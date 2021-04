Le transfert d’argent d’une femme britannique pour un cheval de compagnie la met en soupe avec Interpol

Les virements bancaires sont devenus la forme la plus simple d’échange d’argent, en particulier pour les transactions internationales. Les transferts d’argent à travers les pays sont souvent surveillés mais pour une Anglaise, un paiement de 500 £ qu’elle a effectué a alerté une personne à laquelle elle ne s’attendait pas, l’Interpol. Les transferts d’argent sont surveillés et signalés en cas de divergence ou de tout ce qui peut sembler suspect. Mais pour Susan Govindasamy, originaire de Bolton, dans le Grand Manchester au Royaume-Uni, ce fut un cauchemar car elle a décidé d’envoyer de l’argent pour son cheval. Le cheval arabe de 9 ans de Susan, «Isis», était dans un «bootcamp» et elle lui envoyait de l’argent. Le paiement du joueur de 57 ans a été bloqué et signalé à Interpol!

Ce qui a aggravé les choses pour Susan, c’est qu’elle avait qualifié sa transaction en ligne de «fonds pour Isis». Quelques jours après l’envoi du paiement, Susan a appris de son amie qu’elle n’avait pas reçu l’argent. Elle a contacté PayPal, le support numérique qu’elle avait utilisé pour la transaction, qui lui a dit qu’elle avait été arrêtée et que l’argent était en cours d’examen pour ladite note « Fonds pour ISIS »

«Nous avons ensuite tous les deux reçu des e-mails de PayPal et d’Interpol voulant savoir pourquoi j’envoyais des fonds à ISIS. Mon mari a dû me dire pourquoi c’était arrivé, quand le sou a chuté, j’étais sans voix », a-t-elle été cité comme disant.

Susan est une passionnée de chevaux et a nommé ses animaux de compagnie Pharaon et Néfertiti après avoir été grandement inspirée par la culture égyptienne. Elle a ensuite été forcée d’expliquer à PayPal et à Interpol qu’elle était simplement coupable de payer pour l’entraînement de son cheval et de ne pas avoir financé le terrorisme. Elle a dû fournir une preuve du passeport de son cheval pour prouver que le nom est bien Isis et n’était en aucun cas lié à la tenue terroriste.

«Je suis un peu dégueulasse, il y a des tonnes de choses que j’ai faites et mon mari a dit:« Je ne peux pas croire que tu as fait ça », dit-elle.

Susan a dit qu’elle avait nommé son cheval «Isis» d’après la déesse de la mythologie égyptienne, connue sous le nom de déesse de la lune. En tant que déesse de la vie et de la magie, Isis protégeait les femmes et les enfants. Elle a ajouté que si son cheval avait été un poulain, elle l’aurait appelé Osiris.

Mais malgré la leçon apprise, Susan dit qu’elle ne changera pas le nom de son cheval comme beaucoup lui l’ont conseillé parce que son animal de compagnie a été inspiré par la mythologie égyptienne et qu’elle souhaite que cela reste ainsi.

