Le traitement réservé par Israël aux détenus de Gaza suscite l’inquiétude

Froid, presque nu et entouré de soldats israéliens armés de fusils M16, Ayman Lubbad était agenouillé parmi des dizaines d’hommes et de garçons palestiniens qui venaient d’être forcés de quitter leurs maisons au nord de la bande de Gaza.

C’était début décembre et des photographies et des vidéos prises à l’époque le montraient, ainsi que d’autres détenus, dans la rue, vêtus uniquement de sous-vêtements et alignés en rangées, encerclés par les forces israéliennes. Dans une vidéo, un soldat leur a crié dans un mégaphone : « Nous occupons tout Gaza. C’est ce que tu voulais ? Vous voulez le Hamas avec vous ? Ne me dites pas que vous n’êtes pas le Hamas.

Les détenus, certains pieds nus, les mains sur la tête, ont crié des objections. « Je suis un journalier », a crié un homme.

« Tais-toi », a répondu le soldat.

Les détenus palestiniens de Gaza ont été déshabillés, battus, interrogés et détenus au secret au cours des trois derniers mois, selon les récits de près d’une douzaine de détenus ou de leurs proches interrogés par le New York Times. Les organisations représentant les prisonniers et détenus palestiniens ont donné des témoignages similaires dans un rapport, accusant Israël à la fois de détention aveugle de civils et de traitement humiliant des détenus.

Les forces israéliennes qui ont envahi Gaza après l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre ont arrêté des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

Certains ont été expulsés de chez eux et arrêtés tandis que d’autres ont été emmenés alors qu’ils fuyaient leur quartier à pied avec leurs familles, essayant de rejoindre des zones plus sûres après que les autorités israéliennes leur ont ordonné de partir.

Des photographies prises par des journalistes de Gaza ont montré des détenus nouvellement libérés soignés dans des hôpitaux, la peau autour de leurs poignets usée par de profondes coupures dues aux contraintes serrées que les forces israéliennes ont maintenues sur eux, parfois pendant des semaines.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré la semaine dernière que le traitement réservé par Israël aux détenus de Gaza pourrait s’apparenter à de la torture. On estime que des milliers de personnes ont été arrêtées et détenues dans des conditions « horribles » avant d’être relâchées, parfois sans vêtements, avec seulement des couches.

Dans une déclaration en réponse aux questions du Times, l’armée israélienne a déclaré qu’elle détenait les personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et qu’elle libérait celles qui étaient innocentées. Il a déclaré que les autorités israéliennes traitaient les détenus conformément au droit international et ont défendu le fait d’obliger les hommes et les garçons à se déshabiller, affirmant que c’était pour « s’assurer qu’ils ne cachent pas de gilets explosifs ou d’autres armes ».

“Les détenus sont rendus à leurs vêtements lorsque cela est possible”, ont ajouté les militaires.

Les défenseurs des droits humains affirment que la détention et le traitement humiliant des Palestiniens à Gaza par Israël pourraient violer les lois internationales de la guerre.

“Depuis le début des bombardements israéliens et de l’invasion terrestre de Gaza, l’armée israélienne a arrêté des centaines de Palestiniens d’une manière barbare et sans précédent et a publié des photos et des vidéos montrant le traitement inhumain des détenus”, indique un récent rapport de plusieurs groupes de défense des droits palestiniens. , notamment la Commission des prisonniers palestiniens et Addameer.

« Jusqu’à présent, Israël a caché le sort des détenus de Gaza, n’a pas divulgué leur nombre et a empêché les avocats et la Croix-Rouge de rendre visite aux détenus », ajoute le rapport.

Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Hisham Mhanna, a déclaré que son organisation recevait quotidiennement des rapports de familles de Gaza concernant des membres de leurs familles détenus. L’organisation travaille sur quelque 4 000 cas de Palestiniens de Gaza qui ont disparu, dont près de la moitié seraient détenus par l’armée israélienne, a-t-il déclaré.

Le groupe recherche des informations sur les conditions de détention et le lieu où se trouvent les détenus et fait pression pour obtenir des visites. Mais ce n’est que dans une poignée de cas qu’ils ont reçu une preuve de vie, a déclaré Mhanna.

Brian Finucane, analyste à l’organisme de recherche International Crisis Group et ancien conseiller juridique du Département d’État, a déclaré que le droit international place « la barre très haute » pour détenir les non-combattants et exige qu’ils soient traités avec humanité.

Au cours du premier mois de la guerre, Israël a averti ceux qui n’avaient pas fui les zones visées par les ordres d’évacuation qu’ils « pourraient être considérés comme des partenaires d’une organisation terroriste ». Le mois dernier, un porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré que les forces israéliennes détenaient des « hommes en âge de servir dans l’armée » dans ces zones.

Avant la guerre, on estimait que le Hamas comptait entre 20 000 et 40 000 combattants, selon les analystes américains et occidentaux, parmi une population de plus de 2 millions d’habitants à Gaza.

« La présomption selon laquelle les hommes en âge de servir dans l’armée sont des combattants est troublante », a déclaré Finucane.

Francesca Albanese, rapporteur spécial de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés, a déclaré en octobre que désigner des civils qui n’ont pas été évacués comme complices du terrorisme n’était pas seulement une menace de punition collective, mais pourrait également constituer un nettoyage ethnique.

Des photos et des vidéos prises par des soldats israéliens et des journalistes israéliens intégrés à l’armée ont montré des Palestiniens les mains liées derrière le dos, parfois les yeux bandés et en sous-vêtements, agenouillés dehors en hiver.

Dans une vidéo prise dans un stade de la ville de Gaza, des dizaines d’hommes vêtus uniquement de sous-vêtements sont alignés ou défilent sur le terrain entourés de soldats israéliens. Certains hommes avaient les cheveux gris et plusieurs étaient de jeunes garçons.

Des femmes et des filles étaient également présentes, mais elles restaient habillées.

L’un des détenus était Hadeel al-Dahdouh, 22 ans, qui apparaissait sur une autre photo publiée le mois dernier à l’arrière d’un camion rempli d’hommes presque nus. Sur la photo, ses yeux étaient couverts par un bandeau blanc et son foulard avait été retiré.

Elle et son mari, Rushdi al-Thatha, tous deux originaires de la ville de Gaza, dans le nord, ont été emmenés ensemble le 5 décembre, a déclaré al-Thatha, 31 ans.

« Ils nous frappaient à la tête avec leurs armes », a déclaré al-Thatha, l’un des nombreux détenus qui ont décrit avoir été battus par des soldats israéliens. «Ils frappaient ma femme comme ils m’avaient frappé», a-t-il déclaré. « Ils criaient ‘Tais-toi !’ et je la maudis.

Al-Thatha a déclaré avoir été libéré au bout de 25 jours. Al-Dahdouh est toujours porté disparu.

Le jour où Lubbad a été arrêté, le 7 décembre, il se trouvait chez ses parents avec sa femme, a-t-il déclaré. Elle avait accouché quelques semaines plus tôt de leur troisième enfant. Ils pouvaient entendre des coups de feu et des chars dans les rues, puis un soldat israélien a crié dans un mégaphone à tous les hommes de sortir et de se rendre.

Dès qu’il est sorti, les bras levés, a-t-il déclaré, il a été confronté à un soldat qui lui a ordonné de s’agenouiller et de se déshabiller. Dans le froid de décembre, il était maintenu à genoux au dernier rang d’une file d’hommes palestiniens et de quelques garçons – tous en sous-vêtements, certains pieds nus.

Lubbad, lui-même défenseur des droits humains au Centre palestinien pour les droits humains, a déclaré que sa détention avait duré une semaine. Dans les premiers instants, dit-il, il s’est dit qu’il ferait tout ce que les soldats lui ordonneraient.

« Nous ne savions pas ce qui nous attendait », a-t-il déclaré.

Ses mains étaient attachées avec une corde qui a immédiatement commencé à s’enfoncer dans sa peau, a-t-il déclaré. Les détenus ont été forcés de monter dans des camions, les yeux bandés et les mains attachées, toujours en sous-vêtements, tandis que les soldats les frappaient, a déclaré Lubbad.

Ils ont ensuite été conduits pendant des heures en Israël.

Ce n’est qu’à leur arrivée dans une prison de la ville de Beer Sheva, dans le sud d’Israël, qu’on leur a donné des vêtements – des survêtements gris. Chaque personne recevait un numéro sur une étiquette bleue et les gardes les appelaient par leur numéro et non par leur nom.

Lubbad a été détenu dans une grande caserne pendant trois jours. De 5 heures du matin à minuit, des dizaines de détenus ont été forcés de s’asseoir à genoux dans une position qu’il a qualifiée d’angoissante. Quiconque tenterait de se déplacer serait puni, a déclaré Lubbad.

Il n’a été interrogé que quelques jours plus tard, a-t-il déclaré, après avoir été emmené dans un autre centre de détention à Jérusalem.

L’interrogateur lui a demandé où il se trouvait le 7 octobre et s’il avait des informations sur des membres du Hamas, le groupe armé qui contrôle Gaza, ou du Jihad islamique, une faction armée plus petite, a-t-il déclaré. Il a été interrogé sur les tunnels et les positions du Hamas.

Lorsqu’il a répondu à plusieurs reprises qu’il ne savait rien et qu’il passait une grande partie de son temps soit au travail, soit à la maison, l’interrogateur s’est mis en colère et l’a frappé sous l’œil, a-t-il déclaré, puis a remis son bandeau sur les yeux en le serrant douloureusement.

Il a été détenu pendant plusieurs jours supplémentaires, mais n’a pas été de nouveau interrogé.

Tôt le 14 décembre, a déclaré Lubbad, il se trouvait parmi des bus remplis de détenus conduits vers la frontière sud de Gaza et chargés de commencer à marcher.

Plusieurs autres détenus ont livré des témoignages similaires.

Majdi al Darini, 50 ans, père de quatre enfants et fonctionnaire à la retraite, a déclaré qu’il avait été détenu pendant 40 jours, les mains attachées presque tout le temps. Les attaches lui ont coupé les poignets, laissant des blessures qui ont fini par s’infecter. Une vidéo d’al-Darini après sa libération montre des croûtes autour de ses poignets.

« Pendant tout ce temps, vous avez les mains liées, les yeux bandés et vous êtes à genoux », a-t-il déclaré. “Et vous n’êtes pas autorisé à vous déplacer à droite ou à gauche.”

Il a déclaré qu’il avait été arrêté à la mi-novembre alors que lui et sa famille se dirigeaient vers le sud, après avoir quitté leurs maisons dans le nord de Gaza en réponse à un ordre d’évacuation.

« Ils nous traitaient comme des animaux », a-t-il déclaré. « Ils nous frappaient avec des bâtons et nous lançaient des injures. »

Al-Thatha, l’homme qui a été arrêté avec sa femme, a déclaré que 25 jours après le début de son calvaire, un gardien de prison s’est présenté à sa caserne et lui a demandé : « ‘Pouvez-vous courir ?’ »

Il n’a pas compris la question.

Quelques heures plus tard, vers 2 heures du matin, a-t-il déclaré, son nom a été appelé et il a été mis dans un bus en direction du poste frontière de Kerem Shalom entre Israël et Gaza. Alors qu’il descendait du bus, a-t-il déclaré, un soldat les a prévenus qu’il y avait un tireur d’élite qui les surveillait et leur a ordonné de courir pendant 10 minutes.

« Nous avons couru 10 minutes sans tourner la tête », raconte-t-il.

