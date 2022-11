Le traitement des femmes par les talibans pourrait être un crime contre l’humanité, selon des experts de l’ONU

Le traitement des femmes et des filles afghanes par les talibans, y compris leur exclusion des parcs et des gymnases ainsi que des écoles et des universités, pourrait constituer un crime contre l’humanité, a déclaré vendredi un groupe d’experts de l’ONU.

L’évaluation du rapporteur spécial des Nations unies sur l’Afghanistan, Richard Bennett, et de neuf autres experts des Nations unies indique que le traitement des femmes et des filles peut constituer une “persécution fondée sur le sexe” en vertu du Statut de Rome auquel l’Afghanistan est partie.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate d’un porte-parole des talibans à une demande de commentaires de Reuters sur l’évaluation des experts.

« Confiner les femmes chez elles équivaut à de l’emprisonnement », ont déclaré les experts dans un communiqué, ajoutant que cela risquait d’entraîner une augmentation des niveaux de violence domestique et des problèmes de santé mentale. Les experts ont également cité en exemple l’arrestation au début du mois de la militante Zarifa Yaqobi et de quatre collègues masculins.

Ils restent en détention, ont indiqué les experts.

Les talibans ont succédé à un gouvernement soutenu par l’Occident en août 2021. Ils disent respecter les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique.

Les gouvernements occidentaux ont déclaré que les talibans devaient inverser leur cours sur les droits des femmes, y compris un demi-tour sur les signaux qu’ils ouvriraient des lycées pour filles, pour toute voie vers la reconnaissance formelle du gouvernement taliban.

Par ailleurs, un porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU a appelé les autorités talibanes à cesser immédiatement de recourir à la flagellation publique en Afghanistan.

Ravina Shamdasani a déclaré que le bureau avait documenté de nombreux incidents de ce type ce mois-ci, notamment une femme et un homme fouettés 39 fois chacun pour avoir passé du temps seuls ensemble en dehors du mariage.