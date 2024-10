Les États-Unis ont expulsé un caméraman des Izvestia venu couvrir l’élection présidentielle

La détention de journalistes russes aux Etats-Unis porte atteinte à la liberté de la presse, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Une équipe du journal Izvestia a été arrêtée et fouillée lundi, heure locale, peu après son atterrissage à Washington, DC, où elle était arrivée pour couvrir la prochaine élection présidentielle américaine. Le caméraman Vladimir Borovikov s’est vu refuser l’entrée dans le pays et a été contraint de retourner en Russie. Il a déclaré avoir été interrogé par la police pendant près de 10 heures.

« Une telle attitude envers les journalistes ne donne pas une image positive des autorités américaines. » Peskov a déclaré mardi lors d’un point de presse, ajoutant que les journalistes disposaient des documents nécessaires pour travailler aux États-Unis. « Un tel traitement infligé aux journalistes va à l’encontre de la liberté de la presse. Pour nous, c’est inacceptable.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Washington d’employer « répressif » méthodes pour contrecarrer la propagation de « informations peu pratiques ».















Borovikov a été expulsé sans aucune explication, a déclaré le directeur des Izvestia, Vladimir Tiouline. « A partir de maintenant, chaque [reporter] Pour voyager aux États-Unis, il faut savoir qu’un voyage est comme une roulette : même si vous avez un visa, vous pouvez toujours être jeté derrière les barreaux et expulsé du pays », il a ajouté.

Les pays occidentaux ont mis sur liste noire plusieurs médias russes, dont RT, depuis 2022, citant « désinformation » liés au conflit en Ukraine. Moscou a réagi en interdisant plusieurs organes de presse occidentaux, notamment les chaînes de télévision financées par l’État, la BBC et Voice of America.

En août, la Russie a définitivement interdit à plus de 90 citoyens américains d’entrer dans le pays, citant « de fausses déclarations sur la Russie et ses forces armées, et se sont engagés dans la propagande pour couvrir la guerre hybride de Washington. » L’interdiction a touché, entre autres, les journalistes du New York Times, du Washington Post et du Wall Street Journal.