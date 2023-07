Le traitement de Nigel Farage par Coutts est honteux – trop d’entreprises ont laissé l’extrémisme éveillé devenir leur credo officiel

La Grande-Bretagne était autrefois une terre qui chérissait la liberté.

Mais maintenant, nos libertés essentielles sont menacées par la révolution éveillée qui cherche impitoyablement à imposer son idéologie à notre vie civique.

Nos libertés essentielles sont menacées par la révolution éveillée qui cherche impitoyablement à imposer son idéologie à notre vie civique par le biais d’entreprises comme Coutts Bank

L’amitié de Nigel Farage avec Donald Trump et les attaques contre le roi étaient les raisons pour lesquelles son compte bancaire Coutts a été fermé, des documents révélés cette semaine Crédit : Getty

Au lieu de tenir tête aux fanatiques de gauche, trop d’entreprises et d’institutions publiques de premier plan ont laissé l’extrémisme politiquement correct devenir leur credo officiel.

Les radicaux de la justice sociale sont désormais plus susceptibles de se trouver dans les salles de réunion que dans les studios.

Les messagers de la vertu des entreprises se présentent comme les champions de la tolérance, mais ils recourent constamment à l’intimidation dans leurs demandes de soumission à leur dogme.

L’endoctrinement de masse, les tests de pureté doctrinale, les chasses aux sorcières et les accusations de crimes de pensée font partie de leurs méthodes.

Cette réalité choquante a été mise en évidence dans la décision de la banque Coutts de fermer le compte de Nigel Farage en raison de ses opinions politiques.

Une banque exclusive qui s’adresse aux riches, Coutts a été surpris en train d’agir comme le bras d’un régime autoritaire contre un dissident.

« Pas d’arme plus cruelle »

Au début, lorsque Farage a affirmé qu’il était la cible d’une vendetta politique, Coutts a nié l’accusation et a apparemment divulgué à la BBC des informations censées montrer qu’il avait été abandonné par la banque parce qu’il n’avait pas atteint les seuils financiers élevés pour être client.

Il y avait des gloussements prévisibles et suffisants parmi les classes de bavardage métropolitaines à cette révélation apparente, dirigée par Jon Sopel, l’ancien correspondant de la BBC et affichiste de la radiodiffusion progressive.

Il a tweeté: « Vous devez vous sentir un peu comme un Charlie si vous êtes Nigel Farage et que vous prétendez que tout est une histoire d’établissement, votre compte a été fermé alors que vous n’êtes pas assez riche pour Coutts. »

Mais il s’est avéré que Farage avait raison.

Coutts avait recouru à la tromperie, ce qui n’était guère rassurant dans une entreprise censée être fondée sur la confiance.

Comme Farage l’a découvert grâce à ses recherches acharnées, la banque avait compilé un dossier politique de 36 pages à son sujet qui a été utilisé pour justifier son retrait en tant que client.

La banque fait partie du groupe NatWest, et leur comportement était si flagrant que la nuit dernière, la directrice générale, Dame Alison Rose, a présenté des excuses humiliantes, admettant que les commentaires de Coutts à son sujet étaient « profondément inappropriés ».

Le rapport de la banque est un document extraordinaire, dont l’existence même illustre la sinistre ampleur de la prise de contrôle éveillée. À certains endroits, cela ressemble à quelque chose qui aurait été rédigé par la Stasi en Allemagne de l’Est avant la chute du mur de Berlin.

Dans d’autres parties, cela ressemble au bavardage d’un théoricien du complot juvénile de gauche dure lisant la politique dans une université obscure.

La Russie est mentionnée 144 fois, ainsi que des références à Donald Trump, à la star du tennis Novak Djokovic et même au comédien Ricky Gervais, dont la routine « transphobe » attire la désapprobation de Coutts.

Au milieu de telles absurdités, il est clair que Coutts était déterminé à expulser Farage parce que, comme l’indique le rapport, sa politique « ne correspond pas aux valeurs de la banque ».

Un tel commentaire aurait été impensable il y a moins d’une décennie.

Mais aujourd’hui, en raison de la révolution éveillée, Coutts se voit un commissaire politique avec le droit de surveiller les opinions de ses clients et de prendre des mesures disciplinaires contre tout hérétique qui refuse de se conformer à l’orthodoxie actuelle.

Une forme très britannique de maccarthysme opère désormais parmi nous, bien plus sombre que le climat d’intimidation originel créé par le sénateur alcoolique anticommuniste Joe McCarthy dans l’Amérique des années 1950.

Le retrait d’un compte bancaire ne saurait être une arme plus cruelle, car dans notre société moderne de haute technologie, il est impossible de fonctionner sans accès à de telles installations.

Quiconque fait l’objet d’une telle sanction a véritablement été qualifié d’« ennemi du peuple ».

Pourtant, l’approche de Coutts est truffée d’hypocrisies.

La banque se vante de son rôle d’« organisation inclusive », mais exclut Farage.

Il bavarde sur l’égalité, mais se livre à un acte flagrant de discrimination politique, qui est censé être interdit en vertu de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres lois, y compris la loi de 2010 sur l’égalité.

Son dossier l’accuse d’être « déconnecté de la société au sens large », mais le Brexit a remporté 52% des voix lors du référendum de 2016.

Personne n’a jamais voté pour la révolution éveillée.

Farage est sorti, mais la banque a toujours dans ses livres des gangsters, des gangsters organisés et des despotes d’outre-mer.

Et il est révélateur de comparer la traque de Farage avec l’approche douce et douce de l’establishment envers les manifestants de Just Stop Oil, même si la banque admet que Farage était toujours poli et courtois avec le personnel.

Contrairement aux fauteurs de troubles écologiques impolis, égoïstes et perturbateurs.

Mais leurs opinions, bien sûr, sont acceptables, contrairement à celles de Farage.

Coutts est un exemple classique de la façon dont la folie éveillée prévaut désormais dans les rangs supérieurs des secteurs privé et public.

« Renforcer la loi »

Directrice générale depuis 2019, Alison Rose a été décrite comme une « partisane passionnée de la diversité », il n’est donc pas surprenant que NatWest soit devenu un bastion de l’orthodoxie à la mode.

Comme une mairie de la gauche folle dans les années 1980, la banque se livre désormais constamment à la politique des gestes, comme décorer son siège social de Londres aux couleurs arc-en-ciel de Pride et introduire un code du personnel qui permet aux employés d’être des hommes ou des femmes à des jours différents.

Mais du bien peut venir de cette histoire déprimante.

L’ampleur de la domination totalitaire a enfin été révélée et, grâce au courage de Farage, de nombreux autres cas de fermetures de comptes bancaires politisés et arbitraires ont été mis au jour.

Farage a attiré le soutien de tous les côtés du spectre politique.

Même Jon Sopel a été contraint de s’excuser.

Mais les mots chaleureux ne suffisent pas.

Le gouvernement a donc raison d’envisager de renforcer la loi sur la liberté d’expression, ainsi que d’entreprendre une révision du traitement des clients par les banques.

Les institutions qui se livrent à un comportement totalitaire devraient perdre leur licence.

C’est la Grande-Bretagne, la nation qui a créé la Magna Carta, a été la pionnière de la démocratie parlementaire et a vaincu la tyrannie nazie.

En claironnant ses « valeurs », Coutts trahit nos traditions.