dans la meilleure ligue de football du monde correspond très bien à Red Bull », a déclaré Oliver Mintzlaff en mai. Mintzlaff, PDG des projets d’entreprise de Red Bull, a joué un rôle important dans la nomination de Klopp.

Klopp a suggéré lors de sa sortie de Liverpool le même mois qu’il ne dirigerait jamais un autre club de Premier League. Mais il n’est pas trop difficile d’imaginer Leeds de retour dans l’élite bientôt, et si cela se produit – et Red Bull apporte son soutien technique, comme prévu – il sera fascinant de voir où Klopp, s’il reste à ce poste, s’intègre. « Pourrait-il finir par aider à planifier, même de manière modeste, la chute de Liverpool le jour du match ?

ALLER PLUS PROFONDE Exclusivité Marathe : « Ce club ne deviendra pas Leeds Red Bulls – ils le comprennent »

Immédiatement, beaucoup ont ri à l’idée que l’une de ses premières tâches pourrait impliquer le limogeage de Pep Lijnders, son ancien assistant à Liverpool, dont l’équipe du Red Bull Salzbourg a été battue par Brest et Sturm Graz lors de matchs successifs la semaine dernière.

Il n’est pas prévu de destituer l’entraîneur néerlandais, mais Klopp ne débutera officiellement avec Red Bull qu’en janvier. Compte tenu de leur proximité à Liverpool, avec Lijnders chargé de diriger les séances d’entraînement, il semble impensable que Klopp, si on lui le demande, suggère de faire un changement. Au lieu de cela, l’arrivée de Klopp dans l’écurie Red Bull augmente sûrement ses chances de survie.

Pour le moment, Klopp est éloigné du train-train quotidien de la gestion, ce rôle semblant établir un équilibre judicieux entre l’implication de l’élite à travers un nouveau défi, mais sans la pression et le contrôle qui viennent du métier de manager. . Reste à savoir si Klopp pourra résister durablement au buzz de ce dernier.

(Photos du haut : Getty Images)