Le transfert d’Andy Robertson du Real Madrid Eye Liverpool cet été: rapport

Avec la blessure de l’arrière gauche Ferland Mendy, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été contraint de transférer le milieu de terrain Eduardo Camavinga à ce nouveau poste. L’improvisation d’Ancelotti pour trouver un nouveau rôle à Camavinga s’est retournée contre lui lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City. Il est maintenant rapporté que les géants espagnols cherchent à trouver un arrière gauche dans la fenêtre de transfert estivale. L’intention annoncée du Real Madrid de trouver un nouveau club pour Mendy a nécessité l’acquisition d’un nouvel arrière gauche. Un rapport publié par Daily Mail affirme que le Real Madrid cherche à signer le défenseur de Liverpool Andy Robertson à la fin de la saison. L’article mentionne que le Real Madrid a également été lié au défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies. Les géants bavarois, cependant, auraient qualifié l’international canadien de joueur non à vendre.

Évalué à 48 millions d’euros par Transfermarkt, Andy Robertson peut être facilement intégré par le Real Madrid lors du mercato estival. La participation du Real Madrid à la Ligue des champions la saison prochaine aidera également les Los Blancos à attirer Anderson de Liverpool. Liverpool étant susceptible de manquer la place en Ligue des champions la saison prochaine, il a été perçu qu’Anderson serait impatient de terminer son transfert vers les géants madrilènes, mais la scène, en réalité, a été assez différente. L’international écossais, qui a un contrat avec Liverpool jusqu’en 2026, n’aurait apparemment aucune envie de quitter l’équipe basée dans le Merseyside. Robertson, 29 ans, a remporté les titres de la Ligue des champions, de la Super Coupe d’Europe, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, de la Premier League anglaise et de la FA Cup depuis qu’il a rejoint Liverpool depuis Hull City en 2017.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’était ouvert le mois dernier sur le nouveau rôle d’Andy Robertson dans l’équipe, après le passage de l’arrière droit Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain. « Ça a légèrement changé le rôle, c’est clair. On ne peut pas avoir un arrière latéral au centre du terrain et l’autre constamment haut sur le côté gauche. C’est difficile. Robbo doit donc juger les situations dans lesquelles il peut être impliqué. C’est évidemment un joueur très expérimenté, un joueur très intelligent et il sait quand nous avons besoin de lui là-bas. Aujourd’hui c’était un peu un mix car il nous fallait aussi de la largeur et de la profondeur. Cela signifie que de temps en temps, il devait être défoncé – mais cela dépend du moment et de la situation », aurait expliqué l’entraîneur-chef allemand lorsqu’on lui a posé des questions sur l’adaptation de Robertson.

En plus de trouver un arrière gauche, le Real Madrid est déterminé à renforcer son milieu de terrain et sa composition offensive cet été. Selon plusieurs médias, le Real Madrid serait intéressé par la signature du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham et de l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe cet été.