Le traitement obligatoire est-il « compatissant » envers les personnes toxicomanes ? Tout le monde n’est pas d’accord

Lorsqu’il s’agit de régler la crise de la drogue en Alberta, le type de politique que le Parti conservateur uni ou les néo-démocrates mettraient en œuvre dépend en grande partie de la façon dont les partis comprennent le concept de compassion pour les toxicomanes.

Le débat est peut-être mieux illustré dans la proposition de l’UCP d’autoriser un traitement médicamenteux obligatoire.

Il est décrit comme une politique qui permettrait à un membre de la famille, un médecin, un psychologue ou un policier de présenter une requête à un juge spécialement nommé pour émettre une ordonnance de traitement pour une personne qui est en « danger imminent » pour elle-même ou pour autrui.

Ce serait un « dernier recours », a déclaré le parti lors de l’annonce lundi. La dirigeante de l’UCP, Danielle Smith, a qualifié la politique de « compassion réelle », par rapport à « regarder ailleurs » et laisser quelqu’un se débrouiller seul dans la rue.

Le NPD, quant à lui, a qualifié une telle idée de « vouée à l’échec », tant d’un point de vue clinique que juridique, et a suggéré que la meilleure voie consiste à mettre l’accent sur les services de réduction des méfaits, les lits de traitement, l’abstinence et d’autres options.

Toutes les personnes concernées savent que les politiques de traitement obligatoire de la toxicomanie sont depuis longtemps controversées, non seulement dans cette province, mais partout en Amérique du Nord. Cela soulèverait diverses questions éthiques et morales auxquelles il n’est pas facile de répondre.

Et bien que la plupart soutiennent que le statu quo n’est pas une option réalisable, tout le monde n’est pas d’accord sur le fait qu’une telle politique serait efficace – ou si elle ne ferait qu’introduire de nouveaux défis.

Pourrait être la première loi de ce type dans le pays

Ce n’est pas une science établie, mais diverses juridictions au Canada ont récemment proposé le traitement obligatoire de la toxicomanie comme option. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré qu’il contempler l’idée et il a été soulevé comme un problème dans le Débat à la mairie de Toronto . Aux États-Unis, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, introduit tribunaux controversés de « soins » l’automne dernier, qui vont dans le même sens.

Mais si le plan UCP était adopté, ce serait la première loi sur le traitement involontaire du pays qui ciblerait la dépendance. La province a déjà des lois en vigueur pour des circonstances particulières, et les jeunes toxicomanes peuvent être pris en charge si leurs parents ou tuteurs légaux en font la demande aux tribunaux.

Une telle idée soulève certaines questions éthiques autour des droits de l’individu. On craint de retraumatiser les personnes qui sont contraintes de suivre un traitement, ce qui pourrait faire courir le risque que ces personnes développent une méfiance à l’égard du système de santé. De plus, beaucoup s’inquiètent du fait que ceux qui rejettent le traitement rechutent et meurent en raison de leur tolérance réduite aux médicaments.

Le Dr Monty Ghosh, un spécialiste de la toxicomanie qui pratique à la fois à Edmonton et à Calgary, affirme que le traitement obligatoire représente un territoire inexploré pour le Canada. Il dit qu’il s’agit d’une entreprise à haut risque alors que la province n’a pas encore optimisé ses options volontaires disponibles. (S.Monty Ghosh)

La discrimination est également une préoccupation, a déclaré Monty Ghosh, médecin spécialisé en toxicomanie, car le traitement forcé peut être une forme de criminalisation, qui peut affecter de manière disproportionnée certains groupes et populations.

« Le grand objectif de la décriminalisation est d’éliminer la stigmatisation, qui empêche souvent les gens d’accéder aux soins et aux traitements », a déclaré Ghosh, qui est professeur adjoint à l’Université de l’Alberta et à l’Université de Calgary.

D’autre part, certains ont argumenté que «l’application intelligente», y compris la sobriété ordonnée par le tribunal, a sa place.

Keith Humphreys est professeur de psychiatrie à l’Université de Stanford et a été membre de la Commission de la Maison Blanche sur les communautés sans drogue sous le président américain George W. Bush et conseiller principal en matière de politique sur les drogues à la Maison Blanche du président Barack Obama. Il a également été récemment président de l’Alberta’s Comité consultatif d’experts en rétablissement .

Humphreys a déclaré que toute politique qui appliquera la force de l’État pour amener les gens à suivre un traitement doit faire l’objet d’une surveillance des droits de cette personne et de son consentement, et s’assurer qu’elle est traitée avec respect.

Mais il a dit que la société doit être réaliste et que certaines personnes n’entreront jamais dans un traitement volontaire sans pression car « elles ne seront pas en vie ».

« Je fais du bénévolat dans un quartier de San Francisco appelé Tenderloin, un grand marché de la drogue en plein air et beaucoup de problèmes de drogue. J’ai sur moi de la naloxone, le médicament de secours en cas de surdose », a déclaré Humphreys. « À quelqu’un qui s’est évanoui et qui meurt d’une overdose d’opioïdes, j’administrerai de la naloxone sans son consentement. Il ne peut pas consentir. Il est inconscient et il est en train de mourir.

« Et je pense que même un libertaire dirait: » Eh bien, vous savez, ça va. « »

Ainsi va le débat avec le traitement obligatoire, selon Humphreys, traçant une ligne dans le sable concernant jusqu’où nous étendons ce principe.

Keith Humphreys, professeur de psychiatrie à l’Université de Stanford, était président du comité consultatif d’experts sur le rétablissement de l’Alberta. Il dit qu’il croit qu’il y a une responsabilité commune pour les sociétés d’aider les personnes à risque de mourir. (Soumis par Keith Humphreys)

L’idée que les gens ne seraient pas en vie pour demander un traitement volontaire, pour Ghosh, suggère la nécessité d’étendre la réduction des risques, afin qu’ils puissent éventuellement accéder à ce traitement.

Pour lui, le débat tourne autour de sa capacité. Si quelqu’un est en danger imminent de mourir tout de suite, quelqu’un doit intervenir. Mais une fois que cette personne est alerte et orientée, le consentement doit être obtenu.

« L’un des grands principes de nos droits humains est de respecter notre autonomie en tant qu’individus. En imposant un traitement obligatoire, cette autonomie est supprimée. Et c’est le risque », a-t-il déclaré.

Sur les résultats et la motivation

Les preuves concernant l’efficacité du traitement obligatoire peuvent être interprétées de différentes manières, mais Ghosh et Humphreys ont déclaré que des études ont montré que les personnes qui sont mandatées pour suivre un traitement contre la toxicomanie ont des résultats à peu près les mêmes que les personnes qui y vont volontairement.

C’est là que les préoccupations éthiques entrent à nouveau en jeu.

« Certaines personnes disent que s’il n’y a aucun avantage au traitement obligatoire par rapport au traitement volontaire, nous devrions probablement continuer à suivre le traitement obligatoire, car c’est mieux que de ne rien faire », a déclaré Ghosh.

« Alors que le groupe de traitement volontaire dit que vous pouvez certainement empiéter sur les droits en forçant les gens à suivre un traitement. Et c’est là que je pense qu’il y a un peu plus de complexité sur laquelle nous devons nous pencher. »

Alberta à midi52:39Traitements médicamenteux involontaires Le traitement médicamenteux involontaire est sur la table. Devrait-ce être?

Humphreys a déclaré que même les personnes du groupe « volontaire » ont généralement quelque chose qui les pousse à suivre un traitement, qu’il s’agisse d’un membre de la famille, d’un être cher, d’un employeur ou d’un voisin.

« Ceux qui se réveillent spontanément et disent : ‘J’ai vraiment besoin de changer ma vie et je vais me faire soigner’, c’est une assez petite proportion de personnes ayant des problèmes de dépendance. La plupart des gens, il y a des contacts informels ou formels pression », a-t-il déclaré.

Cette question entourant ce qui motive un individu à rechercher le changement est un élément clé de ce débat. Ghosh a convenu que des incitations externes telles que les membres de la famille peuvent contribuer à ce changement.

« Mais qu’est-ce qui vous motive ? Serez-vous plus motivé à cause de circonstances extérieures ? Ou seriez-vous plus motivé si quelqu’un vous y obligeait ? » dit Gosh.

« Nous savons que la motivation peut être incitée. … Nous devons donc trouver d’autres moyens de motiver les individus à se faire soigner sans les forcer, car cela pourrait diminuer la motivation. »

Un débat profondément personnel

Toute conversation autour de ce sujet est certainement parmi les plus délicates qu’un gouvernement puisse avoir, d’autant plus que la crise de la drogue à travers le pays a changé de façon permanente la vie de tant de personnes.

Petra Schulz, qui vit à Edmonton, est cofondatrice de Moms Stop the Harm, un réseau de mères et de familles canadiennes dont les proches sont décédés des suites d’une surdose mortelle de drogue. Son fils est mort d’une intoxication médicamenteuse en 2014.

Petra Schulz, co-fondatrice de Moms Stop the Harm, a perdu son fils dans un empoisonnement à la drogue en 2014. (Soumis par Petra Schulz)

Au cours des dernières semaines, a-t-elle dit, elle a parlé avec une personne qui consomme de la drogue, qui serait résistante au traitement et qui aurait probablement des résultats négatifs si elle y était forcée.

« Quand ils consomment de la drogue, ils savent ce qu’ils veulent. Et ils savent quand ils sont prêts à changer », a déclaré Schulz. « Pour moi, cet acte est vraiment une façon de faire disparaître les gens qui sont impopulaires ou qui dérangent le public moyen. »

Tout cela, encore une fois, implique une interprétation de ce qui définit la « compassion » lorsqu’il s’agit de ces personnes dépendantes de la drogue. Pour Humphreys, professeur à l’université de Stanford, il s’agit de cas particuliers.

« Si quelqu’un en arrive au point où il nuit gravement au bien-être et à la liberté des autres, ou s’il se trouve dans une situation où il court un danger aigu pour lui-même s’il n’est pas aidé, alors il y a un cas compatissant pour dire qu’il doit y avoir une intervention », a-t-il déclaré.

Compte tenu des exigences qu’une telle politique aurait sur le système de santé de l’Alberta, Schulz se demandait également s’il avait même la capacité d’accueillir un afflux de personnes recevant un traitement.

Lisa Blahey, porte-parole d’Alberta Mental Health and Addiction, a déclaré qu’il existe plus de 29 000 places de traitement de la toxicomanie financées par l’État dans la province, y compris des espaces de désintoxication, de traitement et de rétablissement.

Ghosh a déclaré que les investissements du gouvernement provincial dans l’expansion des services étaient des développements positifs, mais qu’il fallait faire plus.

« Je pense qu’ils s’orientent vers le renforcement de cette capacité. Mais encore une fois, cela revient à dire que toute cette idée de traitement obligatoire est un peu plus prématurée, alors que nous devons encore renforcer les capacités pour amener les gens à suivre un traitement volontaire », a-t-il déclaré.

L’élection provinciale de l’Alberta aura lieu le 29 mai.