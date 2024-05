Le traitement de la moelle épinière rétablit la fonction des patients paralysés dans une étude : « un nouvel espoir »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Quatre-vingt-dix pour cent de patients paralysés ont retrouvé la force ou la fonction de leurs membres supérieurs après avoir reçu une thérapie expérimentale, selon une nouvelle étude.

Après avoir reçu une simulation de la moelle épinière du système ARC-EX d’ONWARD Medical, les participants ont constaté une « amélioration significative » de la fonction de leurs mains et de leurs bras, selon un communiqué de presse.

L’étude, publiée lundi dans Nature Medicine, a inclus 65 participants dans 14 principaux centres de lésions de la moelle épinière aux États-Unis, en Europe et au Canada.

Les participants ont reçu stimulation électrique non invasive de la moelle épinière à l’aide d’ARC-EX, puis les chercheurs ont évalué la sécurité et l’efficacité du système.

Une amélioration a été constatée même chez les personnes dont les blessures sont survenues il y a 34 ans, indique le communiqué.

« Lorsqu’une personne souffre d’une lésion de la moelle épinière, après deux à trois mois de rééducation, elle est renvoyée chez elle et on lui dit qu’il n’y a plus rien à faire », a déclaré Dave Marver, PDG d’ONWARD Medical, à Fox News Digital.

L’entreprise est mondiale ; son siège principal est aux Pays-Bas.

« La publication de cette semaine dans Nature Medicine annonce une nouvelle ère dans soins des lésions de la moelle épinière . L’essai Up-LIFT a démontré que la thérapie ONWARD ARC peut restaurer la force et la fonction des mains et des bras jusqu’à 34 ans après une lésion de la moelle épinière. »

« Cela change la donne pour la communauté des blessés médullaires et leurs proches. »

Les résultats de l’essai ont largement dépassé le taux de réponse attendu de 50 % par les chercheurs, donnant ainsi un « nouvel espoir » aux personnes atteintes de LME, a noté l’auteur principal de l’étude, Chet Moritz, Ph.D., professeur de génie électrique et informatique et de médecine de réadaptation à l’Université de Washington. , dans le communiqué.

Après deux mois, plus de la moitié des participants paralysés ont retrouvé suffisamment de « force de préhension » pour soulever une tasse remplie, ramasser un objet avec une fourchette ou insérer une clé, selon Moritz.

« Cela indique non seulement une force et une fonction améliorées, mais également le potentiel d’une plus grande indépendance grâce à la thérapie ARC-EX », a-t-il déclaré.

Les avantages supplémentaires incluent une réduction des spasmes musculaires, un sommeil amélioré et une plus grande sensation de toucher dans le haut du corps, indique le communiqué.

Quatre-vingt-sept pour cent des participants ont déclaré avoir une amélioration qualité de vie après avoir reçu la thérapie.

« L’amélioration de la fonction des bras et des mains fait partie des plus grandes priorités pour les personnes atteintes de tétraplégie (paralysie du haut et du bas du corps) qui ont enduré beaucoup trop longtemps sans thérapies efficaces pour la récupération fonctionnelle », a déclaré Marver, PDG de la société, dans le communiqué.

« Les résultats publiés dans Nature Medicine fournissent des preuves critiques et convaincantes selon lesquelles ARC-EX a le potentiel de restaurer l’indépendance dans les activités quotidiennes et d’améliorer [the patients’] qualité de vie. »

Le Dr Marc Siegel, professeur clinicien de médecine au NYU Langone Medical Center et collaborateur médical de Fox News, n’a pas participé à l’essai mais a commenté les résultats.

« Cela a été essayé pendant de nombreuses années et des rapports ont montré que cela était utile, mais cela n’a pas encore été généralisé chez les patients atteints de paralysie de la moelle épinière supérieure et inférieure », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« L’amélioration de la fonction des bras et des mains figure parmi les plus grandes priorités des personnes atteintes de tétraplégie. »

« Cette petite étude publiée dans une revue très réputée est très encourageante en termes de retour de la fonction des membres supérieurs », a poursuivi Siegel.

« Cela justifie une étude plus approfondie et une utilisation plus universelle chez ces patients.

Il est possible que ce type de stimulation de la moelle épinière soit combiné à l’utilisation croissante d’autres interfaces cérébrales et vertébrales pour restaurer la fonction, a ajouté le médecin.

John Hinson, MD, chirurgien orthopédiste en Floride, n’a pas non plus été impliqué dans l’étude mais a partagé son point de vue sur les résultats.

« Les patients atteints de tétraplégie incomplète peuvent se retrouver avec une faiblesse et des spasmes musculaires, ainsi que des changements sensoriels pouvant entraîner une perte fonctionnelle importante », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Les traitements traditionnels pour ces blessures incluent la thérapie physique, a-t-il noté, mais les résultats peuvent être limités.

« L’examen des résultats de l’essai montre qu’après deux mois d’utilisation, plus de la moitié des patients ont montré une amélioration fonctionnelle significative dans les activités telles que la préhension et le pincement nécessaires aux tâches quotidiennes de base », a déclaré Hinson.

« Si ces résultats pouvaient être obtenus de manière prévisible, cela améliorerait considérablement la vie des patients souffrant de lésions médullaires ayant entraîné une tétraplégie incomplète. »

Cela pourrait potentiellement être un « facteur important » dans le traitement de ces patients, selon Hinson.

ONWARD a soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour obtenir l’approbation du système ARC-EX, l’autorisation étant attendue plus tard cette année.

« Nous sommes concentrés sur notre engagement à apporter cette technologie unique en son genre à la communauté SCI dès que possible », a déclaré Marver.

Le système ARC-EX nécessitera une prescription d’un professionnel de la santé qualifié une fois son utilisation autorisée, selon l’entreprise.