Le traitement peut faire plus de mal que de bien dans le cas du cancer de la prostate ; pourquoi la surveillance active peut être une meilleure option pour certains

Bien que environ 1 homme sur 8 aux États-Unis recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, seulement environ 1 personne sur 44 en mourra. La plupart des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate meurent d’autres causes, en particulier ceux atteints d’un cancer de la prostate à faible risque qui se développe généralement si lentement qu’il ne met pas sa vie en danger.

Cependant, jusqu’à il y a environ dix ans, la plupart des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate à faible risque ont été immédiatement traités par chirurgie ou par radiothérapie. Bien que les deux puissent guérir le cancer, ils peuvent également entraîner des complications graves pouvant changer la vie, notamment l’incontinence urinaire et la dysfonction érectile.

je suis un médecin de famille et chercheur étudier comment les relations patient-médecin et les processus décisionnels affectent le dépistage et le traitement du cancer de la prostate. Dans notre recherche récemment publiée, mes collègues et moi avons découvert que les hommes sont de plus en plus choisir de ne pas traiter immédiatement. Au lieu de cela, ils choisissent une approche plus conservatrice connue sous le nom de surveillance active : garder un œil attentif sur le cancer et suspendre le traitement jusqu’à ce qu’il y ait des signes de progression.

Problème de dépistage du cancer de la prostate

Le dépistage du cancer de la prostate est controversé car il conduit souvent à un surdiagnostic et à un surtraitement de cancers qui autrement auraient été inoffensifs s’ils n’étaient pas détectés et traités.

Le dépistage du cancer de la prostate utilise généralement un test sanguin qui mesure les niveaux d’une protéine produite par les cellules de la prostate appelée antigène spécifique de la prostate, ou PSA. Des taux élevés de PSA peuvent indiquer la présence d’un cancer de la prostate, mais tous les cas ne sont pas agressifs ou ne mettent pas la vie en danger. Et les niveaux de PSA peuvent également être élevés pour des raisons autres que le cancer de la prostate, comme une hypertrophie de la prostate due au vieillissement.

En raison du dépistage généralisé du PSA aux États-Unis, plus de la moitié des cancers de la prostate détectés lors du dépistage présentent un faible risque. Les préoccupations concernant le surdiagnostic et le surtraitement des cancers à faible risque sont les principales raisons pour lesquelles le dépistage n’est pas recommandé, à moins que les patients ne souhaitent quand même se faire dépister après avoir discuté des avantages et des inconvénients avec leur médecin.

Qu’est-ce que la surveillance active ?

Surveillance active est un moyen sûr et efficace de gérer le cancer de la prostate à faible risque en limitant les traitements tels que la chirurgie ou la radiothérapie uniquement aux cancers qui se développent ou deviennent plus agressifs. Il s’agit de surveiller les tumeurs au moyen d’examens et de tests réguliers.

La surveillance active est différente de «attente vigilante», une autre stratégie conservatrice avec un type de suivi moins intense qui comprend moins de tests et ne soulage que les symptômes. En revanche, la surveillance active implique un suivi plus rigoureux, avec davantage de tests pour surveiller de près le cancer dans le but de le guérir si nécessaire.

La surveillance active permet aux patients de retarder ou d’éviter les traitements invasifs et leurs effets secondaires associés. Il vise à équilibrer la surveillance étroite du cancer tout en évitant les traitements à moins qu’ils ne soient vraiment nécessaires.

Tous les grands groupes médicaux recommander une surveillance active comme approche privilégiée pour prendre soin des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate à faible risque. Cependant, jusqu’à récemment, le nombre de patients optant pour une surveillance active aux États-Unis a été faibleallant de moins de 15 % en 2010 à environ 40 % en 2015. Les raisons spécifiques pour lesquelles la surveillance active est sous-utilisée aux États-Unis ne sont pas bien comprises.

Facilitateurs et obstacles à la surveillance active

Quels facteurs influencent les décisions de traitement ? Pour répondre à cette question, mon équipe et moi avons interrogé 1 341 hommes blancs et 347 hommes noirs atteints d’un cancer de la prostate à faible risque nouvellement diagnostiqué entre 2014 et 2017. Nous avons recruté des participants dans deux registres du cancer de la région métropolitaine de Détroit et de l’État de Géorgie, des régions à forte population noire. .

Dans l’ensemble, plus de la moitié des hommes opté pour la surveillance active. Ce chiffre est bien supérieur à celui d’une étude similaire menée par notre équipe il y a près de dix ans, qui révélait que seulement 10% des hommes choisi la surveillance active.

Le recours accru à la surveillance active est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas là où il devrait être. Les États-Unis sont toujours à la traîne par rapport à de nombreux pays européens, comme la Suède, où plus de 80% des patients un diagnostic de cancer de la prostate à faible risque sélectionne la surveillance active.

Pour comprendre ce qui a poussé les patients à choisir la surveillance active, nous avons décidé de leur demander directement.

La recommandation d’un urologue a eu l’effet le plus important : Près de 85% des patients qui ont choisi la surveillance active ont déclaré que leur urologue l’avait recommandé. D’autres facteurs comprenaient une décision de traitement partagée entre le patient et le médecin et une meilleure connaissance du cancer de la prostate. Il est intéressant de noter que les participants vivant dans la région métropolitaine de Détroit étaient plus susceptibles de choisir la surveillance active que ceux vivant en Géorgie.

A l’inverse, les hommes étaient moins susceptible d’essayer une surveillance active s’ils avaient un fort désir de guérir, s’ils s’attendaient à vivre plus longtemps avec le traitement ou s’ils pensaient que leur diagnostic de cancer à faible risque était plus grave. Près des trois quarts des patients ayant choisi un traitement immédiat s’attendaient à vivre au moins cinq ans de plus qu’ils ne le feraient autrement sans traitement, ce qui est irréaliste et non basé sur des preuves existantes.

Des perceptions erronées, des attentes irréalistes en matière de traitement et des préjugés peuvent conduire les patients à choisir un traitement inutilement agressif, en subissant ses méfaits sans bénéfice en termes de survie et en regrettant potentiellement leur décision plus tard.

Différences raciales et géographiques

Nous avons également constaté des différences raciales et géographiques dans le taux d’adoption de la surveillance active.

En moyenne, Les patients noirs couraient un risque plus élevé de développer et de mourir d’un cancer de la prostate par rapport aux patients blancs. De plus, étant donné que les données appuyant le recours à la surveillance active reposent principalement sur des hommes blancs, les risques et les avantages de la surveillance active chez les patients noirs sont plus controversés. En effet, notre étude a révélé que 51 % des patients noirs ont choisi la surveillance active, contre 61 % des patients blancs.

Notamment, les hommes noirs ont déclaré recevoir moins de recommandations de surveillance active de la part des urologues et étaient moins engagés dans la prise de décision partagée avec leurs médecins que les hommes blancs. Cette différence raciale dans les taux de surveillance active n’est plus significative après avoir pris en compte les recommandations des urologues, le style de prise de décision et d’autres facteurs.

Mais différences géographiques persisté : les patients vivant à Détroit étaient plus susceptibles de faire l’objet d’une surveillance active que ceux vivant en Géorgie. Cela reflète probablement dans une certaine mesure les modèles de soins bien ancrés de certains urologues. Certaines études ont montré que le plus longtemps un urologue exerçaitmoins ils étaient susceptibles de recommander une surveillance active à leurs patients.

Encourager la surveillance active

Nos résultats sont encourageants dans la mesure où ils montrent que la surveillance active est devenue plus acceptable tant pour les patients que pour les urologues au cours de la dernière décennie. Cependant, nos résultats suggèrent également qu’un engagement accru des médecins et une meilleure éducation des patients peuvent soutenir une adoption accrue de la surveillance active.

Par exemple, lorsque les médecins décrivent à juste titre le cancer de la prostate à faible risque comme étant petit ou non agressif, associé à un pronostic favorable, cela peut donner aux patients un sentiment de soulagement. Les patients à leur tour se sentir plus à l’aise en étant soumis à une surveillance active.

À l’inverse, la perception erronée qu’a un patient de la gravité de son cancer peut conduire à un traitement inutile. Les médecins peuvent rassurer les patients sur le fait que la surveillance active est une alternative sûre et privilégiée. Ils peuvent également expliquer que les traitements agressifs n’améliore pas la survie pour la plupart des patients à faible risque et peut entraîner des effets secondaires importants à long terme.

Une prise de décision plus partagée en matière de traitement, impliquant les patients et leurs médecins, peut améliorer la probabilité de choisir une surveillance active par rapport aux patients qui prennent eux-mêmes des décisions.