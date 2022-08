Le traitement de Man City a laissé l’attaquant de l’Angleterre “rageant, furieux”

Raheem Sterling a déclaré qu’il était “furieux” et “déchaîné” par la façon dont sa carrière à Manchester City s’est terminée cet été.

L’attaquant a mis fin à son séjour de sept ans au stade Etihad après avoir scellé un transfert aux rivaux de la Premier League, Chelsea, dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de livres sterling.

Sterling avait précédemment déclaré qu’un manque de temps de jeu avait conduit à son départ, mais il a maintenant exprimé son mécontentement quant à la façon dont il a été traité à City.

“Tout le monde veut se sentir désiré, le football n’est pas différent”, a déclaré Sterling Sports du ciel. “Lorsque vous jouez à fond, que vous sacrifiez certains des anniversaires de vos enfants, puis que vous êtes traité d’une certaine manière, c’est décevant.

“À l’époque, j’étais furieux, furieux, mais c’est parti, c’est du passé et je ne peux me concentrer que sur le présent, qui est maintenant, ici à Chelsea, et l’opportunité que j’ai ici de sortir et de montrer mes talents encore une fois.”

Interrogé sur les principaux facteurs qui ont conduit à son transfert à Chelsea, Sterling a déclaré: “Des malentendus, des contrats qui se terminent. C’était dommage de voir comment cela s’est terminé à la fin parce que j’ai passé un si bon moment là-bas.

Raheem Sterling a déclaré qu’il était bouleversé par la fin de sa carrière à Manchester City. Photo de James Williamson – AMA/Getty Images

“Beaucoup de choses sont entrées en jeu, beaucoup de raisons, mais je ne me plaignais pas, j’étais prêt à relever le défi et, comme vous pouvez le voir, même avec certaines des performances que j’ai réalisées, vous ne pouviez pas vous garantir un place donc cela n’avait tout simplement pas de sens de mener une bataille que vous ne pourrez jamais gagner.”

Depuis son transfert à Stamford Bridge, Sterling a débuté les deux premiers matchs de championnat de Chelsea et a obtenu une passe décisive lors du match nul 2-2 contre Tottenham la semaine dernière.

Sterling a déclaré qu’il était reconnaissant au nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, de l’avoir amené au club et de lui avoir donné la chance de profiter à nouveau de son football.

“C’était leur intention, comment ils m’ont approché”, a déclaré Sterling. “Je n’écoutais pas les promesses, je voyais l’action et je pense que c’est l’un des facteurs qui m’a fait vraiment considérer le club de football, la façon dont ils m’ont montré à quel point je pouvais avoir un rôle important ici.

“C’était une possibilité que je ne laisserais pas passer. C’est une bénédiction déguisée, c’est un autre défi et un défi sur lequel je reviendrai à la fin de ma carrière et je sais que j’ai pris la relève et je peux être heureux avec moi même.

“La plus grande partie consistait juste à jouer au football semaine après semaine. C’était la première fois de ma carrière que je vivais cela, c’était une sorte de choc, alors je voulais juste recommencer à jouer et à profiter à nouveau de mon football. C’était aussi simple que ça, et je savais qu’une fois que je pourrais faire ça, je pourrais être heureux et le montrer sur le terrain.”