Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a profité de sa dernière journée complète de fonction pour accuser la Chine de génocide et de crimes contre l’humanité pour ses prétendues exactions contre des musulmans ouïghours dans sa région du nord-ouest du Xinjiang.

«La RPC [People’s Republic of China] sous la direction et le contrôle du PCC [Chinese Communist Party], a commis un génocide contre les Ouïghours à majorité musulmans », Pompeo a déclaré mardi dans une déclaration fermement formulée.

Le responsable américain a déclaré que « en cours » le génocide remonte au moins à mars 2017 et l’a qualifié de «Tentative systématique de détruire les Ouïghours par le parti-État chinois.»

Les commentaires font des États-Unis le premier pays à décrire les violations présumées des droits humains de la Chine envers la minorité ouïghoure comme « génocide. »

Pompeo a affirmé que la Chine avait emprisonné arbitrairement plus d’un million de personnes et l’a accusée de stérilisation forcée, de torture, de travail forcé et «Restrictions draconiennes» sur la liberté de religion.

Il a également appelé les autres pays à faire pression pour que les auteurs du «Atrocités», notant que les procès de Nuremberg ont été utilisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour traduire en justice les criminels de guerre nazis «Mêmes crimes perpétrés au Xinjiang.»

Pékin a nié à plusieurs reprises les accusations d’avoir commis des violations des droits de l’homme contre les Ouïghours.

Les commentaires de Pompeo mardi marquent la poursuite de sa position agressive envers la Chine tout au long de son mandat de secrétaire d’État, qui a vu Washington et Pékin échanger sur de multiples questions.

Lundi, la Chine a fustigé les nouvelles sanctions américaines imposées à six responsables chinois pour l’introduction de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, en déclarant: «Les gens comme Pompeo ne sont rien d’autre que des mantes religieuses risibles qui essaient en vain d’arrêter les rouages ​​de l’histoire.

Pékin a également déclaré lundi qu’il sanctionnerait les responsables américains pour « Mauvaise performance » par rapport à Taiwan – une référence à la récente action militaire américaine près de la nation insulaire, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Pompeo semble prêt à succéder au poste de secrétaire d’État par Antony Blinken, le candidat du président élu américain Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions mercredi.

