Le transfert de Critiano Ronaldo à Al Nassr souligne le déclin de la star portugaise

Indésiré par les clubs d’élite européens, le déclin abrupt de Cristiano Ronaldo a été mis à nu par un transfert vers l’équipe saoudienne d’Al Nassr qui marque la fin de son règne en tant que l’un des attaquants les plus redoutés du football.

Ronaldo sera officiellement dévoilé par Al Nassr mardi après avoir conclu un contrat qui court jusqu’en 2025 et qui aurait une valeur de plus de 200 millions d’euros.

Mais la richesse et la fanfare qui attendent le joueur de 37 ans en Arabie saoudite sont en contradiction avec son statut réduit de star déchue qui échange sur ses exploits passés.

Le fait que Ronaldo soit contraint de jouer ce qui sera sûrement le dernier chapitre de sa brillante carrière dans le backwater du football saoudien est une condamnation accablante de sa forme terne au cours des 18 derniers mois.

Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, se dirige vers le Golfe après une année douloureuse qui l’a vu relégué sur le banc du Portugal et coupé à la dérive par Manchester United.

Son deuxième passage avec United a implosé en novembre avec son départ par consentement mutuel, peu de temps après avoir critiqué le patron Erik ten Hag et la hiérarchie du club dans une interview télévisée explosive.

Alors que sa relation avec United se détériorait, Ronaldo était lié à une série de prétendants à la Ligue des champions, dont Chelsea, le Bayern Munich et Napoli.

Un retour dans son premier club, le Sporting Lisbon, a également fait l’objet de rumeurs, alors qu’il était question d’un transfert en MLS pour rejoindre l’Inter Miami, détenu en partie par l’ancien coéquipier de United, David Beckham.

Mais aucun de ces accords ne s’est concrétisé et lorsque United a décidé que sa contribution décroissante, associée à ses manifestations publiques de dissidence, en faisait un luxe coûteux dont ils n’avaient plus besoin, il était instructif de noter l’absence de précipitation pour signer l’icône vieillissante.

Venant en même temps que sa sortie acrimonieuse de United, la quête ratée de Ronaldo pour enfin remporter la Coupe du monde a souligné sa descente dans les rangs des simples mortels du football.

Larmes au Qatar

Dans une décision qui aurait été impensable il y a quelques années à peine, Ronaldo a été exclu de la formation de départ pour les 16 dernières raclées du Portugal contre la Suisse.

Et lorsque le Portugal a subi une défaite choc 1-0 contre le Maroc en quart de finale, Ronaldo a commencé sur le banc, a eu peu d’impact après son éventuelle introduction et a été vu pour la dernière fois dans le tunnel en larmes après le coup de sifflet final.

Il y a eu une piqûre dans l’histoire de la Coupe du monde pour Ronaldo car c’est son ancien partenaire d’entraînement Lionel Messi qui a mis la main sur le trophée pour la première fois à la place.

La vue de Messi soulevant la Coupe du monde après la victoire finale de l’Argentine sur la France au Qatar aura peiné Ronaldo compte tenu de leur rivalité de longue date.

Peu de gens remettraient en question le droit de Ronaldo d’être considéré comme l’un des plus grands de tous les temps après avoir remporté cinq couronnes de la Ligue des champions et sept titres combinés en championnat national avec United, la Juventus et le Real Madrid.

Il est également le meilleur buteur en Ligue des champions et avec l’équipe nationale portugaise, qui a remporté le Championnat d’Europe 2016 – Ronaldo a duré moins d’une demi-heure avant de se blesser en finale contre la France.

Mais le triomphe de Messi avec l’Argentine l’a propulsé dans les rangs des immortels du football aux côtés de Pelé et Diego Maradona, un air raréfié que Ronaldo ne goûtera jamais sans une victoire en Coupe du monde sur son CV.

La décision de Ronaldo d’accepter le contrat lucratif proposé au Moyen-Orient plutôt que de jouer pour une équipe européenne de moindre importance a clairement montré qu’il connaissait sa place réduite dans la hiérarchie du football.

Kylian Mbappe, Erling Haaland et Mohamed Salah sont les nouvelles stars mondiales qui entrent dans les bottes de Ronaldo.

Al Nassr a salué la signature de Ronaldo en affirmant que l’accord “historique” “inspirerait les générations futures” à être la meilleure version d’eux-mêmes.

Mais pour les millions de personnes qui ont été captivées par Ronaldo au cours des deux dernières décennies, cette version de la superstar est très loin d’être la meilleure.

