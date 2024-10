Le traitement contre le VRS est désormais disponible pour les nourrissons locaux

Un nouveau médicament préventif contre le virus respiratoire syncytial (VRS) est désormais disponible pour les nouveau-nés et les nourrissons jusqu’à 24 mois dans notre région.

Le bureau de santé du district de North Bay Parry Sound affirme que le traitement consiste en une injection d’anticorps qui protège la population la plus jeune et la plus vulnérable.

Les autorités affirment que le RSV est un virus respiratoire très contagieux qui se propage généralement pendant les mois d’automne et d’hiver.

Bien que de nombreuses personnes puissent ressentir des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, elles affirment que les nourrissons courent un risque plus élevé de maladie respiratoire grave.

« Je recommande fortement ce traitement préventif pour les nourrissons », déclare la Dre Carol Zimbalatti, médecin-hygiéniste du Bureau de santé. « Il est sûr et très efficace pour prévenir le VRS chez les nourrissons au cours de leur première année la plus vulnérable. C’est bon pour les nourrissons, leurs familles et pour le système de santé. Personne ne veut que les nourrissons aient du mal à respirer, surtout pour une cause évitable.

Le traitement préventif aux anticorps est actuellement administré aux nouveau-nés à l’hôpital peu après la naissance.

Pour les nourrissons nés en dehors d’un milieu hospitalier, ceux nés plus tôt cette année et les nourrissons de moins de 24 mois souffrant de problèmes de santé spécifiques, le traitement peut également être disponible auprès des prestataires de soins de santé primaires.

Le Bureau de santé encourage les parents et les tuteurs à consulter leurs prestataires de soins de santé pour plus de détails.