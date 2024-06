Le transfert d’Arsenal est en préparation alors que l’attaquant de 14 buts qui a joué en Europe est prêt à quitter

Un attaquant d’Arsenal pourrait être en route pour la Belgique lors du mercato estival après avoir impressionné en prêt en Autriche la saison dernière.

Le leader des Gunners, Mika Biereth, est le joueur en question, le Club de Bruges étant à la recherche d’un attaquant alors qu’il cherche un remplaçant pour Igor Thiago.

C’est ce qu’affirme le journaliste Sacha Tavolieri, qui rapporte que Biereth est l’un des noms envisagés pour remplacer directement Thiago, qui part rejoindre Brentford.

PLONGÉE PROFONDE: Objectifs de l’ailier d’Arsenal : TOUTES les options liées pour le mercato de l’été 2024

Biereth a marqué 14 buts et décroché neuf passes décisives avec le Sturm Graz la saison dernière tout en impressionnant en Ligue Europa Conférence avec trois buts en quatre sorties.

Le rapport indique que Graz souhaite recruter le Danois de 21 ans de manière permanente, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé pour le joueur qui retournera pour le moment dans le nord de Londres.

À ce stade, on ne sait pas exactement quoi ArsenalLes projets à long terme de sont pour Biereth et s’ils préféreraient le prêter à nouveau pour acquérir plus d’expérience.

Il est peu probable que Biereth ait sa chance à Arsenal

On ne s’attend certainement pas à ce que l’attaquant fasse pression pour une place dans l’équipe première, en particulier avec Mikel Arteta connu pour être à la recherche d’un nouveau n°9 cet été.

On s’attend cependant à ce que Bruges continue de surveiller la situation du joueur en vue de faire un geste significatif pour le joueur s’il obtient le feu vert pour le faire.

Le besoin du club belge d’un nouvel attaquant est primordial étant donné qu’il perd Thiago après que le Brésilien a accepté de rejoindre les Bees.

L’attaquant de 22 ans a marqué 29 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues l’été dernier pour mériter pleinement son passage en Premier League pour un montant record de 30 millions de livres sterling.

EN SAVOIR PLUS: Joshua Zirkzee Exclusif : Arsenal et Man Utd sous le choc alors que tous les détails du méga mouvement sont révélés