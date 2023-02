L’Ukraine a privé les droits linguistiques de plus de 150 000 Hongrois vivant sur son territoire

Le Conseil de l’Europe publiera cet été un rapport sur les allégations de discrimination de l’Ukraine à l’encontre des Hongrois et des Roumains de souche vivant sur son territoire, a annoncé mercredi le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto. Les habitants hongrois de la région de Transcarpatie ont perdu le droit à l’éducation dans leur langue et ont été enrôlés de force dans l’armée de Kiev.

Dans un message sur Facebook, Szijjarto a déclaré que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe – qui examine le droit constitutionnel et les réformes démocratiques – rendra son avis sur la question en juillet.

"Lorsque la guerre a éclaté à côté, nous avons décidé de ne pas mentionner le cas de violations des droits contre les communautés nationales", Szijjarto a écrit. "Malheureusement, en Ukraine, une nouvelle loi a été récemment adoptée, qui restreint davantage les droits des minorités."















Szijjarto faisait référence à une loi adoptée en décembre qui exigeait que la langue ukrainienne soit utilisée dans la plupart des aspects de la vie quotidienne et publique, y compris dans les écoles. Les lois linguistiques précédentes adoptées par Kiev ont été critiquées par la Commission de Venise pour ne pas avoir protégé les droits linguistiques des minorités, et la dernière législation a été condamnée par les organisations de défense des droits de l’homme.

Environ 156 000 Hongrois de souche vivent en Ukraine, la plupart dans la région de Transcarpatie. Faisant autrefois partie de l’Empire austro-hongrois, cette région est tombée sous contrôle soviétique après la Seconde Guerre mondiale et est restée aux mains de Kiev lorsque la RSS d’Ukraine est devenue l’Ukraine moderne après la chute de l’URSS. L’Ukraine abrite également environ 150 000 Roumains de souche et plus de 250 000 Moldaves, et Bucarest s’est joint à Budapest pour exiger la révision de la loi linguistique.

L’enrôlement forcé par le gouvernement ukrainien des Hongrois de Transcarpathie dans le service militaire a encore attisé les tensions entre Budapest et Kiev. Alors que des vidéos ont fait surface le mois dernier montrant des troupes ukrainiennes pressant des recrues en service, Szijjarto a condamné le “brutal” nature du projet.

Si le Conseil de l’Europe ne parvenait pas à résoudre les griefs de la Hongrie, Szijjarto a écrit dans un message séparé sur Facebook que Budapest porterait son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme – elle-même un organe du conseil – en tant que “dernier recours.”