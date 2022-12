Le traitement DIY de Malaika Arora contre la chute des cheveux a besoin de votre attention

L’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma dans les premiers rôles. Virat est joué par Neil, Sai par Ayesha et Pakhi par Aishwarya. L’histoire tourne autour de la saga d’amour entre ces trois-là. Virat et Sai étaient un couple avant mais les situations l’ont fait épouser Pakhi. Mais Sai est de retour dans sa vie et maintenant il y a des enfants – Savi et Vinayak. Savi est la fille de Virat et Sai tandis que Vinu est le fils de Pakhi. Mais l’est-il ? Eh bien, il y a beaucoup de rebondissements.

Actuellement, Neil Bhatt alias Virat est à la recherche de son fils Vinayak qui a disparu il y a quelques années. C’est Sai qui est parti avec Vinayak après que la famille Chavan ait choisi Pakhi plutôt qu’elle. Puis il y eut un accident et tout le monde considéra Sai et Vinayak comme morts. Mais Sai est vivant et Vinayak a disparu. Des années plus tard, Virat a un indice sur Vinayak et maintenant il cherche son fils. Pendant ce temps, Savi et Vinu sont devenus de bons amis et ressemblent davantage à des frères et sœurs. Ainsi, pendant que Virat et Pakhi partent en lune de miel, Sai emmène Savi et Vinu déjeuner.

Dans l’épisode, on verra que Sai, Vinu et Savi déjeunent dans un dabba mais voila, Pakhi et Virat qui reviennent de lune de miel font une pause pour déjeuner et se présentent au même endroit. Comment? cela reste à découvrir.

Regardez la vidéo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ci-dessous :

Dans une autre vidéo promotionnelle de l’émission, on peut voir que Vinu appelle Sai ‘chhoti maa’. La torsion est que Vinu est en fait Vinayak qui avait disparu. Virat a appris cette vérité. Mais un autre fait est que Pakhi ne peut jamais concevoir, il est donc dans un dilemme quant à savoir s’il doit informer Sai ou non. Au fur et à mesure que Sai apprend l’existence de Vinu, elle l’éloignera certainement de Pakhi. Alors que pensez-vous qu’il va se passer ensuite ?