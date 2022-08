Le traitement réservé par la Chine à la communauté ouïghoure “pourrait constituer des crimes contre l’humanité”, selon l’ONU | Nouvelles du monde

Le traitement réservé par la Chine à sa population ouïghoure “peut constituer des crimes contre l’humanité”, a déclaré le Bureau des droits de l’homme des Nations unies.

L’ONU a déclaré qu’elle avait décidé d’enquêter après que “de graves allégations de violations des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres communautés à prédominance musulmane” aient été portées à son attention fin 2017.

Il a déclaré que son rapport était “basé sur un examen rigoureux du matériel documentaire actuellement disponible”.

Il a commenté: “L’étendue de la détention arbitraire et discriminatoire de membres ouïghours et d’autres groupes à prédominance musulmane, conformément à la loi et à la politique, dans le contexte de restrictions et de privation plus généralement des droits fondamentaux dont jouissent individuellement et collectivement, peut constituer des crimes internationaux, en particulier crimes contre l’humanité.”

La Chine a déclaré qu’elle “s’oppose fermement” à la publication du rapport et que le gouvernement chinois a une “approche centrée sur les personnes”.

Il a ajouté : “La Chine met en œuvre une politique ethnique caractérisée par l’égalité, l’unité, l’autonomie ethnique régionale et la prospérité commune pour tous les groupes ethniques”.