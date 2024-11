Le traitement de l’insomnie pendant la grossesse peut prévenir la dépression post-partum : étude

New Delhi, 1er novembre (SocialNews.XYZ) Bien qu’un mauvais sommeil pendant et après la grossesse soit courant, des chercheurs canadiens ont suggéré une thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (CBTi), qui peut non seulement améliorer les habitudes de sommeil, mais également traiter la dépression post-partum.

L’équipe de l’Université de Colombie-Britannique Okanagan et du campus de Vancouver de l’Université de Calgary a montré que le CBTi, qui peut détecter les pensées, les comportements et les habitudes de sommeil conduisant à l’insomnie, pendant la grossesse, peut prévenir de manière significative le risque de symptômes dépressifs post-partum après l’arrivée d’un bébé.









L’intervention thérapeutique consiste à remettre en question ou à recadrer les idées fausses et à restructurer les habitudes pour améliorer la qualité du sommeil.

Le Dr Elizabeth Keys, professeur adjoint à l’école de sciences infirmières de l’UBCO, a noté qu’une intervention précoce avec le CBTi peut être cruciale à la fois pour le bébé et la mère.

Keys a déclaré que le CBTi – la référence en matière de traitement de l’insomnie – est similaire aux médicaments antidépresseurs. Puisqu’elle entraîne moins d’effets secondaires, la thérapie est considérée comme sûre pendant la grossesse.

La dépression post-partum (PPD) est un trouble de l’humeur qui peut toucher les femmes et les hommes après l’accouchement. Cela peut avoir un impact sur le comportement et la santé physique d’une personne. Pleurer plus que d’habitude, se sentir en colère, s’éloigner du bébé, douter de sa capacité à prendre soin du bébé et penser à faire du mal au bébé ou à soi-même sont les symptômes courants.

L’étude a inclus 62 femmes évaluées pour l’insomnie et les symptômes dépressifs. Alors que la moitié ont été assignées au hasard à un groupe d’intervention, les autres ont été ajoutées à un groupe témoin.

Keys a constaté que les résultats, publiés dans le numéro du Journal of Affective Disorders, étaient « extrêmement encourageants » et pouvaient aider toutes les femmes qui ont eu des difficultés au début avec leur nouveau-né.

Keys a déclaré que la prochaine étape consiste à trouver des moyens de « rendre le traitement plus accessible aux personnes enceintes afin d’améliorer l’équité en matière de santé du sommeil ».

Source : IANS

À propos de Gopi Gopi Adusumilli est programmeur. Il est rédacteur en chef de SocialNews.XYZ et président d’AGK Fire Inc. Il aime concevoir des sites Web, développer des applications mobiles et publier des articles d’actualité sur l’actualité à partir de diverses sources d’information authentifiées. Lorsqu’il s’agit d’écrire, il aime écrire sur la politique mondiale actuelle et les films indiens. Ses projets futurs incluent le développement de SocialNews.XYZ pour en faire un site Web d’actualités sans parti pris ni jugement à l’égard d’aucun. Il peut être contacté à [email protected]