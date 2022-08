Le transfert de Casemiro à Manchester United est motivé par un nouveau défi, pas par l’argent

Casemiro a nié que son transfert du Real Madrid à Manchester United soit motivé par l’argent, affirmant qu’il rejoignait “le plus grand club d’Angleterre” et qu’il avait hâte de renouer avec Cristiano Ronaldo.

Les deux clubs ont annoncé vendredi qu’un accord de principe avait été conclu, des sources indiquant à ESPN que United paierait des frais initiaux de 60 millions de livres sterling avec 10 millions de livres sterling de compléments potentiels.

Lors d’une cérémonie lundi en présence de la famille de Casemiro, des dirigeants du club, du personnel d’entraîneurs et de ses coéquipiers, Madrid a rendu hommage à un joueur qui a remporté cinq trophées de la Ligue des champions en neuf ans au club.

“C’est toujours difficile de prendre une décision aussi importante”, a déclaré Casemiro lors d’une conférence de presse. “Après la finale de la Ligue des champions [against Liverpool on May 28] J’ai parlé à mon agent, j’ai dit que j’avais l’impression que mon temps ici se terminait… Mon agent m’a dit de partir en vacances. Après un mois, nous sommes revenus et je me sentais toujours comme ça.”

Le président du club madrilène, Florentino Perez, a déclaré: “Je n’aurais jamais pensé que ce jour pourrait arriver. Vous avez été exemplaire tous les jours, et au moment de vos adieux aussi. C’est pourquoi vous avez gagné le droit de décider de votre avenir et nous devons respecter cela. “

United s’est tourné vers Casemiro, 30 ans, alors qu’ils cherchent à inverser un début de saison désastreux en Premier League – perdant contre Brighton et Brentford – après avoir été incapables de conclure des accords pour Frenkie de Jong et Adrien Rabiot.

“Ce que je recherche, ce sont de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, essayer une nouvelle ligue et un nouveau pays”, a déclaré Casemiro. “Ce que j’ai gagné au Real Madrid appartient à l’histoire. Maintenant, je dois aider Manchester United, où je n’ai rien gagné.

Casemiro a joué un rôle crucial dans l’âge d’or du Real Madrid, remportant cinq titres en Ligue des champions au cours de ses neuf années. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“La Premier League est une compétition que j’aime, dans laquelle je voulais jouer. Les rares personnes qui pensent que [the move is about money] ne me connais pas. Si c’était pour l’argent, j’y serais allé il y a quatre ou cinq ans… La dernière chose à laquelle j’ai pensé, c’est ça.”

L’international brésilien a rejoint Madrid depuis Sao Paulo en 2013 et est devenu un membre indispensable de l’équipe, ancrant le milieu de terrain aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric.

Il a joué un rôle clé dans une époque dorée à Madrid, remportant trois Ligues des champions consécutives en 2016, 2017 et 2018, ainsi qu’un doublé en Liga et en Ligue des champions cette année.

“Toni [Kroos] m’a écrit à 4 heures du matin pour me demander si c’était vrai que j’y allais !”, a déclaré Casemiro. “Il a été malade. [with flu], donc il ne dormait pas. Il m’a écrit et j’ai répondu en disant : ‘Hé, laisse-moi dormir un peu !’ [Kroos and Modric] sont mes amis. C’est facile de jouer avec ces deux-là.”

Casemiro rejoindra plus de deux anciens coéquipiers – Ronaldo et Raphael Varane – à Old Trafford.

“Je vais dans le plus grand club d’Angleterre”, a-t-il déclaré. “C’est vrai que nous ne jouerons pas en Ligue des champions cette année, mais Manchester United peut rivaliser avec la grandeur du Real Madrid, mais pas pour le moment. Je n’ai pas parlé à Cristiano [Ronaldo], mais j’ai hâte de jouer avec lui. Il sait ce que je pense de lui, c’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps.”