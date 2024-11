Le traitement de l’insomnie réduit la dépression post-partum, selon une étude

Alors que de nombreuses personnes pensent qu’un mauvais sommeil pendant la grossesse est inévitable, de nouvelles recherches ont déterminé que la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (CBTi) pendant la grossesse peut non seulement améliorer les habitudes de sommeil, mais également lutter contre la dépression post-partum.

Des chercheurs des campus d’Okanagan et de Vancouver de l’UBC, ainsi que de l’Université de Calgary, ont découvert que l’administration du CBTi pendant la grossesse réduit considérablement les symptômes dépressifs post-partum après l’arrivée du bébé.

« Une intervention précoce est cruciale pour la santé mentale du nourrisson et des parents », déclare la Dre Elizabeth Keys, professeure adjointe en École de sciences infirmières de l’UBCO et un co-auteur de l’étude. « Notre recherche explore comment la résolution des problèmes de sommeil comme l’insomnie peut conduire à de meilleurs résultats en matière de santé mentale pour les familles, aidant ainsi les parents et leurs enfants à s’épanouir. »

Le CBTi est une intervention thérapeutique qui identifie les pensées, les comportements et les habitudes de sommeil qui contribuent à l’insomnie. Le traitement consiste à remettre en question ou à recadrer les idées fausses et à restructurer les habitudes de manière à améliorer la qualité du sommeil.

« Le CBTi est la référence en matière de traitement de l’insomnie et il a été démontré de manière constante qu’il améliore les symptômes de la dépression », explique le Dr Keys. « Ses effets thérapeutiques sont similaires à ceux des antidépresseurs chez les adultes, mais avec moins d’effets secondaires, et sont donc souvent préférés par les femmes enceintes. »

Soixante-deux femmes évaluées pour l’insomnie et les symptômes dépressifs ont participé à l’étude, la moitié étant assignées au hasard à un groupe d’intervention et l’autre moitié à un groupe témoin.

«Nous avons constaté que le CBTi pendant la grossesse améliorait considérablement le sommeil et réduisait les symptômes dépressifs post-partum des participantes», explique le Dr Keys. « Ce sont des résultats extrêmement encourageants pour tous ceux qui ont eu des difficultés au cours de ces premières semaines et mois avec leur nouveau-né. »

Les résultats indiquent qu’un traitement efficace de l’insomnie pendant la grossesse peut servir de facteur de protection contre la dépression post-partum.

« Notre étude s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles le traitement de l’insomnie pendant la grossesse est bénéfique pour divers résultats », explique le Dr Keys. « Il est temps d’explorer comment nous pouvons rendre ce traitement plus accessible aux personnes enceintes à travers le pays, dans le but d’améliorer l’équité en matière de santé du sommeil.

La recherche met en lumière les collaborations interdisciplinaires qui se produisent entre les campus de Vancouver et d’Okanagan de l’UBC, ainsi qu’avec des chercheurs de partout au Canada. La Dre Elizabeth Keys est de l’UBCO tandis que la Dre Lianne M. Tomfohr-Madsen, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et intersectionnalité, est basée à l’UBC de Vancouver.

Le Dr Keys et le Dr Tomfohr-Madsen sont les chercheurs principaux de l’équipe Sleep Equity Reimagined des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et membres du Consortium canadien de recherche sur le sommeil.

L’étude paraît dans le numéro d’octobre de Journal des troubles affectifs.