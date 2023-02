Le traitement de Vinicius ne fait qu’encourager les abus racistes

Le brillant ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, est un jeune joueur brésilien noir talentueux, passionnant et prospère qui, à mon avis, est indiscutablement traité de manière atroce par le football espagnol et par certaines parties du pays. En partie à cause de la couleur de sa peau. Ce qui se passe est une honte pure et simple, quelque chose que les gens justes, décents et honnêtes devraient être repoussés et poussés à protester.

La saison dernière, toujours âgé de 21 ans, il était la moitié du partenariat le meilleur, le plus important et le plus exaltant du football mondial. Lui et Karim Benzema ont totalisé 100 buts et passes décisives entre eux alors que le Real Madrid est devenu simultanément champion d’Espagne et d’Europe. pour la deuxième fois seulement en 64 ans: co-auteur d’une réalisation absolument stellaire.

Cette saison, dans une équipe fragile et sujette aux blessures où il a souvent dû assumer les responsabilités de Benzema alors que le détenteur du Ballon d’Or est blessé, Vinicius a produit 19 contributions de buts en 31 matches (13 buts et 6 passes), ce qui signifie que, dans le contexte, il a de nouveau été exceptionnel. Il fait son travail, et il le fait avec brio, tandis que Madrid lutte pour la cohérence et pour le niveau d’intensité de la saison dernière.

A 22 ans, et un ailier – pas un gardien, un milieu de terrain organisateur ou un défenseur central expérimenté ; J’insiste sur ces points car il est essentiel que vous compreniez à quel point son importance est devenue remarquable – non seulement il est de loin le joueur le plus utilisé de Madrid cette saison, mais il a des kilomètres d’avance sur tout le monde en termes de minutes jouées. De Los Blancos‘ 32 matchs, il en a commencé 31 et a joué dans chacun d’eux.

Les champions d’Europe ont un minimum garanti de 25 matches à jouer cette saison mais pourraient en jouer jusqu’à 32 de plus. Toutes choses étant égales par ailleurs, ce jeune homme doté de ce que Carlo Ancelotti appelle un athlétisme et une robustesse prodigieux d’élite serait utilisé dans chacun des onze de départ du manager italien – potentiellement une saison de 64 matchs.

Mais si ceux qui l’intimident, le provoquent, l’abusent et l’attaquent ici en Espagne réussissent, cette légende émergente – huitième lors du vote du Ballon d’Or la saison dernière – sera blessée ou suspendue pour la plupart d’entre eux. C’est le niveau de malveillance déployé contre Vinicius.

Au cours des dernières semaines, performant avec détermination à un moment où presque tout le monde dans l’équipe d’Ancelotti a lutté pour une raison ou une autre, Vinicius a dû : souffrir en voyant son effigie pendue et suspendue à un pont à Madrid ; supporter ce que LaLiga a confirmé être des abus racistes de la part des fans lors de plusieurs matches cette saison; recevoir une tentative scandaleuse et inacceptable de Gabriel Paulista de Valence pour lui donner un coup de pied en l’air ; subir plus de fautes que tout autre joueur dans l’une des cinq meilleures ligues européennes ; écouter ou lire des bêtises incessantes de gens vides de sens qui devraient mieux savoir que ilVinicius, est en fait le problème.

C’est mon opinion personnelle que si tout cela arrivait à un jeune Espagnol blanc, il y aurait une éruption torrentielle de choc et d’horreur, une unanimité sur qui a raison et qui a tort. Je n’ai pas de preuve, mais c’est mon opinion honnête et inébranlable.

Majorque est loin d’être les seuls méchants dans ce scénario, mais ils sont une bonne représentation de la façon dont l’Espagne et le football espagnol échouent à Vinicius. Ce week-end, l’ailier a été victime d’une faute 10 fois de plus, a été provoqué tout au long de la défaite 1-0 de Madrid par des rivaux et par les supporters locaux (dont certains étaient dans les limites de ce qui constitue une “atmosphère hostile” et dont certains étaient catégoriquement ‘t), et a été averti parce que l’un de ses agresseurs, Pablo Maffeo, a escroqué le pauvre vieil arbitre.

L’arbitre, Alejandro Hernandez Hernandez, aurait eu besoin d’yeux à l’arrière de la tête et de trois ou quatre autres assistants pour garder une trace de la chicanerie qui se passait dans une tentative d’ecchymose, d’intimidation et de provocation de la jeune star brésilienne. Aucun joueur madrilène n’a été victime d’une faute toutes les neuf minutes, comme Vinicius l’était à Son Moix, depuis Isco en 2013. Dix ans sans traitement comme celui-ci.

Ce qui est à la fois pathétique et sournois dans l’attitude de la majorité des joueurs de Majorque, c’est qu’ils ont commencé cette vendetta émergente, l’ont transformée en intimidation stratégique et, sans aucun doute, prouvent les sages conseils de George Bernard Shaw sur la lutte contre les cochons. Le brillant dramaturge irlandais a mis en garde : “Ne vous battez jamais avec des cochons – vous allez vous salir tous les deux, mais les cochons vont adorer ça.”

En d’autres termes, il y a certains conflits dans lesquels vous ne devriez pas entrer car, même si vous gagnez, vous en sortirez inévitablement terni. C’est ainsi que cela a fonctionné entre Vinicius et Maffeo de Majorque, Martin Valjent et Antonio Raillo.

L’amertume de cette querelle s’est révélée en mars dernier lorsque Madrid s’est imposé 3-0 sur l’île. La fente aux jambes droites et aux crampons de Maffeo à Vinicius a attrapé les jambes, le tibia droit et le genou gauche de l’ailier, et l’arbitre Jose Maria Sanchez Martinez l’a ignoré. Lorsque Vinicius a refusé l’offre de Maffeo de le récupérer sur le terrain, les choses ont éclaté. Valjent et Raillo se sont relayés pour tomber nez à nez avec le joueur brésilien, lui piquant le torse, lui disant de se taire. Maffeo a tiré sur la chemise de Vinicius et a protesté avec lui pour avoir eu l’audace de ne pas serrer la main et de s’être plaint à l’arbitre. Vinicius a été condamné pour avoir protesté, ce qui signifie que l’auteur d’un tacle volant vicieux et délibéré qui aurait dû être donné comme un rouge direct et puni d’une longue interdiction s’en est sorti indemne.

Depuis ce jour, ces joueurs – et d’autres – ont lancé une campagne pour suggérer que Vinicius est le problème.

Vinicius a subi plus de fautes que tout autre joueur des cinq ligues européennes cette saison. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le joueur brésilien a commencé à réagir à la provocation qu’ils lui imposent, ainsi qu’à d’autres voyous. Il les dénigre, implore les arbitres de le protéger, gesticule vers le ciel de frustration et de colère. Dans le cas de Paulista la semaine dernière, Vinicius a rebondi sur le gazon où il avait atterri et a sprinté pour affronter son compatriote brésilien, se retenant à peine de décrocher un coup de poing.

Vinicius, à présent, n’est catégoriquement pas sans reproche. Il a été entraîné dans la boue.

Comme GB Shaw l’a averti, ceux qui veulent dépeindre le Brésilien comme le “méchant” ou “le problème” peuvent désormais, grâce à leur méfait et à la durée d’attention incroyablement courte de certains médias et fans, utiliser sa réponse agressive à être attaqué comme faux carburant pour prétendre qu’il est en faute. C’est un éclairage au gaz insidieux et intolérable. Pur et simple.

Maffeo a déclaré l’autre jour : “Quand j’étais à l’école, les professeurs disaient que je m’étais mal comporté. Ma mère m’a dit que ce n’était pas possible que tous les professeurs soient venus me chercher — ‘Tu dois mal faire les choses’. ‘ Je pense que c’est la même chose avec Vinicius. Ce n’est pas que nous voulons tous l’attraper, c’est qu’il doit y avoir quelque chose là-dedans.”

Dans les jours qui ont précédé ce match, Raillo a déclaré: “Si un jour je dois montrer à mon enfant quelques joueurs exemplaires de Madrid, ce sera [Luka] Modric ou [Toni] Kroos mais jamais Vinicius.”





Après que Madrid soit revenu de 2-0 pour gagner 3-2 à Villarreal lors de la Copa del Rey le mois dernier, avec Vinicius marquant le premier but, un journaliste myope a demandé à Ancelotti lors de la conférence de presse d’après-match : “… mais avec Vinicius, il y a toujours une sorte de problème …” L’Italien a répondu: “… Ce que j’ai vu, c’est que les rivaux lui ont donné beaucoup de coups de pied aujourd’hui … comme toujours.”

Dimanche après-midi, Ancelotti a déclaré: “Aujourd’hui, l’arbitre a ignoré les fautes répétées. C’est censé signifier une réservation si les fautes se répètent encore et encore. Tout ce qui se passe n’est pas la faute de Vinicius. Il veut seulement jouer au football, mais il y a une atmosphère provocatrice provoquée par des adversaires qui se coincent en lui et le commettent. L’attention externe, dans ce cas, doit changer. Il est temps d’étudier ce qui est arrivé à Vinicius aujourd’hui.

Lorsque Paulista a semblé essayer de séparer la jambe de Vinicius de son torse l’autre soir, il y a eu une réaction extrêmement importante de la part des coéquipiers madrilènes de l’ailier. Auparavant, ils l’ont souvent laissé combattre son propre coin, l’ont laissé tourmenter ses bourreaux avec le ballon dès que le jeu reprend.

Pas cette fois. Eux aussi savent que les choses sont en train de devenir complètement incontrôlables.

Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos puis Eder Militao, blessé, sont allés chercher le défenseur valencien. C’était un moment clair et menaçant “Tous pour un et un pour tous” qui visait à lancer l’avertissement à tous leurs futurs rivaux : Si tu viens pour lui, nous viendrons pour toi.

Un message plus modéré, dans la lignée de celui d’Ancelotti, est venu de Nacho après la défaite à Majorque. Il a déclaré: “Je pense que les gens créent une atmosphère autour de Vinicius qui ne rend absolument service à personne, encore moins à lui. Nous aimons tous le football; il est temps de mettre toute cette stupidité de côté.”

Un thème sage : équilibré et optimiste.

Ce qui est troublant, c’est que les rivaux mesquins auront remarqué que, parce qu’il est entraîné dans cette campagne bien construite et malveillante “chasser Vinicius, puis l’allumer”, le joueur brésilien commence souvent chaque match prêt pour quatre batailles : contre son marqueur, contre l’autre équipe, contre l’arbitre et contre les supporters à l’extérieur. Tôt ou tard, il sera distrait de son objectif premier : gagner des parties. Tôt ou tard, il laissera la frustration et la colère prendre le dessus et il sera expulsé. Tôt ou tard, le cirque s’agrandira.

Maffeo, Valjent, Raillo, Paulista et leurs semblables ne peuvent-ils pas voir que c’est leur comportement qui aide les racistes – comme ceux qui ont qualifié Vinicius d’insultes raciales dimanche et ceux qui ont accroché cette effigie à un pont devant le Madrid derbi le mois dernier – justifier leurs actions ?

Le football espagnol a un gros problème, laid et croissant, avec la façon dont Vinicius est traité. Il est temps pour chaque personne qui voit les choses telles qu’elles sont vraiment de s’exprimer, à plusieurs reprises, jusqu’à ce que ce talent scintillant puisse faire son travail sans être persécuté pour qui il est ou la couleur de sa peau.