Le traitement contre le cancer de l’ancien guitariste de Duran Duran l’a empêché de bénéficier de « soins de fin de vie » : « Je suis asymptomatique »

L’ancien guitariste de Duran Duran, Andy Taylor, a révélé que son traitement contre le cancer l’avait empêché de bénéficier de « soins de fin de vie ».

Taylor, qui lutte contre un cancer de la prostate de stade quatre, a parlé de son traitement et de la lutte mentale qui accompagne un diagnostic.

« J’ai été classé comme soins palliatifs de fin de vie », a révélé Taylor lors d’un entretien avec le Times. « Maintenant, je ne le suis plus ; Je suis asymptomatique. »

Le musicien ne présente aucun symptôme de cancer de la prostate car il subit des traitements qui libèrent des produits chimiques radioactifs pour cibler les cellules cancéreuses, selon le média.

L’ANCIEN GUITARISTE DE DURAN DURAN, ANDY TAYLOR, FAIT UNE MISE À JOUR SUR LE CANCER : « J’ESSAYE DE RESTER EN VIE »

Taylor a eu sa première séance de traitement il y a deux semaines et il en reste cinq autres. Suite à une séance, il est « radioactif pendant plusieurs jours » et doit dormir seul pendant deux semaines.

La rock star a également parlé du moment où il a été confronté à l’idée de mourir – survenu environ six semaines après son diagnostic initial.

« Vous allez devoir dire au revoir à votre famille. Vous n’allez pas célébrer le 10e anniversaire de votre petit-fils », a expliqué Taylor en réalisant. « Psychologiquement, c’est époustouflant : vous ne pouvez pas suivre une thérapie pour supprimer la certitude de la mort. »

Taylor a annoncé pour la première fois qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018. Il a gardé la nouvelle secrète pour ses camarades de groupe et le grand public jusqu’à l’année dernière, lorsque Duran Duran a été intronisé au Temple de la renommée du Rock & Roll.

« D’une certaine manière, cela a fini par devenir un énorme soulagement parce qu’en parler publiquement, quand on vit avec quelque chose depuis si longtemps, à chaque conversation que l’on a avec les gens, on agit », avait-il déclaré au magazine People. « Si je pouvais sortir un génie d’une bouteille et faire un vœu, c’est que personne n’ait à vivre ce que j’ai vécu. »

Taylor, qui a joué de la guitare pour Duran Duran de 1980 à 1986, avait déjà expliqué comment il avait été diagnostiqué.

Les premiers symptômes ressentis par le guitariste ont été des douleurs pendant l’exercice et des nodules dans les ganglions lymphatiques : « La première chose à laquelle j’ai pensé, c’était : à quand remonte la dernière fois que j’ai fait un test PSA ? »

Le test PSA (antigène spécifique de la prostate) permet de détecter le cancer de la prostate.

« Mon père est décédé à cause de la prostate. Il y avait donc des antécédents familiaux. J’ai donc pensé que cela pourrait être le cas, et bien sûr », a déclaré Taylor au média.

« Aussi dur que cela puisse être, c’est une condamnation à mort. Alors vous sortez de l’hôpital dans un silence abasourdi parce que vous n’avez jamais pu vous y préparer… Vous devez partir du fait que c’est une combustion lente, donc ça ne va pas vous prendre vite.

Emily Trainham de Fox News Digital a contribué à ce rapport.