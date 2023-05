Le traitement réservé par la Biélorussie à l’ancien candidat à la présidence, critique de Loukachenko, condamné par l’UE

Le Parlement européen a exigé jeudi que les autorités biélorusses mettent fin aux mauvais traitements infligés à un ancien candidat à la présidence emprisonné pour avoir tenu tête au dirigeant autoritaire du pays et le libèrent immédiatement ainsi que d’autres prisonniers politiques.

Viktar Babaryka a été condamné à 14 ans de prison en 2021 pour des accusations qu’il a rejetées comme punition politique pour avoir lancé une offre pour défier le président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une élection présidentielle en 2020.

Le Parlement européen a déclaré que Babaryka avait été hospitalisé en avril avec des traces de coups qui avaient nécessité une intervention chirurgicale. Les partisans de Babaryka ont déclaré que les autorités n’avaient publié aucune information sur son état et ont interdit à son avocat de lui rendre visite.

Le Parlement européen a exhorté les autorités biélorusses à libérer Babaryka et d’autres prisonniers politiques. Il a fermement condamné le « traitement inhumain des prisonniers politiques et des membres de leur famille » au Bélarus.

La Biélorussie a été secouée par de grandes manifestations antigouvernementales après la réélection contestée de Loukachenko en août 2020, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme truquée. Babaryka a été arrêté avant le vote et n’a jamais été autorisé à participer à la course.

Sviatlana Tsikhanouskaya, la principale candidate de l’opposition aux élections de 2020 qui a été forcée de quitter le pays après le vote, a remercié le Parlement européen et a salué son appel à des sanctions plus larges contre les autorités biélorusses.

« Il ne doit pas y avoir d’impunité pour ces crimes », a-t-elle déclaré.

Les autorités biélorusses ont répondu aux manifestations par une répression majeure qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées, des milliers battues par la police et des dizaines de médias et d’organisations non gouvernementales fermées.

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la Biélorussie compte désormais environ 1 500 prisonniers politiques. Ils disent que ces prisonniers sont soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants et à la torture, certains d’entre eux mourant en détention.

La principale organisation biélorusse de défense des droits de l’homme, Visana, a rapporté jeudi que le directeur artistique de 35 ans, Pavel Belavus, avait été condamné à 13 ans de prison à l’issue d’un procès à huis clos pour avoir commis une haute trahison, « créé un groupe extrémiste » et « porté atteinte à la nation ». sécurité. »

Belavus, qui est en détention depuis son arrestation en novembre 2021, était l’un des principaux organisateurs des manifestations de l’opposition à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Au cours de son procès, il a rejeté les accusations et juré de continuer à défendre les libertés démocratiques.