Le transfert Adams-Chelsea de l’USMNT devrait échouer – sources

Le milieu de terrain de l’équipe nationale des États-Unis, Tyler Adams, a proposé un transfert de 20 millions de livres sterling (25,4 millions de dollars) de Leeds United à Chelsea semble désormais peu probable en raison de désaccords sur la structuration des frais de transfert, ont déclaré des sources à ESPN.

Adams, 24 ans, semblait prêt à déménager à Chelsea de Mauricio Pochettino. Le capitaine de l’USMNT a une clause de libération de 20 millions de livres sterling dans son contrat à Leeds qui peut être activée après la relégation du club à la fin de la saison dernière.

Les problèmes liés à la structure de l’accord s’avérant un obstacle trop difficile à surmonter, des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers entre les clubs avaient échoué.

Des sources ont ajouté qu’Adams souhaitait toujours passer en Premier League avec d’autres clubs désormais intéressés, y compris Brighton, qui pourrait le poursuivre si Moisés Caicedo partait comme prévu.

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré vendredi qu’il avait « déjà oublié Moisés », mais la destination du milieu de terrain reste floue.

Le club de Tyler Adams, Leeds United, a été relégué de la Premier League la saison dernière. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Liverpool a eu une offre record de transfert britannique de 111 millions de livres sterling pour Caicedo acceptée par Brighton, mais des sources ont déclaré à ESPN que le joueur préférerait déménager à Stamford Bridge.

Chelsea avait des offres précédentes d’une valeur allant jusqu’à 80 millions de livres sterling rejetées pour Caicedo et espérait conclure un accord à environ 90 millions de livres sterling avant l’intervention dramatique de Liverpool.

Des sources ont déclaré que l’augmentation potentielle des frais pour Caicedo était un facteur contributif à l’approche de Chelsea concernant l’accord avec Adams, l’équipe ayant précédemment indiqué à Leeds qu’elle respecterait intégralement la clause de libération du joueur.

Chelsea réfléchit à la manière de rivaliser avec l’offre de Liverpool étant donné qu’ils savent que le joueur veut déménager à Stamford Bridge.

Un autre élément est leur poursuite de Romeo Lavia à Southampton, qui a rejeté plusieurs offres de Liverpool qui étaient en deçà de leur valorisation de 50 millions de livres sterling.

On pense que Chelsea a vu une offre de 48 millions de livres sterling pour Lavia rejetée et il reste à voir si le club peut réussir à accepter les conditions pour le joueur de 19 ans et / ou Caicedo.