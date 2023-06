Le transfert de choc de Lionel Messi à l’Inter Miami, l’échange saoudien de Karim Benzema et d’autres changements possibles pendant la fenêtre de transfert d’été 2023

L’activité du marché des transferts est devenue un point d’attention pour les fanatiques de football affamés de leur dose d’action à indice d’octane élevé pendant la période hors saison alors qu’ils attendent de voir ce que l’avenir réserve à leurs stars de football préférées.

Et cette fenêtre restera dans l’histoire comme l’une des fenêtres les plus excitantes, avec en tête l’incroyable transfert imminent du septuple vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi vers les côtes des États-Unis d’Amérique alors qu’il révélait sa future destination. L’Inter Miami, propriété de David Beckham.

Messi a décidé qu’il en avait assez vu dans la capitale parisienne en enfilant le maillot du PSG pendant plus de deux ans, où il a été hué et moqué par les fans à la suite de la mauvaise performance de l’équipe en UEFA Champions League, qui reste encore un lointain rêve pour le club de la capitale.

Un retour dans sa bien-aimée Barcelone semblait être sur les cartes, mais la nouvelle choquante que le retour de rêve ne se réaliserait pas a brisé le cœur de nombreux Blaugrana, alors que la MLS a capitalisé sur la situation pour amener le vainqueur de la Coupe du monde dans leur ligue naissante. , afin de renforcer leur culture footballistique en s’appuyant sur l’influence massive du génie argentin.

Des offres d’Arabie saoudite sont également arrivées, mais la légende de Barcelone a résisté à l’envie de collecter une somme d’argent gargantuesque alors qu’il refusait un déménagement au Moyen-Orient.

Dans un geste sans précédent, les diffuseurs de la MLS, Apple, ont proposé de remettre une partie des bénéfices des abonnements désormais activés à Messi, tandis que le fabricant allemand Adidas aurait conclu un accord similaire avec le joueur en termes de ventes de maillots.

Les revenus potentiels de Messi dans le club basé en Floride restent à connaître, mais ils devraient certainement dépasser de loin le package salarial offert au plus haut revenu actuel de la ligue, Xherdan Shaqiri.

Karim Benzema :

Le Français vainqueur du Ballon d’Or a exprimé son désir de s’éloigner de Sapin après 14 longues et glorieuses années d’association avec l’équipe la plus titrée de l’histoire de l’UEFA Champions League, le Real Madrid.

Les géants madrilènes ont fait venir le Français de Lyon à l’été 2009 et ont continué à servir les intérêts du club du mieux qu’il pouvait tout en ramassant tout ce qu’il y avait pour gagner au niveau du club avec les Los Blancos.

Mais, l’attaquant français a opté pour un nouveau défi en confirmant son passage à l’équipe saoudienne de la Pro League Al Ittihad, qui a dévoilé sa signature vedette jeudi de manière opulente.

Benza rejoint l’ancien coéquipier Cristiano Ronaldo dans la nation arabe, mais les superstars s’affronteront alors que le Portugais exercera son métier pour les rivaux d’Al Ittihad, Al Nassr.

Mais, avec l’annonce de l’un des attaquants les plus renommés, la Saudi Pro League a démontré sa volonté de révolutionner le sport dans le pays.

Le joueur de 35 ans a signé un contrat pour le garder dans l’équipe saoudienne pendant trois ans dans le cadre d’un accord qui lui rapporterait un excédent de 100 millions dans le délai imparti.

N’golo Kante :

Le milieu de terrain toujours souriant de Chelsea, qui a été essentiellement la définition d’un milieu de terrain box-to-box ces derniers temps, est vanté de s’éloigner du côté londonien dans la fenêtre en cours alors qu’il cherche à nouveau des pâturages après un trophée de huit ans. séjour dans la capitale anglaise.

Kante a remporté la Premier League ainsi que les trophées de la Ligue des champions avec les Blues, ajoutant à son incroyable exploit de hisser le titre de champion avec les outsiders de Leicester en 2016.

Le joueur de 32 ans a été mis à l’écart pendant une période prolongée au cours de la saison récemment terminée et est probablement prêt pour un nouveau défi ailleurs.

Selon certaines informations, Kante a subi un examen médical réussi à Al Ittihad et pourrait rejoindre Benzema dans l’équipe basée à Djeddah.

Alexis MacAllister :

Le milieu de terrain argentin vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister a été une révélation en Premier League et sur la scène internationale au cours des deux dernières années et il semblait que les grands garçons pourraient éventuellement venir réclamer sa signature le plus tôt possible.

Et Liverpool de Jurgen Klopp a pris l’initiative de récupérer le talentueux milieu de terrain de Brighton alors qu’ils semblent relancer leur reconstruction pour raviver leurs aspirations au titre.

Le club du Merseyside a acquis les services du joueur de 24 ans pour environ 35 millions de livres alors qu’il cherche à rafraîchir son unité de milieu de terrain après les départs d’Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et James Milner. L’attaquant brésilien Roberto Firminho a également annoncé son départ des Reds après un séjour réussi de 9 ans chargé de trophées en Angleterre.

Declan Riz :

Le milieu de terrain de West Ham a été une propriété en vogue, qui a suscité l’intérêt d’un large éventail de clubs grâce à sa constance au fil des ans et le président du club londonien a récemment révélé que leur skipper changerait de base cet été.

Rice a mené son équipe au titre de l’UEFA European Conference League plus tôt cette semaine et devrait signer le club de la capitale sur une note positive alors qu’Arsenal est présenté comme le favori pour obtenir la signature de l’international anglais.

Arsenal est à la poursuite du milieu de terrain depuis un certain temps maintenant et devrait enchaîner le joueur de 24 ans pour ajouter du courage dans la partie centrale du terrain.

Ange Di Maria :

L’ailier argentin par excellence, Di Maria, s’est séparé des géants italiens de la Juventus après une saison marquée par des blessures, et pourtant, a eu une touche d’éblouissement dont le sud-américain est synonyme.

L’ancienne star du Real Madrid serait sur le radar de la Saudi Pro League qui planifie, tout en étant également convoitée par d’autres clubs du monde entier.

Un rapport indique que l’Inter Miami envisage de faire venir une foule d’anciens coéquipiers de Messi, y compris le club et le pays, et le nom de Di Maria, 35 ans, figure sur la liste.

Sergio Busquets :

L’un des meilleurs milieux de terrain de la génération, Sergio Busquets a fait ses adieux en larmes à sa bien-aimée Barcelone après avoir été un fidèle serviteur du club depuis que Pep Guardiola lui a fait ses débuts en 2008.

Coéquipier de longue date de Messi, le nom de Busquets figure en bonne place sur la liste de l’Inter Miami alors qu’ils cherchent à réunir l’Argentin avec des joueurs avec lesquels il a aimé jouer.

Jordi Alba :

Un autre footballeur fidèle de Barcelone qui a mis fin à son mandat en Catalogne était l’arrière espagnol Jordi Alba.

Le joueur de 34 ans a révolutionné le poste depuis qu’il est devenu célèbre à la suite de l’Euro 2012 que l’Espagne a conservé et fixe les normes depuis longtemps.

Sa performance accrocheuse pour La Roja lui a valu des admirateurs à Barcelone, qui l’ont échangé de Valence juste après le succès de l’Euro.

L’Inter Miami a également des yeux pour le légendaire arrière latéral, alors qu’il cherche à construire une équipe avec Messi en son cœur et une unité de visages familiers pour raviver l’ancienne magie catalane qui a pris d’assaut le monde.