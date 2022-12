Le transfert d’Al-Nassr de Ronaldo parmi les mouvements de choc hors d’Europe

Un point d’interrogation avait entouré le prochain mouvement de carrière de Cristiano Ronaldo depuis la confirmation que le deuxième passage de l’attaquant à Manchester United s’était terminé prématurément et sans cérémonie le mois dernier.

Ronaldo avait son contrat à Old Trafford paillé avec six mois à courir après avoir passé une grande partie de cette saison sur le banc, puis avoir exprimé sa frustration envers le club et le manager Erik ten Hag dans une interview explosive avec Piers Morgan.

Le joueur de 37 ans a eu l’occasion opportune de mettre de côté les problèmes de son club et de se concentrer sur ses aspirations internationales tout en représentant le Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu, car le Portugal a vu sa course au Qatar annulée en quart de finale par le Maroc, un outsider résilient.

Après être entré dans la mêlée en tant que remplaçant en seconde période, la défaite 1-0 a vu Ronaldo quitter l’arène dans des flots de larmes au milieu de la réalisation que ce qui était probablement son dernier coup de couteau à la gloire de la Coupe du monde s’était terminé dans des circonstances aussi peu satisfaisantes.

Cristiano Ronaldo vise désormais à ajouter la couronne saoudienne de la Pro League aux multiples titres de champion qu’il a remportés en Angleterre, en Espagne et en Italie. Naomi Baker/Getty Images

Cependant, Ronaldo n’aura pas longtemps à se vautrer dans la déception après qu’il ait été confirmé vendredi que l’ancien homme de United s’était déjà assuré un nouveau travail de jour. En effet, il a été annoncé que sa carrière en club se poursuivra en Arabie Saoudite avec Al-Nassr.

Alors que beaucoup pensaient que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or resterait en Europe pour poursuivre sa quête personnelle d’étendre son record de buteur record de tous les temps en UEFA Champions League, Ronaldo a plutôt décidé de partir pour un nouveau départ sur une marque. nouvelle frontière du football.

Bien sûr, il n’est pas le premier grand joueur à avoir choisi de manière inattendue de quitter le football européen à la recherche d’un nouveau défi dans une ligue lointaine à l’autre bout du monde.

L’aventure américaine de David Beckham a culminé en remportant deux coupes MLS consécutives avec LA Galaxy en 2011 et 2012. Jeff Gross/Getty Images

La soi-disant “ruée vers l’or” vers le football américain a commencé dans les années 1970, lorsque des noms légendaires tels que Pelé, Johan Cruyff, George Best et Franz Beckenbauer sont arrivés en grande pompe dans la Ligue nord-américaine de football. Cependant, le passage au box-office de Beckham du Real Madrid à LA Galaxy en 2007, à l’âge relativement jeune de 31 ans, résume le mieux la vague plus contemporaine de grandes stars européennes à la recherche de nouveaux défis lucratifs en fin de carrière dans la Major League Soccer.

Depuis que Beckham a rouvert cette voie transatlantique, toute une cavalcade de joueurs les plus décorés du football européen s’est essayée aux États-Unis – dont Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo et le vainqueur du Ballon d’Or 2007 Kaka.

Après avoir rejoint le Barca à l’âge de 11 ans avant de devenir leur métronome crucial au milieu de terrain tout au long d’une époque dorée de succès, Xavi est parti à l’âge de 35 ans en 2015. Ayant gagné tout ce qu’il y a à gagner au niveau des clubs et au niveau international , l’homme qu’ils appellent “El Maestro” a été attiré par le club de la Qatar Stars League Al Sadd, qui a proposé un projet dans lequel Xavi assumerait initialement les responsabilités de joueur et d’entraîneur ainsi qu’un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2022.

Xavi n’a pas été le premier ancien international espagnol à terminer une brillante carrière à Al Sadd, l’ancien attaquant du Real Madrid Raul ayant également passé quelques années dans le Golfe entre 2012 et 2014 après un passage à Schalke 04 avant de déménager au New York Cosmos. pour un dernier hourra en 2014-15.

Son compatriote ex-attaquant du Real Madrid James Rodriguez a également passé une saison assez banale au Qatar avec Al-Rayyan en 2021-22, pour revenir en Europe avec le club grec Olympiakos après avoir parcouru seulement 13 apparitions tout à fait banales pour le club et avoir son contrat résilié d’un commun accord.

Andres Iniesta a remporté 29 trophées seniors avec Barcelone avant de déménager au Japon. Hiroki Watanabe/Getty Images

Une autre séparation émotionnelle s’est produite pour Barcelone au point culminant de la saison 2017-18, quand Iniesta – le bras droit de Xavi au milieu de terrain pendant tant d’années – a annoncé dans des flots de larmes qu’il apportait son exceptionnelle association de 22 ans. avec le club catalan à son terme.

Peu de temps après avoir remporté son neuvième titre de LaLiga, Iniesta a quitté le Camp Nou pour signer pour le club de J1 League Vissel Kobe, détenu et présidé par le milliardaire Hiroshi Mikitani – PDG de Rakuten, le groupe de distribution japonais qui sponsorisait les chemises du Barca à l’époque. .

Iniesta a rapidement été rejoint dans l’équipe de Vissel Kobe par un autre attaquant international de haut niveau en Allemagne, Lukas Podolski, qui a quitté le club turc de Galatasaray, tandis que son ancien coéquipier espagnol David Villa est arrivé la saison suivante.

De nombreux joueurs en herbe ont fait le grand saut de la Primera Division argentine aux lumières brillantes de la Serie A italienne, mais le pipeline qui va dans l’autre sens n’est pas aussi fréquenté.

La légende rom De Rossi a résisté à la tendance à l’été 2019 en signant un contrat à court terme avec Boca Juniors après avoir joué plus de 600 fois pour sa bien-aimée Giallorossi.

Âgé de 35 ans à son arrivée à La Bombonérale milieu de terrain grisonnant vainqueur de la Coupe du monde n’a disputé que sept apparitions pour Boca avant de prendre sa retraite peu après son 36e anniversaire afin de commencer sa carrière d’entraîneur chez lui en Italie.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 25 juillet 2019

Alessandro Del Piero : de la Juventus au Sydney FC (Australie)

Bien que plusieurs autres (Dwight Yorke, Robbie Fowler, etc.) aient fait le changement auparavant, Del Piero était sans aucun doute le nom le plus prestigieux à honorer la A-League lorsqu’il a signé pour le Sydney FC en 2012. Après avoir quitté la Juventus en tant que légende du club, l’attaquant de 37 ans, vainqueur de la Coupe du monde, aurait snobé l’intérêt de Liverpool et d’ailleurs pour devenir l’athlète le mieux payé dans tous les codes du sport d’équipe australien.

Del Piero était en fait le deuxième vainqueur de la Coupe du monde à jouer en A-League, après Juninho Paulista (qui a remporté la Coupe du monde avec le Brésil en 2002), David Villa devenant le troisième lorsque l’international espagnol a signé pour Melbourne City en 2014.

Techniquement, vous pouvez aussi compter Romario, bien que l’attaquant vénéré – fer de lance de l’équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde 1994 – ait signé pour Adelaide United en 2006 sur un contrat d’invité de cinq matchs et soit parti après seulement avoir disputé quatre matchs.

Roberto Carlos : Dynamos de Delhi (Inde)

En 11 ans et plus de 400 matchs au Real Madrid à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Roberto Carlos s’est forgé la réputation d’être l’un des plus grands arrières latéraux et spécialistes des coups de pied arrêtés de l’ère moderne.

Deux années décentes à Fenerbahce ont suivi avant qu’un séjour d’une saison chez lui au Brésil avec les Corinthians ne le mène jusqu’à la fin de la saison 2010-11. Carlos est ensuite retourné en Europe à l’âge de 37 ans, lorsqu’il a rejoint Anzhi Makhachkala, la première d’une série de signatures coûteuses faites par le club russe dans le but de s’imposer comme un sérieux concurrent sur le front national et continental. Le défenseur brésilien a duré une saison (2011-12) avant de mettre fin à sa carrière à 39 ans, peu de temps avant que la grande expérience d’Anzhi ne s’effondre au milieu du chaos financier.

Cependant, Carlos n’avait pas tout à fait terminé. Après avoir vu un certain nombre de ses contemporains — dont Del Piero, Nicolas Anelka, Robert Pires et David Trezeguet — participer à la saison inaugurale 2014-15 de la Super League indienne, le joueur de 42 ans a été tenté de sa radoté à devenir le nouveau joueur-manager de Delhi Dynamos pour la campagne 2015.

L’ancien maître a fait trois apparitions pour les Dynamos avant de mettre fin à sa carrière de joueur professionnel pour la deuxième fois après que son équipe ait été éliminée des éliminatoires de l’ISL en demi-finale.

Le déménagement d’André-Pierre Gignac aux Tigres a entraîné quelques autres transferts de la France vers le Mexique. Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images

L’attaquant français André-Pierre Gignac a soulevé plus que quelques sourcils lorsqu’il a mis fin à un passage de 11 ans en Ligue 1 avec Lorient, Toulouse et Marseille en acceptant de décamper en Liga MX à l’été 2015. Le joueur de 29 ans était chaud propriété après avoir marqué 21 buts en championnat pour Marseille la saison précédente, mais sa destination préférée n’était pas Arsenal ou l’Inter Milan mais plutôt UANL Tigres du Mexique.

Cette décision n’a cependant pas nui aux perspectives internationales de Gignac, puisqu’il a été appelé dans l’équipe de France pour l’Euro 2016. Il a disputé six des sept matches du pays hôte alors qu’il atteignait la finale, où il a perdu contre le Portugal.

Aujourd’hui âgé de 37 ans et plusieurs prolongations de contrat plus tard, Gignac exerce toujours son métier pour les Tigres après avoir remporté neuf distinctions majeures avec le club et avoir vu l’un de ses buts – un coup de pied de vélo acrobatique marqué contre Pumas en 2020 – nominé pour un prix Puskas.

Le succès de l’homme cible dans le football mexicain a également déclenché des retrouvailles marseillaises au Tigres, Florian Thauvin rejoignant son ancien coéquipier à l’Estadio Universitario en mai 2021. De plus, l’ex-international français Jeremy Menez a également bénéficié d’une brève incursion au Mexique lorsqu’il a passé la saison 2018-19 au Club America.

Seedorf a connu une longue et distinguée carrière au cours de laquelle il a remporté l’argenterie dans un éventail de clubs les plus vénérés du football européen à l’Ajax, à la Sampdoria, au Real Madrid et à la fois à l’Inter et à l’AC Milan. Après un séjour de 10 ans chez ce dernier, le milieu de terrain a choisi de terminer les choses en échangeant la Serie A italienne contre son homonyme brésilien et en acceptant un chant du cygne de deux ans avec Botafogo. Bien qu’il ait 36 ​​ans au moment de son arrivée, le vétéran néerlandais s’est avéré une signature populaire et a fait 59 apparitions pour l’équipe basée à Rio de Janeiro (presque le double du nombre de matchs qu’il a disputés pour la Sampdoria au milieu des années 1990) avant de prendre sa retraite en 2014. .

La piste Milan-Botafogo a été tracée quelques années plus tard par d’autres Rossoneri anciens élèves Keisuke Honda lorsque l’international japonais a quitté le football européen afin de signer pour le Estrela Solitaria en 2020.

Après les départs de Hulk, Paulinho et Marouane Fellaini, Oscar est l’un des derniers grands noms à exercer encore son métier en Super League chinoise. STR/AFP via Getty Images

Il n’y a pas si longtemps, la Chine est devenue la destination de choix des footballeurs basés en Europe qui avaient atteint une sorte d’impasse de carrière ou, en fait, juste imaginé un nouveau défi sur une frontière différente et inhabituelle avant de se retirer.

Des dizaines de joueurs ont choisi de passer un an ou deux dans la Super League chinoise à la fin de leur carrière, avec des stars telles qu’Anelka, Eidur Gudjohnsen, Drogba, Asamoah Gyan et Alberto Gilardino quittant tous les clubs européens à la recherche d’une dernière aventure. .

Cependant, la décision d’Oscar de quitter Chelsea en janvier 2017 pour un vaste transfert de 60 millions de livres sterling vers Shanghai SIPG à l’âge de 25 ans a marqué une nouvelle ère de joueurs se rendant en Chine à un stade de carrière beaucoup plus précoce qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

Beaucoup ont emboîté le pas, avec Axel Witsel, Hulk, Stephan El Shaarawy, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Ezequiel Lavezzi, Ramires et Paulinho (deux fois) qui ont tous rejoint des clubs chinois à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine.

Fabio Cannavaro : Juventus à Al-Ahli (Emirats Arabes Unis)

Fabio Cannavaro a choqué les fans de football italiens lorsqu’il a décidé de rejoindre le club des Émirats arabes unis Al-Ahli après la sortie chaotique de l’Italie de la phase de groupes de la Coupe du monde 2010.

Le défenseur central raffiné a reçu le Ballon d’Or après avoir été capitaine du Azzuri à la gloire de la Coupe du monde en 2006, mais après la capitulation sans espoir des champions en titre, le joueur de 36 ans s’est rendu aux Émirats arabes unis un an seulement après avoir re-signé pour le Bianconeri du Réal Madrid.

Après avoir signé un contrat de deux ans et s’être exclamé que cela avait toujours été son “rêve” de jouer à Dubaï, Cannavaro n’a joué que 16 fois pour Al-Ahli avant d’annoncer sa retraite du football professionnel en juillet 2011.