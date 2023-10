Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





Le VIH est passé d’une condamnation à mort certaine à une maladie chronique avec laquelle les gens peuvent vivre

CRISPR utilise une enzyme pour couper de grandes sections de l’ADN du VIH, l’éliminant ainsi des cellules

LIRE LA SUITE : Des chercheurs font une percée dans la lutte contre le VIH grâce à CRISPR







Après quatre décennies et plus de 700 000 Américains morts, les experts en édition génétique pensent qu’ils sont sur le point de guérir du VIH.

En Californie, trois patients viennent de recevoir une injection de matériel génétique ainsi que d’une enzyme appelée CAS9 qui, selon les premières études, pourrait fusionner des sections de l’ADN du virus qui se logent dans les cellules humaines, l’éliminant ainsi entièrement.

Grâce à la technologie d’édition génétique CRISPR, un remède contre le virus responsable du SIDA pourrait être plus proche que jamais on ne l’aurait cru.

L’essai en cours vise à prouver que le traitement est sûr, mais des données sur son efficacité sont attendues l’année prochaine.

La nouvelle thérapie génique utilise un virus inactivé pour transmettre l’outil d’édition génétique au corps où il peut s’accrocher aux cellules immunitaires, qui servent également de bouclier contre le VIH. Une fois attaché aux cellules immunitaires, l’ARN guide amène l’enzyme CAS9 vers les segments spécifiques du génome du VIH pour y être éliminé, ce qui rend le virus inactif.

Timothy Ray Brown pose pour une photo, le lundi 4 mars 2019, à Seattle. Brown, également connu sous le nom de « patient de Berlin », a été la première personne à être guérie de l’infection par le VIH.

Le VIH était une condamnation à mort quasi certaine jusqu’au milieu des années 90, lorsque les médicaments antiviraux en ont fait une maladie chronique avec laquelle les gens peuvent vivre.

Au total, 1,2 million d’Américains sont séropositifs et, même s’ils ont accès aux médicaments, courent le risque de voir leur infection latente refaire surface et potentiellement évoluer vers le SIDA.

Les options de traitement ont considérablement évolué depuis l’identification du VIH au début des années 80. Le déroulement du traitement est passé de la nécessité pour les patients de prendre plusieurs pilules par jour, qui pourraient même ne pas fonctionner correctement au début, à la prise d’une seule pilule quotidienne combinant toutes les thérapies les plus connues en une seule.

On les appelle thérapies antirétrovirales ou médicaments quotidiens qui réduisent la quantité de virus dans le sang à des niveaux indétectables. Ces médicaments sont efficaces, ils ne guérissent pas.

Un remède contre le VIH échappe aux scientifiques depuis des décennies en raison de la manière unique dont le virus détourne les propres cellules de l’organisme.

Le VIH se cache dans les cellules immunitaires du corps, où elles peuvent se protéger contre la destruction par d’autres cellules immunitaires. Cela rend difficile la chasse et la destruction du VIH dans l’organisme, car il existe également un risque d’endommager les cellules saines.

La guérison du VIH se rapproche après que les scientifiques ont trouvé un « coupe-circuit » Le commutateur peut être contrôlé pour éliminer le virus dormant dans les cellules. Des scientifiques de l’Université de Californie à San Diego ont déclaré qu’ils essayaient de trouver le « commutateur » depuis trois décennies.

La technologie CRISPR est particulièrement prometteuse dans de telles situations, car la thérapie est extrêmement ciblée sur des sections très spécifiques du matériel génétique des cellules.

CRISPR signifie Répétitions palindromiques courtes groupées régulièrement espacées. Il a été adapté d’un système naturel d’édition du génome utilisé par les bactéries comme défense immunitaire.

Les chercheurs créent un petit morceau d’ARN « guide » qui se lie à des cibles spécifiques sur les brins d’ADN d’une cellule. L’ARN guide, comme son nom l’indique, guide l’enzyme CAS9 vers les cibles de l’ADN.

CAS9, comme une paire de ciseaux microscopiques, coupe les sections d’ADN désignées. Une fois coupé et privé de ses ingrédients clés, le virus ne peut plus se répliquer et infecter les cellules.

Bien qu’extrêmement prometteuse dans le domaine du traitement des maladies chroniques, la thérapie CRISPR serait extrêmement coûteuse sans garantie de couverture d’assurance. Novartis, par exemple, a lancé une thérapie génique pour une maladie héréditaire de fonte musculaire, qui coûte 2,125 millions de dollars par traitement.

Des chercheurs de la société de biotechnologie Excision BioTherapeutics, basée à San Francisco, ont développé le traitement appelé EBT-101, destiné à être administré aux personnes séropositives qui seraient suivies pendant environ un an.

La technologie a été injectée jusqu’à présent à trois personnes séropositives, et six autres suivront, et s’est révélée sûre. Cependant, l’essai en est encore à ses débuts et les données d’efficacité devraient être publiées l’année prochaine.

Les trois personnes prenaient un médicament antirétroviral pour réduire la quantité de virus détectable dans le sang d’une personne. Il leur a été demandé d’arrêter de le prendre avant l’expérience.

La thérapie génique injectable d’Excision contenait un ARN guide qui dirigeait CAS9 vers les trois segments spécifiques de l’ADN du VIH à couper. Une fois ces segments coupés, les cellules du VIH perdent leur capacité à se répliquer et deviennent ainsi incapables de provoquer une infection.

L’intérêt porté à la technologie CRISPR a donné lieu à des recherches révolutionnaires sur la guérison de l’anémie falciforme, la forme la plus courante de trouble sanguin héréditaire, et a ouvert la voie au développement de traitements pour d’autres maladies invalidantes telles que les types de cancer.

Le graphique ci-dessus montre que le nombre de cas de VIH a diminué chaque année depuis 2016. Il révèle qu’ils ont diminué d’environ 2 pour cent par an jusqu’en 2020, date à laquelle ils ont chuté de 17 pour cent. Le CDC a averti que cette baisse importante était probablement due à une baisse des tests.

Timothy Ray Brown avec son chien Jack, sur Treasure Island à San Francisco en 2011. Brown, connu pendant des années comme le patient de Berlin, a reçu une greffe en Allemagne d’un donneur naturellement résistant au virus du SIDA. On pensait qu’il avait guéri la leucémie de Brown et le VIH

Le Dr William Kennedy, vice-président principal d’Excision, a déclaré que la thérapie génique CRISPR n’a provoqué aucun effet secondaire négatif grave. Tous les effets secondaires qui en résultaient étaient ensuite résolus d’eux-mêmes.

Le Dr Kennedy a déclaré séparément à DailyMail.com que l’équipe était « encouragée par les premiers résultats » qui soutiennent sa capacité à passer au niveau suivant où elle testera des doses plus élevées de thérapie génique.

Il a déclaré : « Il est important de noter que ces données s’appuient sur les résultats de plusieurs études précliniques soulignant le potentiel de notre nouvelle approche dans le traitement des maladies virales chroniques latentes au-delà du VIH.

Quels sont les patients guéris du VIH ? Le Patient berlinois (Timothy Ray Brown) en 2011 Le Patient de Londres (Adam Castillejo) en 2020 Le Patient de Düsseldorf (homme, nom inconnu) en 2023 Le Patient new-yorkais (femme, nom inconnu) en 2022 Le Patiente Espérance (femme, nom inconnu) en 2021 Loreen Willenberg en 2020 Contrairement aux autres patients, dans les cas du patient Esperanza et de Mme Willenberg, leur système immunitaire débarrasse naturellement le virus de leur corps.

« Notre pipeline comprend des thérapies expérimentales contre l’herpès et l’hépatite B. »

Mais l’équipe est confrontée à un combat difficile en raison de la manière spécifique dont le VIH se cache dans le corps et infiltre les cellules saines, les utilisant comme boucliers.

La société n’a pas encore communiqué de données d’efficacité, révélant plutôt que, au moins dans les premiers stades, le traitement s’est avéré sûr. Les participants sont suivis pendant près d’un an, et l’essai uniquement a commencé en janvier 2022.

L’équipe de recherche prévoit également d’étendre son essai pour inclure l’administration de doses plus élevées du traitement, ce qui donnera des résultats en 2024.

Il s’agit également de l’une des rares applications de la technologie CRISPR aux maladies infectieuses.

Le plus souvent, l’édition génétique a été étudiée pour remédier à des maladies chroniques telles que le cancer et des maladies héréditaires comme la drépanocytose, et la plupart ont consisté à retirer du matériel génétique à manipuler avant de le réinsérer, ce qui rend leur recherche unique.

Une poignée de personnes séropositives ont été « effectivement guéries ».

L’une de ces personnes est un homme de 53 ans – connu par les scientifiques sous le nom de patient de Düsseldorf – qui ne prend plus de médicaments antirétroviraux – des comprimés généralement nécessaires quotidiennement pour tenir le virus à distance – depuis quatre ans sans rechute grâce à une souche à risque. greffe de cellules.

Le patient a subi une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) en février 2013, supervisée par une équipe de recherche internationale dirigée par des médecins de l’hôpital universitaire de Düsseldorf.

Adam Castillejo, 40 ans, est la deuxième personne au monde à être guérie du VIH. Plus tôt cette année, il a révélé qu’il était le « patient de Londres »

Avant cela, l’Américain Timothy Ray Brown, surnommé le « patient de Berlin » en raison de l’endroit où il a été traité, avait été déclaré indemne du VIH en 2007 après deux greffes de moelle osseuse.

M. Brown, décédé en 2020 d’une leucémie terminale, était originaire de Seattle mais vivait en Allemagne et a reçu un diagnostic de VIH en 1995.

En 2006, après plus d’une décennie de traitement antirétroviral standard pour supprimer sa maladie, on lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë, un cancer des cellules sanguines.

Son médecin de l’hôpital Charité de Berlin a déclaré que sa meilleure chance de survie était une greffe de moelle osseuse, qui remplace le système immunitaire d’une personne malade par des cellules souches provenant de la moelle osseuse d’une personne en bonne santé.

Brown a survécu à sa première greffe et a arrêté de prendre ses médicaments contre le VIH ce jour-là. Il a subi une autre greffe début 2008. En février 2008, il a été déclaré sans VIH lors de la conférence CROI à Boston.

Il est décédé à 54 ans quelques jours seulement après avoir annoncé qu’il luttait depuis des mois contre un cancer du sang agressif.

Et au Royaume-Uni, le « patient de Londres », désormais connu sous le nom d’Adam Castillejo, est devenu la deuxième personne à être guérie du VIH.

Le patient a reçu un diagnostic de VIH en 2003. Il a commencé à suivre un traitement antirétroviral (ou TAR, qui sont des médicaments suppresseurs de virus) pour contrôler l’infection en 2012. Depuis 1996, date à laquelle le TAR a été découvert, il a été recommandé comme traitement immédiat. traitement post-diagnostic. Les chercheurs ne précisent pas pourquoi le patient de Londres a suivi neuf ans avant de commencer un traitement antirétroviral.

Il a développé un lymphome hodgkinien cette année-là. En 2016, il a accepté une greffe de cellules souches…