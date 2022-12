Le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite marquera probablement la fin de sa carrière dans un club d’élite

Moins de deux semaines après que son grand rival Lionel Messi a levé la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a terminé son transfert au club saoudien d’Al Nassr et a probablement marqué la fin de sa carrière dans le football de club d’élite.

En acceptant un contrat jusqu’en 2025, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a mis fin aux spéculations sur son avenir après avoir vu son contrat résilié par Manchester United le mois dernier.

“J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que je voulais gagner dans le football européen et je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie”, a déclaré Ronaldo.

Al Nassr a décrit l’accord comme “l’histoire en devenir”, mais il est susceptible de soulever des questions sur l’ambition de Ronaldo à ce stade de sa carrière.

Alors que Messi a finalement remporté le seul trophée majeur qui avait échappé aux deux hommes largement considérés comme les plus grands joueurs de leur génération, après avoir mené l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, Ronaldo jouera en dehors du football européen de haut niveau pour la première fois de sa carrière.

Les médias ont affirmé que l’international portugais de 37 ans pourrait gagner jusqu’à 200 millions de dollars par an grâce à ce transfert, mais il manquera l’occasion d’étendre son record de meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions avec son record. actuellement à 140 buts.

Messi est sur 129 buts dans la compétition.

Il est également peu probable que Ronaldo ajoute à sa collection Ballon d’Or – le trophée décerné au meilleur joueur du monde.

Pendant ce temps, Messi sera parmi les favoris pour remporter ce trophée pour la huitième fois l’année prochaine après son triomphe en Coupe du monde.

Il a également la chance de remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, après avoir remporté le plus grand prix du football interclubs européen à quatre reprises avec Barcelone.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions à cinq reprises lors de passages avec United et le Real Madrid.

Il y a six mois, Ronaldo voulait rejoindre une équipe évoluant en Ligue des champions après que United n’ait pas réussi à se qualifier pour la compétition de cette saison.

Cependant, un mouvement ne s’est jamais concrétisé, l’intérêt le plus sérieux pour lui venant d’un club saoudien sans nom.

On ne sait pas quelles autres offres sérieuses ont été faites après qu’il soit devenu agent libre le mois dernier, mais le déménagement à Al Nassr représente une étape importante par rapport au niveau auquel il a opéré tout au long de sa carrière.

Pourtant, c’est un coup majeur pour le football au Moyen-Orient et ajoutera au débat sur les tentatives de l’Arabie saoudite d’utiliser le soi-disant «sportswashing» pour améliorer sa réputation internationale après que son fonds souverain a mené le rachat du club de Premier League Newcastle United la dernière an.

“C’est plus que de l’histoire en devenir. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes », a déclaré Al Nassr sur les réseaux sociaux.

Ronaldo reste l’une des plus grandes icônes mondiales du football, mais cette décision intervient à un moment où il a été confronté à des questions sur sa capacité à toujours produire sa meilleure forme au plus haut niveau.

Il n’a réussi que trois buts pour United en 16 matchs cette saison, dont l’un sur penalty.

Il est devenu le premier joueur masculin à marquer en cinq Coupes du monde avec son penalty lors de la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana au Qatar, mais a terminé le tournoi après avoir été abandonné pour les deux derniers matchs de son pays avant de se rendre au Maroc en quarts de finale.

En comparaison, Messi a inspiré le troisième triomphe de l’Argentine en Coupe du monde, marquant sept buts, dont deux lors de la victoire 4-2 aux tirs au but contre la France en finale après un match nul 3-3 en prolongation.

Ronaldo et Messi ont vu leurs réalisations comparées tout au long de leur carrière.

La victoire de Messi en Coupe du monde l’a vu imiter les grands footballeurs Pelé et Diego Maradona en remportant le plus gros prix du sport.

Pour beaucoup, cela lui aura également donné l’avantage dans sa rivalité personnelle avec Ronaldo. Et à 35 ans, il a encore le temps d’embellir encore sa carrière dans le football de haut niveau.

Pendant ce temps, Ronaldo a fait la une des journaux ces derniers mois pour ses ébats hors du terrain.

Il a été abandonné et obligé de s’entraîner loin de la première équipe de United lorsqu’il a refusé de jouer le rôle de remplaçant lors d’un match contre Tottenham en octobre.

Il a ensuite mené une interview explosive avec Piers Morgan dans laquelle il a critiqué le manager Erik ten Hag et les propriétaires de United, la famille Glazer.

Cela a conduit à la résiliation de son contrat, à son éventuel transfert à Al Nassr et au prochain chapitre de sa carrière loin de l’éclat du football européen de haut niveau.

