Le traitement de De Beek par Solskjaer fait l’objet d’un examen minutieux

Le traitement de Donny van de Beek par le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait l’objet d’un examen minutieux par un entraîneur néerlandais.

Les Red Devils ont signé Van de Beek de l’Ajax dans la fenêtre de transfert d’été, payant 35 millions de livres sterling pour l’international néerlandais.

Le joueur de 23 ans devait entrer directement dans le milieu de terrain de Manchester United, mais Van de Beek a trouvé le temps de jeu très difficile à trouver.

Au cours de la saison, Van de Beek a reçu des conseils d’experts de sa Hollande natale, tout le monde, de Ronald de Boer à Marco van Basten, ayant son mot à dire sur sa situation.

Le dernier à donner quelques conseils au joueur de 23 ans est l’entraîneur néerlandais Bert van Marwijk.

Dans sa chronique pour la publication néerlandaise De Telegraaf, via Sport Witness, Van Marwijk a déclaré: «Je pense que Donny van den Beek est un excellent joueur de football.

« Il a une excellente technique fonctionnelle et malgré son jeune âge, il a déjà la perspicacité de faire les bons choix. Il a aussi une grande capacité à courir.

« C’est un joueur qui a aussi la qualité supplémentaire de jouer intelligemment entre les lignes et qui a le contenu pour arriver au but au bon moment. Quelqu’un qui peut jouer sur dix mais qui peut aussi gérer dans un rôle plus contrôlant au milieu de terrain.