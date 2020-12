Le RB Leipzig a terminé la signature du jeune Dominic Szoboszlai, très apprécié.

La star hongroise rejoint la partie allemande du club jumeau Red Bull Salzburg dans le cadre d’un accord de 23 millions de livres sterling.

Szoboszlai, qui avait été surveillé par Arsenal avant un transfert potentiel en janvier.

Une foule d’élite européenne, y compris l’AC Milan et le Real Madrid, avait également suivi son processus.

Mikel Arteta et le directeur sportif d’Arsenal Edu avaient désigné Szoboszlai, le joueur de la saison de Bundesliga autrichienne de l’année dernière, comme un éventuel milieu de terrain, car ils cherchaient à ajouter plus de créativité et de prouesse de but depuis le centre du parc.

Les Gunners avaient exploré les moyens de financer un accord de janvier, désireux de rompre sa clause de libération avec la partie autrichienne.

Cependant, ils n’ont finalement rien fait pour le milieu de terrain de 20 ans, qui a maintenant mis la plume sur papier sur un accord à long terme, jusqu’en 2025, avec les prétendants au titre de Bundesliga.

Il portera le maillot n ° 17 et sera éligible pour affronter Liverpool en Ligue des champions le 16 février dernier.