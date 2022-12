Le traitement par Facebook des utilisateurs de haut niveau est imparfait, selon le conseil de surveillance

La société mère de Facebook, Meta, affirme que ses règles sur le contenu autorisé ou non sur sa plate-forme, telles que les discours de haine et le harcèlement, s’appliquent à tout le monde.

Mais un conseil chargé d’examiner certaines des décisions de modération de contenu les plus difficiles de Meta a déclaré mardi que l’affirmation du géant des médias sociaux était “trompeuse”.

En 2021, Meta a demandé au Conseil de surveillance d’examiner un programme appelé contre-vérification qui permet aux célébrités, politiciens et autres utilisateurs de haut niveau sur Facebook et Instagram d’obtenir un examen supplémentaire si leur contenu est signalé pour avoir enfreint les règles de la plateforme. Le journal de Wall Street a révélé plus de détails sur le programme l’année dernière, notant que le système protège des millions d’utilisateurs de haut niveau de la façon dont Facebook applique généralement ses règles. La star du football brésilien Neymar, par exemple, a pu partager des photos nues d’une femme qui l’accusait de viol à des dizaines de millions de ses fans avant que Facebook n’en supprime le contenu.

Dans un avis consultatif politique de 57 pages sur le programme, le Conseil de surveillance a identifié plusieurs failles dans le programme de contre-vérification de Meta, notamment le fait qu’il accorde plus de protection à certains utilisateurs de haut niveau. L’avis soulève également des questions quant à savoir si le programme de Meta fonctionne comme prévu.

“L’avis détaille comment le programme de vérification croisée de Meta donne la priorité aux utilisateurs influents et puissants de valeur commerciale pour Meta et, tel que structuré, ne répond pas aux responsabilités de Meta en matière de droits de l’homme et aux valeurs de l’entreprise, avec de profondes implications pour les utilisateurs et la société civile mondiale”, Thomas Hughes, directeur de l’administration du Conseil de surveillance, a déclaré dans un communiqué.

Voici ce que vous devez savoir sur le programme de vérification croisée de Meta :

Pourquoi Meta a-t-il créé ce programme ?

Meta indique que le programme de vérification croisée vise à empêcher l’entreprise de prendre des mesures par erreur contre un contenu qui ne viole pas ses règles, en particulier dans les cas où il existe un risque plus élevé lié à une erreur.

La compagnie a déclaré avoir appliqué ce programme aux publications de médias, de célébrités ou de gouvernements. “Par exemple, nous avons croisé le compte d’un militant américain des droits civiques pour éviter de supprimer par erreur des cas où il sensibilisait au discours de haine qu’il rencontrait”, a déclaré Meta dans un communiqué. article de blog en 2018.

La société fournit également plus de détails sur le fonctionnement du programme dans son centre de transparence.

Quels problèmes le conseil a-t-il trouvés avec la contre-vérification ?

Le conseil a conclu que le programme entraînait un “traitement inégal des utilisateurs” car le contenu signalé pour un examen supplémentaire par un humain reste plus longtemps sur la plate-forme. Meta a déclaré au conseil d’administration que la société pouvait prendre plus de cinq jours pour prendre une décision sur le contenu des utilisateurs faisant partie de la contre-vérification.

“Cela signifie qu’en raison de la vérification croisée, le contenu identifié comme enfreignant les règles de Meta est laissé sur Facebook et Instagram lorsqu’il est le plus viral et pourrait causer des dommages”, indique l’opinion.

Le programme semble également profiter davantage aux intérêts commerciaux de Meta qu’à son engagement en faveur des droits de l’homme, selon l’opinion. Le conseil d’administration a souligné les problèmes de transparence du programme. Meta ne dit pas au public qui figure sur sa liste de vérification croisée et ne parvient pas à suivre les données pour savoir si le programme aide réellement l’entreprise à prendre des décisions de modération de contenu plus précises.

Le conseil a posé des questions à Meta 74 sur le programme. Meta a répondu entièrement à 58 des questions et partiellement à 11. L’entreprise n’a pas répondu à cinq questions.

Quels changements le conseil a-t-il recommandé à Meta pour vérifier par recoupement ?

Le conseil a fait 32 recommandations à Meta, notant qu’il devrait donner la priorité au contenu important pour les droits de l’homme et examiner ces utilisateurs dans un flux de travail distinct de ses partenaires commerciaux. Le nombre d’abonnés ou le statut de célébrité d’un utilisateur ne devrait pas être le seul facteur pour bénéficier d’une protection supplémentaire.

Meta devrait également supprimer ou masquer le contenu très grave qui est signalé pour avoir enfreint ses règles lors du premier examen pendant que les modérateurs examinent à nouveau le message.

“Ce contenu ne devrait pas être autorisé à rester sur la plate-forme accumulant des vues simplement parce que la personne qui l’a publié est un partenaire commercial ou une célébrité”, a déclaré l’opinion.

Le conseil d’administration souhaite également que Meta soit plus transparent sur le programme en marquant publiquement certains comptes protégés par recoupement, tels que les acteurs étatiques, les candidats politiques et les partenaires commerciaux, afin que le public puisse les tenir responsables de savoir s’ils respectent les règles de la plateforme. Les utilisateurs doivent également pouvoir faire appel du contenu contre-vérifié auprès du conseil d’administration.

Comment Meta a-t-il répondu à l’avis du conseil d’administration ?

La société a déclaré qu’elle examinait l’avis du conseil d’administration et qu’elle répondrait dans les 90 jours.

Meta a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, il avait travaillé à l’amélioration du programme, notamment en élargissant les vérifications croisées aux 3 milliards d’utilisateurs. La société a déclaré qu’elle utilisait un algorithme pour déterminer si le contenu présentait un risque plus élevé d’être supprimé par erreur. Meta a également noté qu’il avait établi des examens annuels pour déterminer qui recevait un niveau d’examen supplémentaire.