Le traitement offshore australien conçu «pour déshumaniser», déclare un artiste qui a passé huit ans en détention, alors que le programme britannique au Rwanda fait l’objet de critiques | Nouvelles du monde

Un artiste qui a passé huit ans en détention pour immigrés australiens affirme que le système d’asile offshore du pays est conçu pour « déshumaniser » les gens – alors que le projet du Royaume-Uni d’envoyer des arrivants de la Manche au Rwanda fait l’objet de critiques.

Le réfugié kurde Mostafa Azimitabar a été détenu dans le camp controversé du gouvernement australien sur l’île de Manus en Papouasie Nouvelle Guinéequi a été depuis fermé après avoir été jugé inconstitutionnel.

« Nous étions contrôlés par le gouvernement et ils avaient un système pour nous déshumaniser afin de nous réduire en nombre », a-t-il déclaré.

« Mon nom était KNS088. »

Image:

Mostafa Azimitabar avait été détenu dans le camp controversé du gouvernement australien sur l’île de Manus



Mostafa est maintenant libre et vit en tant qu’artiste dans Sidneyrenouvelant son visa tous les six mois.

En mai, Mostafa, connu sous le nom de Moz Azimi, a été nommé finaliste du prix de portrait le plus prestigieux du pays, le concours Archibald.

C’est un exploit extraordinaire pour un homme qui vit dans la précarité depuis des années.

Mais cela ne change rien au fait que la philosophie du gouvernement, réitérée pour la première fois par l’ancien Premier ministre australien John Howard en 2001, est : « Nous déciderons qui vient dans ce pays et les circonstances dans lesquelles ils viennent ».

Le traitement à l’étranger des demandeurs d’asile par l’Australie a été condamné par les défenseurs des réfugiés, les groupes de défense des droits de l’homme et les Nations Unies.

Lire la suite: Russell Crowe critique le traitement « honteux » de l’Australie envers les réfugiés de Manus

Image:

La police entre dans le centre de détention de l’île de Manus sur l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en novembre 2017



Le gouvernement a repris le programme en 2012. Au total, il a envoyé plus de 4 000 personnes à la fois sur l’île de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur l’île pacifique de Nauru, y compris des femmes et des enfants.

Le centre de Nauru est techniquement toujours ouvert, mais les réfugiés qui s’y trouvaient ont été réinstallés dans un autre pays ou vivent maintenant au sein de la communauté de Nauru.

Le gouvernement a déclaré que le camp resterait ouvert « indéfiniment » pour être utilisé si un grand nombre de personnes recommençaient à arriver dans les eaux australiennes par bateau.

Comment les systèmes britannique et australien se comparent-ils ?

Le système offshore australien et le programme rwandais du Royaume-Uni partagent certaines similitudes dans leur approche et leurs effetsbien qu’il y ait des différences.

Le ministère de l’Intérieur australien indique que toute personne arrivant « illégalement » par bateau ne sera pas installée en Australie.

Ils ajoutent: « Quiconque tente un voyage en bateau non autorisé vers l’Australie sera renvoyé à son point de départ, renvoyé dans son pays d’origine ou transféré dans un autre pays. »

Sous-secrétaire à l’intérieur Priti PatelDans le cadre des plans d’envoi d’arrivées illégales de la Manche au Rwanda, les personnes considérées comme étant entrées au Royaume-Uni « illégalement » sont susceptibles d’être envoyées au Rwanda où leur demande d’asile sera traitée.

Si leur demande est acceptée, ils se verront proposer un logement à long terme au Rwanda – et non au Royaume-Uni.

Image:

Le Dr Nick Martin a travaillé dans le camp de Nauru en 2016 et 2017, mais dit qu’il est parti alors qu’il ne pouvait plus accepter les conditions « rudes » qui y régnaient.



« Il y a eu énormément d’automutilations et de tentatives de suicide »

Le Dr Nick Martin a travaillé dans le camp de Nauru en 2016 et 2017 mais est parti lorsqu’il n’a plus pu accepter les conditions « rudes » et s’est senti complice du système. Il est maintenant un médecin local en Australie.

« Les gens vivaient dans des portacabins et certains étaient dans de grandes tentes dans le camp, souvent sans eau et sans électricité intermittente », a-t-il expliqué.

« J’ai vu des gens souffrir de psychose, d’énormes niveaux de dépression et d’anxiété. Les gens sont entrés dans un syndrome de sevrage où ils se sont coupés du monde », a-t-il déclaré.

« Il y a eu énormément d’automutilations et de tentatives de suicide. C’était atroce. »

Dans une déclaration à Sky News, le ministère de l’Intérieur a déclaré: « Le traitement régional … fait partie intégrante du renforcement de la politique australienne selon laquelle les personnes qui cherchent à entrer en Australie par bateau sans visa ne s’installeront pas ici. »

L’ancien ministre australien des Affaires étrangères, Alexander Downer, a expliqué comment la politique du pays en matière de réfugiés, appelée « Operation Sovereign Borders », a été créée.

« Eh bien, nous avons réalisé que nous devions trouver un moyen de dire aux passeurs qu’en aucun cas ils ne réussiraient à livrer illégalement des personnes en Australie. »

« Nous avons dû les empêcher de débarquer des gens en Australie et le traitement offshore était à sens unique et il y avait parfois des revirements de bateaux. »

Selon M. Downer, à moins que des pays comme le Royaume-Uni et l’Australie n’agissent, des milliers de réfugiés se transformeront en centaines de milliers.

Il dit que l’Australie a conseillé le Royaume-Uni sur ses défis juridiques et logistiques avec le traitement offshore.

« Les politiques sont presque identiques, sauf que nous avons envoyé les gens à Nauru, qui est une petite île du Pacifique, alors que le Royaume-Uni les envoie dans un pays raisonnablement grand sous la forme du Rwanda », a déclaré M. Downer.

« Il y a plus d’options pour les gens au Rwanda qu’il n’y en a à Nauru. »