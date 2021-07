Le traitement par le FBI de l’affaire Larry Nassar soulève des questions sur les cas de viol

La publication mercredi de l’enquête du ministère de la Justice sur la façon dont le FBI a mal géré les rapports sur les abus sexuels de Larry Nassar, puis a carrément menti sur leurs échecs, a été choquante. C’était aussi tout à fait prévisible.

Choquant, car il révélait le manque absolu de soins, voire la collusion évidente, qui a permis à un pédophile en série connu d’agresser sexuellement plus de 100 victimes alors qu’il aurait pu être arrêté près d’un an et demi plus tôt.

Prévisible, car c’est l’histoire que les survivants du monde entier connaissent depuis bien trop longtemps – les rapports de viol et d’agression sexuelle sont souvent mal traités et rarement priorisés.

La question séculaire : « si vous avez vraiment été maltraité, pourquoi ne l’avez-vous pas signalé ? » est facilement répondu par les faits mis à nu mercredi. La plupart du temps cependant, les survivants ne font pas partie d’une fraternité qui comprend des centaines de voix qui peuvent parler pour faire pression pour la vérité.

La plupart du temps, les journalistes et les avocats civils qualifiés ne sont pas sur le pont pour creuser sans relâche pour la transparence.

La plupart du temps, ces réalités restent cachées, connues uniquement des victimes qui en ont souffert, et portées uniquement par ceux qui en ont payé le prix.

Le rapport de mercredi n’a pas révélé de nouvelles réalités – il a mis en lumière ce que nous savions déjà exister.

Toujours pas de conséquences pour la trahison

La lecture du rapport est douloureuse – la trahison est profonde. Mais peut-être tout aussi angoissante est la réalité que malgré le fait de connaître la vérité (ce que la plupart des survivants n’obtiennent jamais), il n’y a toujours aucune conséquence pour les mauvais acteurs qui ont permis à plus de 100 enfants d’être agressés sexuellement.

Aucune conséquence pour avoir omis de suivre la politique de base, pour avoir partagé des boissons avec le PDG de USA Gymnastic et reçu une offre d’emploi pépère au lieu d’arrêter un pédophile en série connu.

Aucune répercussion pour les agents du FBI qui ont menti à plusieurs reprises sur ce qu’ils avaient fait et n’avaient pas fait.

Dans ce cas, nous avons au moins découvert la vérité, mais nous nous demandons : que se passe-t-il ensuite ?

Chronique de Suzette Hackney :Le FBI autorise le prédateur sexuel Nassar à ne pas être contrôlé. Ses survivants doivent gérer une autre trahison douloureuse.

L’application de la loi dans notre pays détient tout le pouvoir, mais avec peu ou pas de mécanisme en place pour la responsabilisation et une réforme significative. Ainsi, une fois la lecture du rapport de près de 120 pages terminée, nous nous retrouvons avec deux questions : d’abord, comment pouvons-nous découvrir toutes les autres fois où les rapports languissent ou sont masqués ?

Deuxièmement, que faisons-nous pour apporter un réel changement ?

Et c’est à ce moment-là que la colère se dissipe fréquemment, car la réalité de la réforme est plus dure que ce que nous sommes prêts à affronter. L’émotion est facile à évoquer. Changer? Pas tellement.

Mais jusqu’à ce que nous soyons disposés à poser les questions difficiles et à écouter les réponses encore plus difficiles, la réalité exposée si clairement mercredi continuera d’être la réalité dans laquelle vivent les survivants.

Il est grand temps de se demander pourquoi les taux de condamnation pour agression sexuelle sont souvent si bas. cette gamme.

Pour lutter contre la façon dont nous ne priorisons pas, et donc ne finançons pas, les enquêtes sur les agressions sexuelles. Les experts estiment que des centaines de milliers de kits de viol n’ont toujours pas été testés, les enquêteurs ne prenant pas (ou n’ayant pas les moyens de prendre) les mesures les plus élémentaires pour traiter les preuves physiques d’agression sexuelle.

Cela signifie affronter la réalité que nous avons loin d’avoir assez d’enquêteurs SVU formés en premier lieu, et que les acteurs vraiment mauvais dans l’application de la loi sont plus courants que nous ne voulons le penser.

Cela signifie être aux prises avec la réalité que les lois sur l’immunité souveraine, initialement conçues pour protéger les agents des forces de l’ordre qui doivent prendre des décisions rapides et vitales, fonctionnent plus souvent pour créer une barrière complète à toute forme de responsabilité ou de justice lorsque ceux faire des choses vraiment horribles et causer des dommages vraiment horribles.

Il est temps pour les conversations difficiles

Les conversations que nous devons avoir ne seront pas faciles, mais si nous nous apprécions suffisamment les uns les autres et nos enfants, nous les aurons.

À chaque mot du rapport de mercredi, je me suis souvenu du jour, il y a trois ans, où j’avais emmené ma fille à un événement avec mes sœurs survivantes. Cheveux en nattes, dans sa voix de bébé, ma fille de 3 ans a regardé autour de la pièce et a demandé : « Qui sont-ils, maman ? Et je lui ai raconté notre histoire, de la manière la plus simple.

Mais lorsqu’elle a pointé du doigt les petites filles du groupe, les enfants qui ont été victimisés longtemps après que le FBI aurait pu les sauver et ont demandé sous le choc : « Pourquoi y a-t-il des enfants là-dedans ? » Je ne pouvais pas lui répondre, car la réponse était trop douloureuse.

Je suis rentré à la maison ce jour-là et dans mon chagrin, j’ai écrit un poème à ces petites filles – celles que je n’ai pas pu sauver – et à mes filles, « Combien vaut une petite fille ? qui devint plus tard un livre pour enfants. C’est encore la question que nous devons nous poser à la suite de ce qui a été révélé mercredi. Combien valent nos enfants ?

Il y a trois ans, j’ai écrit :

« Ça vaut la peine de changer les lois, ça vaut tout le combat,

C’était vrai alors, c’est vrai maintenant. Et il est grand temps de commencer à agir comme ça.

Rachael Denhollander, avocate, auteure, conférencière et avocate, a été la première femme à s’exprimer publiquement en 2016 contre Larry Nassar et à porter des accusations criminelles.