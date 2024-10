Le traitement de Crohn par des chercheurs de Cambridge établit une norme mondiale

La cause de la maladie de Crohn est inconnue, mais elle a été liée à la génétique et à un problème du système immunitaire.

L’auteur de l’essai, le Dr Nuru Noor, a déclaré que ses collègues du monde entier dans le domaine des maladies inflammatoires de l’intestin avaient déclaré qu’ils estimaient que les résultats « changeaient la donne » et fournissaient les données définitives dont ils avaient besoin pour changer la pratique clinique.

Il a montré qu’un traitement précoce par anticorps monoclonaux, un type de traitement médicamenteux ciblé, était très efficace et constituait un traitement plus sûr pour les patients nouvellement diagnostiqués que les soins standard actuels.

Les résultats de l’essai PROFILE publiés par des chercheurs de Cambridge plus tôt cette année ont contribué à établir une nouvelle norme mondiale pour le traitement de cette maladie permanente, ont déclaré les médecins.

La maladie de Crohn se caractérise par une inflammation du tube digestif et peut avoir un impact sur la qualité de vie d’une personne avec des symptômes tels que des douleurs à l’estomac, de la diarrhée, une perte de poids et de la fatigue.

Le Dr Noor du Département de médecine de l’Université de Cambridge a déclaré que les résultats redéfinissaient ce qui devrait être considéré comme un traitement précoce de la maladie.

« Historiquement, le traitement avec une thérapie avancée comme l’infliximab dans les deux ans suivant le diagnostic a été considéré comme une approche « précoce » et « accélérée », donc « assez bonne » », a-t-il expliqué.

« Dès qu’un patient reçoit un diagnostic de maladie de Crohn, le temps presse – et ce depuis un certain temps probablement – en termes de lésions intestinales. Il est donc nécessaire de commencer un traitement efficace dès que possible. «

L’essai a été dirigé par l’investigateur en chef, le professeur Miles Parkes, du National Institute for Health and Care Research Cambridge Biomedical Research Center à Addenbrooke.

Il a déclaré : « Si vous adoptez une vision globale de la sécurité, y compris la nécessité d’hospitalisations et d’opérations chirurgicales urgentes, alors la chose la plus sûre du point de vue du patient est de proposer une thérapie « descendante » immédiatement après le diagnostic plutôt que de devoir attendre et utiliser un traitement « intensifié ».