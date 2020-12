Les scientifiques voient les premiers résultats prometteurs des premières études testant l’édition de gènes pour des troubles sanguins douloureux héréditaires qui affectent des millions de personnes dans le monde, en particulier les Noirs.

Les médecins espèrent que le traitement unique, qui consiste à modifier définitivement l’ADN dans les cellules sanguines avec un outil appelé CRISPR, peut traiter et éventuellement guérir la drépanocytose et la bêta-thalassémie.

Des résultats partiels ont été présentés samedi lors d’une conférence de l’American Society of Hematology et certains ont été publiés par le New England Journal of Medicine.

Les médecins ont décrit 10 patients qui sont au moins plusieurs mois retirés de leur traitement. Tous n’ont plus besoin de transfusions sanguines régulières et sont exempts de crises douloureuses qui ont frappé leur vie auparavant.

Victoria Gray, la première patiente de l’étude sur la drépanocytose, souffrait depuis longtemps de douleurs intenses qui l’envoyaient souvent à l’hôpital.

«J’avais des douleurs douloureuses, des douleurs aiguës, des douleurs brûlantes, vous l’appelez. C’est tout ce que j’ai connu toute ma vie », a déclaré Gray, 35 ans, qui vit à Forest, dans le Mississippi. «J’avais mal partout où mon sang coulait.»

Depuis son traitement il y a un an, Gray s’est sevrée des analgésiques dont elle dépendait pour gérer ses symptômes.

«C’est quelque chose que j’ai prié toute ma vie», dit-elle. «Je prie que tout le monde obtienne les mêmes résultats que moi.»

La drépanocytose affecte des millions de personnes, principalement des Noirs. La bêta-thalassémie touche environ une personne sur 100 000. Le seul remède maintenant est une greffe de moelle osseuse d’un donneur étroitement apparié sans la maladie comme un frère ou une sœur, ce que la plupart des gens n’ont pas.

Les deux maladies impliquent des mutations dans un gène de l’hémoglobine, la substance des globules rouges qui transporte l’oxygène dans tout le corps.

Dans la drépanocytose, une hémoglobine défectueuse conduit à des cellules sanguines déformées en forme de croissant qui ne transportent pas bien l’oxygène. Ils peuvent coller ensemble et obstruer les petits vaisseaux, provoquant de la douleur, des lésions organiques et des accidents vasculaires cérébraux.

Les personnes atteintes de bêta-thalassémie n’ont pas suffisamment d’hémoglobine normale et souffrent d’anémie, de fatigue, d’essoufflement et d’autres symptômes. Les cas graves nécessitent des transfusions toutes les deux à cinq semaines.

Le traitement étudié s’attaque au problème à ses racines génétiques.

Dans l’utérus, les fœtus fabriquent un type spécial d’hémoglobine. Après la naissance, lorsque les bébés respirent seuls, un gène est activé qui ordonne aux cellules de changer et de fabriquer une forme adulte d’hémoglobine à la place. L’hémoglobine adulte est ce qui est défectueux chez les personnes atteintes de l’une de ces maladies. L’édition CRISPR vise à supprimer le gène de commutation.

« Ce que nous faisons, c’est de désactiver cet interrupteur et de faire croire aux cellules qu’elles sont de retour in utero, essentiellement », de sorte qu’elles fabriquent à nouveau l’hémoglobine fœtale, a déclaré un responsable de l’étude, le Dr Haydar Frangoul du Sarah Cannon Research Institute de Nashville.

Le traitement consiste à retirer les cellules souches du sang du patient, puis à utiliser CRISPR dans un laboratoire pour éliminer le gène de commutation. Les patients reçoivent des médicaments puissants pour tuer leurs autres cellules sanguines défectueuses. Ensuite, ils reçoivent leurs propres cellules souches modifiées en laboratoire.

Les résultats de samedi concernaient les 10 premiers patients, sept atteints de bêta-thalassémie et trois atteints de drépanocytose. Les deux études en Europe et aux États-Unis sont en cours et comprendront 45 patients chacune.

Les tests jusqu’à présent suggèrent que l’édition génique fonctionne comme souhaité sans effets indésirables, a déclaré Frangoul.

«Les résultats préliminaires sont extrêmement encourageants», a-t-il déclaré.

L’étude a été parrainée par les fabricants de la thérapie – CRISPR Therapeutics, dont le siège est à Zoug, en Suisse, et Vertex Pharmaceuticals, basée dans le Massachusetts. Certains responsables d’études consultent pour les entreprises.

Par ailleurs, le Dr David Williams du Boston Children’s Hospital, affilié à Harvard, a donné des résultats partiels d’une étude testant un nouveau type de thérapie génique qui cherche également à restaurer la production d’hémoglobine fœtale chez les drépanocytaires.

Six patients, dont un aussi jeune que 7 ans, ont reçu le traitement, au cours duquel certaines de leurs cellules souches sanguines ont été prélevées et modifiées en laboratoire pour étouffer le gène de commutation de l’hémoglobine. Aucun n’a eu de crise de douleur, cinq des six n’ont plus besoin de transfusions et tous ont une hémoglobine presque normale, a-t-il rapporté lors de la conférence et dans le journal médical.

Les subventions gouvernementales ont payé les travaux. Williams est nommé sur un brevet pour la thérapie, que Boston Children’s a accordé à Bluebird Bio Inc. de Cambridge, Massachusetts. La société a fourni la thérapie pour l’étude, qui recrutera 10 personnes en tout pour établir la sécurité. Une étude plus large pour tester l’efficacité est prévue.

Williams, qui n’était pas impliqué dans l’étude de Frangoul, a déclaré qu’il «valide cette approche» de ciblage du gène de commutation de l’hémoglobine pour lutter contre la drépanocytose.

